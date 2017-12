Kelemen Hunor, ironii la adresa lui Iohannis: Nu este garantul independenţei Justiţiei. Nu este un iezuit, nu este acolo ca să decidă cine va deschide o mănăstire

„UDMR nu are nicio intenţie să creeze o dependenţă politică sau să împiedice lupta împotriva corupţiei. Noi dorim un singur lucru: atunci când vorbim despre stat de drept să înţelegem acelaşi lucru. Să înţelegem că legea este mai presus toţi şi toate, că lege trebuie să însemne acelaşi lucru pentru toţi. (...) Noi am vrea o separare a puterilor în stat, iar această separare să fie reală. (...) Acum s-a renunţat la acea propunere a CSM cum că preşedintele statului are dreptul să respingă o singură dată o numire. S-a renunţat la acest lucru, eu cred că ar fi putut să rămână. Pentru că nu preşedintele statului este garanţia independenţei justiţiei, preşedintele de stat este şi el un politician, nu un iezuit este numit un preşedinte de stat. Preşedintele de stat nu este acolo ca să decidă cine va deschide o mănăstire sau nu, el este un politician, la fel este şi preşedintele actual, la fel a fost şi cel dinainte", a declarat Kelemen Hunor, potrivit traducerii oficiale, citat de Agerpres