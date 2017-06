Grindeanu: O s-o sun pe doamna primar general. Nu am orgolii. Discut cu foarte mulţi aleşi locali, dar nu mi-au transmis probleme prin intermediul televizorului

"Apropo de orgolii, nu am niciun fel de orgolii, doar că nu vreau decât să urmez ce ne-a cerut preşedintele partidului, Liviu Dragnea, public, ca de la aceste discuţii să ne abţinem. O s-o sun, că nu am niciun fel de orgoliu. O s-o sun pe dna primar general, o respect, nu am niciun fel de problemă, Mă interesează să se rezolve aceste probleme pentru Bucureşti şi pentru bucureşteni şi nu numai", a declarat Sorin Grindeanu la România TV.

Premierul a ţinut totuşi să-i transmită Gabrielei Firea că vorbeşte în fiecare zi cu foarte mulţi primari, cu foarte mulţi preşedinţi de consilii judeţene şi parlamentari, iar dacă au avut ceva să-i spună, i-au spus direct, nu la televizor.

"Am acest contact zilnic cu foarte mulţi aleşi locali din ţara noastră. Provin din administraţia locală şi ştiu problemele cu care se confruntă cei din administraţia locală. Discut cu primari sau preşedinţi de consilii judeţene care nu neapărat sunt membri de partid. Sigur că am o deschidere mult mai mare faţă de colegii mei de partid, deschidere la nivel de dialog, nu de a rezolva unele sau altele. Dar niciunul dintre aceşti colegi nu au ales să-mi transmită eventualele probleme prin intermediul televizorului, pentru că au înţeles că uşa mea e deschisă pentrui toată lumea, inclusiv pentru doamna Firea. Bucureştiul e foarte important pentru România, de aceea cred că e mai constructiv să discutăm aşezat decât la televizor", a adăugat premierul.