Iohannis, despre cererea de revocare a lui Kovesi: Demersul nu va duce spre îmbunătăţirea imaginii României. Unii parteneri externi vor fi nedumeriţi

Şeful statului a răspuns la mai multe întrebări referitoare la situaţia din România înainte de a intra la şedinţa Consiliului European care se desfăşoară vineri după-amiază la Bruxelles. În declaraţia sa, Iohannis a nu a vorbit despre cererea lui Tudorel Toader privind revocarea Laurei Codruţa Kovesi, dar şi poziţia pe care o va susţine el în faţa colegilor săi din Consiliul European.

Redăm integral dialogul avut de preşedintele Iohannis cu jurnaliştii de la Bruxelles.

Jurnalist: Domnule Preşedinte, bună dimineaţa! Care este mandatul cu care veniţi astăzi?

Klaus Iohannis: Sărut mâna, bună ziua! Mandatul este că sunt Preşedintele României şi reprezint România. Nu am mandat şi nu am nevoie de mandat. Însă cred că până acum am reuşit să demonstrez că reprezint România bine.

La negocieri mă refeream, pentru că sunt subiecte importante pe ordinea de zi.

Iohannis: În cadrul reuniunii informale de astăzi avem două teme mari care vor fi dezbătute. Prima din aceste teme se referă la alegerile pentru Parlamentul European de anul viitor şi modul în care vom gestiona la nivel european rezultatul alegerilor. Mai exact, cum vom construi sau cum vom vedea construcţia listelor electorale, respectiv, ulterior, cum vom vedea alegerea Preşedintelui Comisiei Europene. În discuţie au fost şi alte teme legate de Parlament, care s-au cam estompat.

De exemplu, listele transnaţionale, chestiune care în Parlament nu a găsit mulţi adepţi şi cred că această discuţie va fi mai degrabă mai scurtă. Însă este bine să discutăm aceste chestiuni, pentru a avea puncte de vedere apropiate. România s-a arătat deschisă pentru toate aceste discuţii. Noi suntem de părere că soluţia candidat de vârf sau 'Spitzenkandidat', cum se numeşte, nu este o variantă rea deloc, însă suntem de aceeaşi părere cu mulţi alţii că această metodă de a prezenta candidatul nu poate să ducă la un automatism în cadrul Consiliului, fiindcă Consiliul, conform Tratatului, are atributul de a hotărî asupra unei propuneri pentru Preşedintele Comisiei Europene.

Deci, încă o dată, acceptăm ideea de candidat de vârf, dar nu dorim ca prin acest lucru să se creeze un automatism la nivelul Consiliului European. A doua chestiune, mult mai complicată, legată de bani, bugetul pentru perioada după 2020. Este oarecum o noutate faptul că se discută înainte să avem o propunere a Comisiei Europene. Cred că abordarea este bună. E nevoie de o minimă armonizare între poziţiile statelor membre, armonizare la modul, de exemplu, dacă vrem să alocăm mai mulţi bani pentru următorul buget sau mai puţini, sau rămânem tot pe criteriul de 1% din PIB.

Deja se conturează că destul de multă lume este de părere că s-ar impune o uşoară, dar, totuşi, o creştere a alocării pentru acest buget după 2020, fiindcă avem priorităţi care se cer finanţate şi cred că este clar că aici vorbim despre gestionarea migraţiei, gestionarea frontierelor externe, cercetare, dar şi despre teme care sunt extrem de importante - de exemplu, cum putem să încurajăm studenţii să aibă acces la o educaţie de tip european, deci, evident, este vorba în primul rând de Erasmus.

Toate aceste lucruri vor fi discutate fără să avem pretenţia să ajungem într-o singură şedinţă la un numitor comun, dar, personal, am salutat iniţiativa de a avea această discuţie pe buget înainte să avem o proiecţie mai detaliată a Comisiei.

În România însă sunt probleme în acest moment, ştiţi foarte bine, toată lumea se întreabă ce veţi face în privinţa Laurei Codruţa Kövesi, pentru că vi s-a cerut revocarea sa.

Iohannis: Da, asta este o procedură care va mai dura. M-am exprimat aseară instituţional, cum au constatat mai mulţi analişti, dar asta este părerea mea. Nu am văzut raportul, nu a văzut nimeni raportul pe care s-a bazat domnul ministru, însă prestaţia pe care a avut-o aseară, sincer, nu mi-a plăcut. Iar ceea ce a prezentat - încă o dată, nu ştiu în ce măsură cele prezentate reflectă raportul sau nu.

Aşadar, ce ne-a prezentat domnul ministru a fost total lipsit de claritate şi, la o primă citire pe diagonală, a fost lipsit şi de temeinicie. Deci nu au fost motive temeinice pentru a propune revocarea. Spun acest lucru fiindcă legea prevede destul de detaliat ce anume se urmăreşte când se întocmeşte un astfel de raport. Mai mult astăzi nu o să vă spun şi nici nu aş avea ce să vă spun.

