Gabriela Firea: Ponta a fost un copil răsfăţat al PSD, iar acum le dă adversarilor PSD muniţie

„Aş spune un lucru, şi poate e o sintagmă care va fi întoarsă pe toate feţele, dar o spun chiar din suflet, o spun prieteneşte, a fost un copil răsfăţat al PSD şi pe bună dreptate, pentru că are calităţi reale, şi umane, şi politice, şi aş vrea să înţeleagă că acest partid i-a oferit maximum din cât se poate oferi, prin prismă politică, din partea unei formaţiuni, a unei echipe dificile — fiind, totuşi, cel mai important partid politic din România — pentru unul dintre lideri. Şi el, la rândul lui, sunt convinsă că va conştientiza că are anumite responsabilităţi şi că trebuie să fie alături de noi. Niciodată, din punctul meu de vedere, cred că nu va fi mai apreciat în afara PSD decât o facem noi în echipă, în familie. Aici, întotdeauna, va avea locul său, un loc important. Eu aştept ca în perioada următoare să devină puţin mai dornic de colaborare cu noi, să aibă o relaţie mult mai bună cu preşedintele actual al partidului, Liviu Dragnea, care a fost ales statutar", a precizat Firea pentru Antena 3.

Primarul general, care este şi vicepreşedinte al PSD, a subliniat că fostul premier s-a bucurat de toată preţuirea colegilor de partid şi că o întristează că s-a ajuns la momentul în care Victor Ponta „nu se mai regăseşte în echipă”. Cu toate astea, în prezent, fostul prim-ministru este „ca un frate, ca un coleg rătăcit”, care însă îi ajută pe adversarii PSD, dându-le muniţie.

„Am lucrat cu Victor Ponta, am fost purtător de cuvânt pe perioada în care Victor era preşedintele partidului, am lucrat şi în campania pentru alegerile prezidenţiale. Sunt tristă că s-a ajuns la acest moment în care Victor are o anumită nelinişte, nu se mai regăseşte în echipa noastră. Ştiţi cum se spune, este ca un frate, ca un coleg rătăcit. Mă feresc să spun lucruri neplăcute, mă feresc de o critică acidă şi explic, nu pentru că mi-e teamă de o contra-replică, dar nu aş face altceva decât să dau şi eu apă la moară adversarilor. Eu îmi şi imaginez titlurile, ca fost jurnalist, câtă vreme, acum, în această perioadă, Victor, practic, într-un fel îi ajută pe adversarii noştri, dându-le muniţie, aş face şi eu acelaşi lucru, lovind în afirmaţiile şi în poziţiile sale politice. S-ar crea un nou conflict", a declarat primarul general.

În lumina conflictelor tot mai aprinse dintre Victor Ponta şi Liviu Dragnea, preşedintele PSD, care au culminat cu acuze dure din partea fostul premier, dar şi cu demisia „în alb” a acestuia, Firea a subliniat că, în cazul lui Victor Ponta, nu s-au creat „coaliţii obscure, întâlniri toxice, cum se mai practică în politică, pentru a fi decapitat”. Ba mai mult, vicepreşedintele PSD speră ca fostul premier să „redevină omul de echipă” pe care-l ştie.

„Eu mi-aş dori foarte mult să redevină omul de echipă pe care îl ştim, omul de construcţie. Dacă are anumite nemulţumiri, cel mai bine este să le spună când se întâlneşte cu noi. Să îşi aducă aminte faptul că nu a fost dat afară din partid, nu a fost rugat să părăsească funcţia de preşedinte. Chiar nu s-a întâmplat acest lucru, nu a existat o şedinţă, o reuniune la un restaurant sau la un hotel — cum se mai practică în politică, în care să fi fost decapitat. Victor ne-a anunţat pe facebook decizia că renunţă la poziţia de preşedinte al PSD", a adăugat ea.