Dragnea, ironii la adresa lui Grindeanu: Se mai întâmplă în lume, cam o dată la o sută de ani, să se mai schimbe guvernul

„Eu am citit cu atenţie ce a spus şi chiar sunt pe gânduri, şi o să mă gândesc foarte serios, o să analizez fiecare cuvânt din acea postare. E importantă şi o să-l sun şi pe domnul Tăriceanu şi o să ne gândim la acea declaraţie“, a declarat Dragnea referitor la mesajul lui Sorin Grindeanu în care cerea stabilitate pentru guvernul său. Ulterior, şeful PSD a continuat seria ironiilor: „Eu nu am experienţa politică a domnului prim-ministru. Dar eu am condus acest partid în campania electorală şi s-a intâmplat ca partidul să câştige alegerile“, a continuat Dragnea, care a precizat că stabilitatea nu stă într-i singură persoană.

Şi în ceea ce priveşte remanierea guvernamentală liderul PSD l-a luat peste picior pe Grindeanu. „Se mai întâmplă în lume - foarte rar, recunosc, cam o dată la o sută de ani - să se mai schimbe guvernul. Se mai întâmplă si asta“, a adăugat Dragnea.

Nu în ultimul rând, şeful social-democraţiilor şi-a arătat nemulţumirea faţă de faptul că Grindeanu nu a fost prezent la votul asupra Legii salarizării. „Am inteles că a plecat la Paris. Nu a plecat la prima oră, a plecat mai târziu, dar sigur caă dacă pleci trebuie să îţi faci bagajul, să te asiguri că nu ai uitat nimic din bagaj“, a spus Dragnea referindu-se la vizita de lucru facută de Grindeanu miercuri si joi la Paris.