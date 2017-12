Florentin Pandele, soţul Gabrielei Firea,  le cere parlamentarilor să nu susţină bugetul pe 2018 adoptat de Guvern şi ameninţă că va protesta în Piaţa Victoriei

Florentin Pandele se declară nemulţumit de faptul că prin noul proiect de buget adoptat de Guvernul Tudose primăria pe care o conduce va pierde 8 milioane de euro, adică "20% din buget". Într-o intervenţie telefonică la Antenă 3, Florentin Pandele a declarat că nu vrea să facă "niciun scandal", dar i se pare "ciudat că primarii din România nu fac nimic" în această privinţă.



Chestionat dacă este posibil să meargă să protesteze în Piaţa Victoriei împreună cu soţia sa, Gabriela Firea, Pandele a răspuns: "Nu, cred că unul dintr noi trebuie să rămână acasă să aibă grijă de cei doi copii mici. Probabil voi merge eu, dar nu cu #rezist".



Întrebat dacă va cere demisia Guvernului Tudose, Pandele a declarat: "Sunt prea mic şi prea de neluat în seamă că să cer schimbarea guvernului".

Iată apelul făcut de Florentin Pandele, publicat de siteul stiripesurse.ro:

"Apel catre primarii din Romania,

In preajma alegerilor parlamentare, candidatii tuturor formatiunilor politice vin si ne conving ca vor lupta pentru alegatorii lor!

Parlamentarii pleaca si se intorc peste 4 ani aplicand aceeasi strategie.

Astazi guvernul a intocmit proiectul de buget pentru anul 2018, buget care ne va vitreji de foarte multe fonduri.

De exemplu, in anul 2017, dupa calculele aproximative ale specilistilor din Primaria orasului Voluntari, bugetul anului urmator va pierde cc. 8 milioane de euro din cele aproximativ 40 de milioane de euro (bugetul total estimat al U.A.T.-ului pe anul in curs).

Aceeasi formula este valabila pentru toate unitatile administrativ-teritoriale din Romania, indiferent de rang.

In consecinta, fac apel la dumneavostra ca impreuna, indiferent de formatiunea politica din care faceti parte, inclusiv primarii independenti, sa uzitam de toate parghiile legale pentru a ne convinge parlamentarii care ne reprezinta (care ar trebui sa ne reprezinte) sa ne sustina in acest demers.

Domnul Dragnea ne spune sa ne uitam pe anexele bugetului (anexe pe care le-au vazut doar ei!...), acolo probabil, dupa votul plenului, vom vedea cat pierde fiecare U.A.T..

In caz contrar imi rezev dreptul de a protesta in piata "protestelor" nu pentru mine, ci pentru cetatenii pe care, vremelnic, ii reprezint.

Nu ma alatur protestatarilor #rezist, respect Constitutia si ordinea de drept in Romania, imi iubesc patria si pamantul stramosesc si nu sunt manevreat de nimeni din interiorul sau din exteriorul tarii.

Am depus juramant militar ca ofiter sa apar Romania!

P.S.:

Primul-ministru al Romaniei, in urma cu cateva zile, a incurajat manifestatiile care se desfasoara in fata Guvernului.

Daca institutiile abilitate ale statului nu au luat masuri impotriva celor care isi exprima opiniile in acest spatiu, nu vad de ce eu, voi, noi toti care reprezentam cetatenii in administratia publica locala nu am putea manifesta pentru apararea drepturilor acestora!

Nu trebuie sa ne facem probleme pentru siguranta noastra, Jandarmeria este prompta, are sefi de obiectiv vigilenti si intervine rapid (pana sa ne luam boxul in fata)."