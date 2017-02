INTERVIU Raluca Turcan: USR poate să vină alături de PNL, fie într-o alianţă, fie printr-o fuziune. Şansa PNL e să facă echipă cu preşedintele Iohannis

Adevărul: Aţi fost în stradă la proteste?

Raluca Turcan: Am fost şi sunt mândră de lucrul pe care l-au demonstrat românii, de solidaritatea pe care au demonstrat-o pentru o cauză justă. Foarte mulţi dintre cei care au plecat în străinătate nu au plecat doar din cauza salariile mici, ci şi pentru faptul că legea fie se aplică arbitrar, fie nu se aplică deloc. Aşadar, solicitarea de egalitate în faţa legii e o dorinţă a fiecăruia. Am fost în primul rând român şi apoi om politic.

Este etic pentru un politician să iasă în stradă?

Din punctul meu de vedere, da. Cred că orice om politic trebuie să fie cetăţean şi să nu abdice de la nişte principii. Aş vrea să văd oameni politici care respectă legea, care sunt implicaţi, cărora să le pese de cei care protestează. Oameni politici integri, care nu sunt vulnerabili. Vulnerabilitatea e o mare problemă a clasei politice. În momentul în care eşti un vulnerabil, eşti slab şi ajungi la decizii slabe. Cred că dacă putem pune umărul la o clasă poltiică cu mai mulţi oameni integri, implicaţi şi profesionişti soceitatea ar fi mult mai câştigată pe termen lung.

Unii din liderii PSD susţin că o parte din oamenii ieşiţi în stradă şi pentru a contesta votul din decembrie. Cumva, nu s-au împăcat cu rezultatul din decembrie.

O asemenea declaraţie arată că cei de la PSD nu au înţeles nimic. Foarte mulţi dintre cei care au protestat nu au urmărit schimbarea majorităţii guvernamentale a PSD. Au strigat să plece Guvernul Grindeanu, să plece domnul Dragnea. Ei au folosit o majoritate parlamentară şi un Guvern rezultat prin această majoritate pentru a salva şeful de partid. Ori, asta e o sfidare, nu doar pentru români, ci pentru marea masă a partenerilor noştri internaţionali care ne sunt alături în decizii strategice şi decizii care conduc în timp la dezvoltarea României. PSD-ul condus de Liviu Dragnea, nu cel în marea lui parte, practic nu înţelege că într-o Românie europeană nu poţi folosi o majoritate pentru interesul unei persoane sau unui grup restrâns de persoane. Nu poţi să îţi rezolvi probleme personale prin instituţiile statului.

PNL a avut de câştigat politic în urma acestor proteste şi a deciziei de adoptare a OUG 13? Ciculă un sondaj care arată că stagnaţi. Cel mai mare partid de Opoziţie nu creşte pe fondul nemulţumirii populaţiei faţă de partidul aflat la guvernare. E o problemă.

În calitatea mea de preşedinte interimar nu vânez procente în sondaje şi nici acţiuni de imagine pentru PNL. Pe mine mă interesează să corectez problemele de fond pe care PNL le-a căpătat de-a lungul timpului. Am ajuns la 20% pentru că a existat un dublu limbaj între ceea ce spuneam şi ceea ce se întâmpla în deciziile partidului, în acţiunea politică. De asemenea, a fost o ruptură între cei care conduceau şi cei care trebuiau să muncească, să reprezinte PNL.

În continuare sunt două două tabere în PNL: Un coleg de-al dumneavoastră vorbea de lupta între „luptii tineri“ şi „dinozaurii din cretacic“?

