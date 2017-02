INTERVIU Cătălin Ivan: Dacă PSD vrea să mai existe, vremea deciziilor cu comandă unică trebuie să se încheie. Ai puterea, dar nu poţi să faci absolut orice

Adevărul: Aseară au ieşit din nou în stradă sute de mii de români. Ce înseamnă pentru dvs, ca membru PSD, aceste proteste?

Cătălin Ivan: În primul rând ca tânăr, apoi ca tânăr politician, abia apoi ca tânăr politican social-democrat, în ordinea asta, faptul că oamenii ies în stradă - iar generaţia mea e sensibilă la subiecte importante pentru societatea românească- şi aleg această variantă a protestului e îmbucurător. Avem nevoie de o democraţie solidă, avem nevoie să învăţăm aceste mecanisme de control, pentru că, desigur, câştigi alegeri, ai puterea, ai Guvernul, dar nu poţi să faci absolut orice.

Aveţi un discurs anti-PSD acum.

Nicio secundă. Această ordonanţă (OUG nr. 13 -n.r) e bună ca şi conţinut, pentru că am vorbit cu jurişti care nu au legătură cu PSD şi toţi mi-au spus că este o ordonanţă bună - sigur, poate fi şi mai bună - , dar nu şi felul în care a fost făcută: nu a fost pregătită absolut deloc, partidul nu a ştiut de această ordonanţă – când a vorbit Klaus Iohannis despre elefanţii din Guvern eu eram la Bruxelles şi nu înţelegeam despre ce este vorba. Nimeni nu a ştiut că se va vota într-un mod atât de nefericit această OUG 13, care, pe bună dreptate, a stârnit foarte multă îngrijoare în rândul societăţii. Am şi spus că cei care au fost la protest au avut dreptate, îngrijorările erau reale. Noi n-am explicat absolut nimic, a fost o comunicare defectuoasă, iar dintr-un lucru bun care trebuia să se întâmple pentru sistemul judiciar din România s-a ajuns într-o groapă de încredere din care nu ştiu cum vom ieşi. O greşeală pe care ar trebuie să şi-o asume nu doar ministrul Justiţiei, ci toţi cei care au ştiut, pentru că sunt foarte puţini.

Adică domnii Dragnea, Iordache şi Grindeanu.

Este posibil ca şi domnul Grindeanu să fi ştiut. Legat de consecinţele acestei OUG, în plan extern avem o problemă foarte mare de credibilitate. Sunt lucruri sensibile, cu care nu te poţi juca în societatea românească şi nicăieri în Europa. Lupta împotriva corupţiei, lupta împotriva evaziunii fiscale sunt subiecte sensibile în toată lumea, cu atât mai mult în România. Pot să apară mecanisme suplimentare de control din partea UE, pot să apară piedici în atargerea fondurilor europene. Dar faptul că ies mai puţini oameni în stradă înseamnă că pentru ei este suficient mesajul pe care l-am transmis şi faptul că PSD a reparat o greşeală.

Deci e suficientă demisia lui Florin Iordache?

Eu cred că pentru acest moment este suficient. Principala problemă a Guvernului Grindeanu a fost comunicarea. Decizia a fost luată într-un cerc foarte restrâns, iar persoanele care au luat această decizie trebuie să-şi asume această responsabilitate. Pe de altă parte, vorbim de un Guvern care în patru săptămâni a luat decizii foarte bune, deci, ca performanţă, acest Guvern are cu ce să iasă în faţă.

Dar are în continuare o imagine dezastruoasă.

PSD şi Guvernul Grindeanu trec printr-o criză foarte gravă de credibilitate şi de imagine, atât în plan extern, cât şi în plan intern. Dacă această criză va continua, va putea afecta inclusiv programul nostru de guvernare. Suntem într-un moment în care trebuie să luăm decizii foarte importante şi foarte repede. În PSD ar trebui să aibă loc o dezbatere rapidă ca să vedem care sunt măsurile ce trebuie luate urgent pentru a recredibiliza partidul şi a recredibiliza Guvernul, pentru că mai avem un un adversar foarte important: Klaus Iohannis, care profită de acest pas greşit al Guvernului la maxim. Eu mă aşteptam să vină în Parlament cu un mesaj de echilibru, pentru că realitatea în care ne aflăm este una foarte complicată. Faptul că în aceste zile Klaus Iohannis mai degrabă instigă, mai degrabă pune gaz pe foc, îngreunează şi mai tare situaţia.

Vorbţi despre măsuri rapide. Asta înseamnă şi convocarea unui Congres extraordinar al PSD?

Nu. Noi, românii, suntem dintr-o extremă în alta. Eu cred că este oi greşeală care trebuie asumată.

Asumată de către cine?

De către întreaga conducere a partidului.

Adică de Liviu Drganea, pentru că el este partidul.

Şi de către cei care au fost acolo. Am înţeles că ministrul Justiţiei nu s-a sfătuti cu nimeni din partid şi nimeni din partid nu a avut voie să ia legătura cu ministrul Justiţiei.

Mai puţin Liviu Dragnea.

