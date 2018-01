Ivan (PSD): În 2017, Dragnea a încercat să pună mâna pe puterea absolută în România, să scape de dosarele penale. În 2018, ne vom despărţi de Dragnea

Redăm integral postarea lui Cătălin Ivan:

„Pentru ca maine are loc sedinta de Comitet Executiv National, cred ca este un moment foarte bun de bilant pentru primul an de guvernare. Daca sa fii in opozitie este relativ usor, guvernarea ofera liderilor politici sansa sa-si dovedeasca realele calitati sau, din contra, incompetenta. In Cex-ul de maine cred ca ar trebui sa se vorbeasca despre o evaluare a lui Liviu Dragnea, cel care si-a asumat aceasta guvernare, care a fost sustinut neconditionat de partid pentru a pune in aplicare ceea ce romanii au votat in decembrie 2016.

Daca din programul de guvernare s-a ales praful, nimeni nu mai stie astazi exact ce si cat s-a realizat, agenda personala a lui Liviu Dragnea a fost urmarita cu foarte mare grija si determinare. Anul 2017 a fost anul in care Dragnea a incercat sa puna mana pe puterea absoluta in Romania, sa scape de dosarele penale, sa-si puna agoniseala din fapte evidente de coruptie la adapost, sa scape de orice urma de opozitie din partid si, practic, sa-si asigure libertatea, indiferent de costuri.

2017 a insemnat izolarea totala a Romaniei in plan extern, includerea acesteia pe lista neagra a tarilor cu democratii fragile, cu derapaje grave de la principiile statului de drept, cu investitii straine in scadere, cu o accentuare a fenomenului de depopulare, tot mai multi romani parasind tara, cu blocaje in aproape toate segmentele economiei, cu investii publice aproape inexistente, cu categorii sociale tot mai nemultumite, cu o administratie locala lasata fara resurse propii si, practic, in imposibilitatea de a mai sustine proiecte locale de dezvoltare, fara fonduri europene atrase, samd.

Pentru PSD, anul 2017 a deputat cu halucinantul moment al mandatului in alb dat de membrii Cex pentru ca Dragnea sa puna, dupa bunul plac, primul ministru al Romaniei. Asa au aflat membrii de partid care au muncit douazeci de ani pentru PSD ca Sevil Sheidehh este membra de partid si ca, pentru ca a tinut contabilitatea afacerilor necurate ale lui Dragnea, este singura indreptatita sa devina premier al Romaniei. Anul 2017 a insemnat pentru partid o noua premiera negativa, daramarea propriului guvern, fara vreo explicatie concreta, in urma unei evaluari fictive facute de un fost pedist cu tablourile zidite in pereti. Acum se incearca daramarea celui de-al doilea guvern. Tot in ultimele doisprezece luni a incetat oricare forma de viata interna, orice dialog sau dezbatere, si au fost eliminata democratia din partid. Organizatii intregi au fost dizolvate, consilieri locali, consilieri judeteni, simpli membri de partid au fost dati afara sau li s-au luat functiile pentru ca au indraznit sa aiba alte opinii decat cele ale lui Liviu Dragnea. Cei care au scapat de ochiul vigilent al cenzurii interne simt o profunda jena fata de familie, vecini, prieteni, cunostinte, pentru ca trebuie sa gireze actiunile unui personaj pe cat de sinistru, pe atat de nociv pentru toti, dar mai ales pentru viitorul copiilor si nepotilor nostri. PSD a devenit nefrecventabil la nivel european si sunt tot mai multe voci care cer izolarea acestuia sau chiar scoaterea in afara familiei europene.

Concluzionand, 2017 a fost anul in care PSD a fost luat captiv de un grup de indivizi veniti din afara sa, de pe la PRM sau de la vechiul PD, anul in care, pentru prima data, si-a sacrificat credibilitatea pentru ca un singur om sa scape de puscarie, anul in care a privit tacut cum, in numele sau, fara acordul sau insa, ii sunt anulate marile merite pe care acest partid le-a avut de la Revolutie pana astazi, anume intrarea in Uniunea Europeana si NATO.

Comitetul Executiv National de maine, daca ar fi reprezentativ si ar asculta nemultumirile si ingrijorarile membrilor de partid, despre asta ar trebui sa discute. Un CEX statutar si responsabil ar fi trebuit sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta Congres Extraordinar. Nu se va intampla insa. Totusi, chiar si asa, 2018 va fi anul in care ne vom desparti de Liviu Dragnea“, a scris Ivan pe Facebook.