PNL are resurse să se reconstruiască, dar nu ascund că trebuie forţă să reconstruieşti, nu să cârpeşti. Eu nu aş face diferenţă între vechi şi noi, între vechi PDL-işti sau vechi PNL-işti. Eu cred selecţia trebuie să se facă în funcţie de nişte criterii şi de nişte valori pe care şi le asumă cei care vor să ducă PNL spre un parteneriat cu segmentele sociale consacrate ale partidului şi pe de altă parte în parteneriat cu preşedintele Klaus Iohannis. Eu cred că drumul PNL e să sprijine programul de ţară al lui Iohannis. Lucrul acesta eu, Raluca Turcan, l-am spus oamenilor în campania electorală. Poate că dacă s-ar fi spus acest lucru la nivel naţional, PNL era mai departe. Ce s-a întâmplat în România ultimilor doi ani şi jumătate: un program de ţară bun a fost în permanenţă blocat fie de o majoritate parlamentară şi un Guvern PSD, precum şi de un o majoritate a PSD şi un guvern tehnocrat care a fost sabotat, la rândul lui, de majoritatea parlamentară. Şansa noastră este ca după alegerile interne, PNL să facă echipă cu Klaus Iohannis pentru a implementa proiectul de ţară. Nu este o mare filosofie. PNL este singura alternativă pe partea dreaptă. Eu nu văd pe altcineva.

Ar mai fi USR.

Eu nu privesc USR ca pe un adversar politic, ci mai degrabă ca pe un competitor pentru un anumit segment de electorat, dezamăgit de sistemul politic de până acum. Dacă PNL va deveni însă acel vector politic credibil, cu idei susţinute de drepata, USR poate să vină natural alături de PNL: fie într-o alianţă, fie, la un moment dat, printr-o fuziune. Asta este soluţie pe termen lung, pentru că PNL are organizaţii judeţene, are nuclee dure de oameni foarte corecţi, implicaţi. Acest bazin al nostru, pus împreună cu grupul de tineri care în mediul urban s-a solidarizat având la bază o dezamăgire faţă de clasa politică, ar reprezenta o contrapondere la PSD.

Practic, deschideţi uşa unei negocieri cu USR care să se finalizeze printr-o fuziune.

În momentul în care discuţi despre colaborare, ar fi total nepoliticos să pui pe masă ideea fuziunii, pentru că este incorectă. Eu le spun doar că PNL nu este un adversar. Eu colaborez foarte bine cu USR, însă PNL are un program, are o echipă, are valori, are şansa de a se restructura intern, iar pe termen lung putem colabora foarte bine.

Pe de altă parte, liderii USR se aşteaptă să depăşească PNL, deci nu cred că se poate pune problema unei fuziuni.

Eu le doresc succes. Eu sunt liberală prin structura mea, iar competiţia e un principiu liberal. Competiţia duce la creşterea calităţii, şi în educaţie, şi în sănătate, şi îăn politică. Dacă ai un competitor pe partea dreaptă mai bun, provocarea ta e şi mai puternică.

Poate că le uraţi succes, dar veţi rămâne fără electorat. Avem exemplul Bucureştiului, unde aţi pierdut în faţa USR.

Nu-mi conturez decizia politică uitându-mă cu un ochi într-o parte , iar cu un ochi în altă parte. Decizia politică trebuie să o iei în funcţie de ceea ce vrei tu să faci. Vreu să fiu reprezentantul mediului de afaceri? Da!Vreu să fiu reprezentantul unor segmente-cheie ale societăţii? Da! Dacă reuşesc acest lucru, nu trebuie să-mi fac calcule legate de ce se întâmplă cu alte partide. PNL are calea lui, proiectul lui şi are şansa acum să strângă o echipă. Depinde de noi, dacă valorificăm momentul, că e posibil să te trezeşti că unii nu doresc acest proiect. Datoria mea este să pun pe masă această abordare pentru PNL: parteneriat cu preşedintele Iohannis, proiecte pentru sectorul de dreapta, alternative pentru celelalte categorii sociale, astfel încât rolul meu de partid politic cu brand solid în spate să fie respectat.

Aşadar, veţi candida la şefia PNL.

Nu m-am gândit şi nici nu mi-am propus lucru acesta.

Dar nici nu-l excludeţi.

Mi s-ar părea imatur să spun în acest moemnt că o să candidez sau că nu o să candidez. Am fost aleasă de colegi pentru a strânge şi dintr-o parte, şi din alta toată forţa din PNL. Vreau să văd activitatea parlamentară consistentă, nu doar critică la PSD, vreau să văd oameni de calitate în decizia politică a PNL, şi când spun calitate mă refer la integritate, implicare şi profesionalism.