Dacă este aşa, este greşit. Dacă deciziile sunt luate într-un cerc foarte restrâns, iar membrii de partid nu au acces la infromaţii este iarăşi foarte greşit. Vremea mandatelor în alb, vremea cecurilor în alb s-a încheiat. Dacă PSD vrea să mai existe pe scena politică, vremea deciziilor luate în cerc restrâns, cu comandă unică, trebuie să se încheie de urgenţă. Avem nevoie de o democratizare a vieţii interne de partid, avem nevoie de mai multe voci ca cea a lui Mihai Chirica, care să spună lucrurilor pe nume, pentru că altfel această atitudine de monolit, fără nuanţe, fără păreri, nu poate să ducă într-o direcţie bună PSD. Iar legat de Mihai Chirica, e greşit că i se atribuie eticheta de trădător, de membru al nu ştiu căruia serviciu de informaţii.

Asta vine chiar din partidul dvs.

Sigur că da. Cei care fac asta nu înţeleg un lucru elementar: primarii au responsabiliate dublă: faţă de partid, dar şi faţă de comunitatea pe care o reprezintă. Un primar are obligaţia să spună când lucrurile nu merg în regulă. Puterea PSD stă în numărul de primari. Mihai Chirica nu avea cum să se pună împotriva ieşenilor care au ieşit pentru prima dată în stradă în număr de 30.000. Nici măcar când Gheorghe Nichita a tăiat teii, simbolul oraşului, n-au ieşit atâţia oameni în stradă. Au ieşit 1.000. Or, 30.000 de oameni pe străzile Iaşiului este halucinant. Primarul Iaşiului, dacă mai vrea să câştige un mandat, trebuie să fie o voce a comunităţii, cu atât mai mult cu cât noi am greşit. Să spunem că nu s-a întâmplat nimic, că lucrurile sunt bune, înseamnă să ne minţim noi pe noi. Eu cred că Mihai Chirica a făcut foarte bine, nu cred că este pasibil de vreo sancţiune.

Ba da, este pasibil chiar de excludere.

Codrin Ştefănescu trebuie să înţeleagă că PSD este un partid puternic pentru că are primari puternici. Să ştiţi că Mihai Chirica nu este o voice singulară în PSD.

Pare a fi.

Pare a fi pentru că a ieşit public, dar discuţiile pe care le are cu alţi primari, cu alţi oameni din partid sunt în aceeaşi direcţie. PSD trebuie să înţeleagă că avem nevoie de dezbatere internă, de transparenţă totală la nivel de guvern.

Avem un preşedinte de partid, care a arătat că el deţine controlul total; avem un ministru care şi-a asumat ordonanţele, apoi a demisionat, şi avem un premier care a semnat şi el ordonanţele. Cine e principalul vinovat?

Fiind atât de puţină transparenţă nu ştiu exact care a fost firul deciziei. Nu ştiu cine a lucrat pe ordonanţe, cine cui le-a trimis, n-aş vrea să fabulz. Sunt discuţii care ar trebuie să aibă loc în interiorul partidului. Nu poţi să spui că alegerile au fost câştigate de Liviu Drganea. Sigur, Liviu Drganea a avut un rol hotărâtor, dar alegerile au fost câştigate de PSD, cu totul, împreună. Aşa trebuie să ne asumăm şi actul de guvernare, de aceea eu aş lăsa mai mult acest Guvern să preia din personalitatea lui Sorin Grindeanu, care este un tânăr ambiţios, un tânăr pregătit, care poate să spună mult mai multe decât este lăsat să spună.

Liviu Dragnea mai poate recredibiliza partidul?

Sunt două drumuri pe care putem merge în acest moment: unul care duce în prăpastie - adică să negăm realitatea, să spunem că nu am greşit, să spunem că avem infiltraţi printre noi, să mergem pe ideea că românii uită şi vom vedea cum o dregem pe viitor. Din punctul meu de vedere, ar fi dezastruos pentru PSD. Sau să facem o anliză foarte corectă, să renunţe cei care conduc partidul la acest mod de a lua decizii discreţionar, total opac. Nu este admisibil ca PSD să fie luat prin surprindere de propriile decizii. Dacă Liviu Dragnea poate să înţeleagă acest greşeli, poate fi în continuare liderul partidului. Nu vrea nimeni capul lui Liviu Dragnea. Toţi ne dorim ca partidul să revină acolo unde a fost în decembrie, deşi pare atât de departe acel moment.

Atât domnul Chriica, cât şi dvs cereţi ca liderii să-şi asume responsabilitatea, fără a-l pomeni pe Liviu Drganea. Vă e frică?

Nu-i momentul acum să discutăm despre cine conduce partidul ca persoană. Până la persoane, vorbim de situaţii , de fapte şi de proceduri . Sigur că a greşit Liviu Drganea când a cerut mandat în alb să numească premierul. Dar discuţia ar trebui să fie de principiu, apoi discutăm şi despre persoane.

Vi se pare o soluţie bună ca acest Guvern să demisioneze, iar PSD să pună alt Guvern?

Nu mi se pare. Nu vă de ce acest guvern ar trebui să pelce.

Credibilitatea.

Sigur, credibilitatea se câştigă foaerte greu şi se pierde foarte repede, dar ea poate fi reconstruită. Dacă reuşim să comunicăm toate măsurile pe care le-am luat, performanţa acestui guvern poate să readucă încrederea românilor. E o chestiune de timp. E foarte important să învîăţăm din această greşeală şi să nu o mai repetăm.