Mult-promisul raport nu a apărut pe site-ul ministerului, nu a apărut la Administraţia Prezidenţială şi atunci când vom avea acest raport, probabil vom încerca să îl desluşim şi atunci se va putea discuta mai mult.

O mai susţineţi pe Laura Codruţa Kövesi?

Iohannis: Am spus acest lucru şi aseară, da, o susţin. Susţin şi pe doamna Kövesi, susţin şi activitatea DNA. M-am exprimat în repetate rânduri că DNA face o treabă bună şi conducerea DNA face o treabă bună. Iar ceea ce am auzit aseară nu a fost de natură să îmi schimbe opinia.

Dumneavoastră aţi vorbit cu domnul Tudorel Toader înainte? V-a anunţat că va cere revocarea?

Iohannis: Nu. Am avut o discuţie, dar nici nu mi s-ar fi părut corect să îl întreb, nici lui nu i s-a părut necesar să mă informeze. Am avut o discuţie mai degrabă principială, fără să discutăm în prealabil acest aspect.

Dar după prezentarea raportului aţi avut vreo discuţie cu domnul ministru?

Iohannis: Nu.

Suntem sau nu de acord, noi, România, cu majorarea contribuţiilor naţionale pe următorul buget?

Iohannis: Suntem deschişi la această chestiune. Este clar că dacă vrem să rezolvăm mai multe programe europene, şi ţinând cont şi de Brexit, unde, sigur, vom pierde ceva bani la buget, e clar că se poate doar prin şi restructurare, dar fără a neglija domeniile clasice şi importante.

De exemplu, coeziunea trebuie să rămână la fel de bine finanţată şi la fel de importantă ca şi până acum. Dar dacă vrem mai mult, trebuie să plătim un pic mai mult.

Discuţia este în momentul de faţă dacă vrem sau nu vrem de principiu să ajungem de la 1% din PIB pentru aceste finanţări la ceva de ordinul 1,1 şi încă ceva, deci vorbim de o creştere mică.

Şi din ce ştiţi, mari contributori, precum Germania, cam cum se plasează pe problemă?

Iohannis: Exact asta vrem să aflăm astăzi, de aceea ne întâlnim pe această temă. Părerile, cel puţin informal, ce am putut să aflăm până acum, sunt încă destul de împărţite.

Din punct de vedere procedural, puteţi refuza această revocare instituţională, puteţi utiliza toate prerogativele constituţionale pentru susţinerea independenţei justiţiei...

Iohannis: Şi exact aşa voi face.

Cât de aproape sunteţi de acel referendum pe care l-aţi anunţat?

Iohannis: Asta este o discuţie care se poate purta, dar nu astăzi, aici, la Bruxelles.

Din punct de vedere procedural, legal, puteţi, opri, de fapt, revocarea ce v-a fost cerută de ministrul Tudorel Toader? Pentru că legea spune puţin altceva: că „se face” revocarea cerută de către ministrul Justiţiei.

Iohannis: Am auzit aseară, printre multe lucruri care nu m-au convins, şi un lucru care pare interesant, exact în această conjunctură. Dacă legea prevede o posibilitate sau, tradus, o oportunitate, atunci ea nu poate să fie cenzurată.

Deci, dacă legea spune că Preşedintele revocă, atunci este o chestiune de oportunitate politică dacă revocă sau nu revocă, şi doar Preşedintele poate să hotărască acest lucru.

Cine va face, domnule Preşedinte, această evaluare a acestui raport? Va fi o persoană, va fi o comisie?

Iohannis: Noi avem, la Administraţia prezidenţială, departamente de specialitate. Şi oamenii aceia sunt foarte bine pregătiţi, şi pe juridic, şi pe constituţional şi vor face o analiză foarte serioasă.

Aveţi idee cam cât va dura această analiză?

Iohannis: Atâta vreme cât nici nu am văzut vreun raport, chit că a fost promis, mi-e greu să fac o evaluare. Va dura un pic.

Şi v-aş mai întreba, în cazul că vă întreabă partenerii externi, ţinând cont că în rapoartele Mecanismului de Cooperare şi Verificare este lăudată activitatea DNA, ce să mai înţeleagă acum aceştia?

Iohannis: Este clar că unii vor fi nedumeriţi. Alţii, probabil, îşi vor pune şi alte întrebări, şi, cu siguranţă, acest demers nu va duce spre îmbunătăţirea imaginii României.

Pe de altă parte, domnule Preşedinte, DNA înseamnă doar Laura Codruţa Kövesi?

Iohannis: Vă mulţumesc, o zi bună!