Ce ar trebuie să se întâmple să candidaţi la şefia PNL?

Refuz să vorbesc derspre asta, pentru că avem doi candidaţi: Cătălin Predoiu şi Ludovic Orban.

Omul care a pierdut alegerile la Bucureşti şi un liberal cu state vechi, dar care n-a perfromat în funcţiile pe care i le-a oferit partidul.

M-am obişnuit să iau şi partea bună pe care orice om politic o are. De fiecare dată există şi nereuşite. Nu vreau să mă transform nici în avocatul lor, nici să vorbesc despre minusurile lor. Datoria mea este să creez un cadru în care să se desfăşoare corect alegerile. Cel mai bun să reuşească. Nu ştiu dacă vor rămâne doar doi, paote vor mai veni şi alţii. Aş vrea ca PNL să-l aleagă pe cel care reprezintă garanţia pentur un proiect care să-i mulţumească.

Vă poziţionaţi mai degrabă ca un arbitru în această lupte pentru putere, cu toate că lideri de organizaţii vă cer să candidaţi la acest Congres. E mai comod să fiţi arbitru?

Nu poţi să fii decât măgulit când oamenii se regăsesc în tine, dar dacă în PNL există un om care poate să facă mai bine lucrurile în funcţia de preşedinte, pe acela îl voi sprijini. Aş vrea să-i văd pe toţi cei care cred că pot fi preşedinţi buni ai PNL şi să am garanţia că unul dintre ei răspunde aşteptărilor mele. Proiectul PNL este parteneriat cu preşedintele Klaus Iohannis, structură politică solidă pe partea dreaptă şi reprezentare de calitate la nivelul structurilor locale.

Vorbiţi foarte mult de parteneriautl cu Iohannis, dar sunt mulţi liberlai care spun că preşedintele n-ar mai trebui să se amestece, după episodul Alina Gorghiu.

E amuzant. Sunt foarte mulţi oameni care spun în spaţiul public că sunt binecuvîntaţi de unul sau de altul. Nu am nevoie de subterfugii pentru a câştiga încrederea colegilor. Nu vreau să mă compar nici cu unul, nici cu altul. Vreau să găsesc cea mai bună soluţie pentru PNL.

E deschis PNL şi pentru soluţia „prinţului străin“, în acest caz Dacin Cioloş?

PNL ar trebui să aibă porţile deschise pentru orice om de calitate. Ar fi iamtur să spui că Cioloş nu e un om de claitate. Dar pentru a deveni preşedinte de partid trebuie să fii ales de membrii PNL. Cred că primul care trebuie să clarifice problema este Dacian Cioloş.

Deci ar fi o soluţie dacă el şi-ar dori.

Dacian Cioloş este o soluţie de om bun care să vină în PNL. Nu vreau să-mi fie răstălmăcite cuvintele, că vine Turcan şi spune că Dacian Cioloş este soluţia pentru preşedinţia PNL. Soluţia pentru preşedinţia PNL va reieşi din vot.

Trăiţi totuşi cu sabia dezbănării deasupra capului, pentru că în funcţie de rezultatul Congresului unii ar putea trece la ALDE, alţii ar putea să i se alăture lui Traian Băsescu. Nu credeţi că se vor produce mici scindări?

Perioadele în Opoziţie nu sunt uşoare şi cred că cern şi caracterele şi, dacă vreţi, independenţa unora. Eu cred că mai sunt, din nefericire, şi unii colegi dependenţi de altfel de relaţii, poate inclusiv de afaceri. Ai fi imatur dacă nu ai înţelege că pur şi simplu unora le este imposibil să trăiască într-o perioadă de Opoziţie, dar din ce am văzut eu nu sunt mulţi. E posibil să fie colegi care intră în mirajul puterii şi cad pradă acestui miraj, inclusiv pentru bunăstarea lor individuală, dar asta nu înseamnă că în PNL nu rămân suficienţi oameni şi că nu putem atrage mai mulţi oameni noi.

