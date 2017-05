Dragnea îi cere explicaţii lui Juncker pentru atitudinea critică la adresa României: Sădeşte neîncredere în Guvern

„Acum vreau să mă refer la criticile care vin din partea Comisiei Europene şi din partea FMI-ului: «Domle, vă bazaţi foarte mult pe consum». Noi lucrăm tot timpul cu date statistice şi pe realitate. Media în UE a ponderii consumului în PIB este de 76,5 %, noi avem 75.9%, suntem chiar la mijloc faţă de Grecia, care s-a dus la 90 %. Suntem sub ţările importante. Am vorbit şi cu domnul Tăriceanu, săptămâna viitoare vreau să trimit o scrisoare oficială preşedintelui Junker, să-i cerem explicaţii de ce Comisia Europeană are astfel de atitudini, pentru că astfel de atitudini nu pot avea decât o singură raţiune: să sădească neîncrederea în programul de guvernare, pentru ca investiţii străine să vină mai puţine”, a afirmat preşedintele Camerei Deputaţilor.

Mai mult, liderul PSD a declarat că în prezent „niciun indicator economic care să trezească o îngrijorare reală din partea Comisiei sau din partea Fondului Monetar Internaţional”, iar din această cauză apare întrebarea dacă nu cumva se intenţionează ca „România să fie stopată”.

„Acum nu există nicio dată economică, niciun indicator economic care să trezească o îngrijorare reală din partea Comisiei sau din partea Fondului Monetar Internaţional. Şi atunci îţi pui întrebarea — nu cumva asta se intenţionează ca România să fie stopată? Şi sigur că începem să suflăm şi în iaurt şi ne uităm şi în curtea Guvernului, să vedem ce se întâmplă acolo- e o problemă legată de funcţionari din ministere, e o problemă legată de miniştri, e o problemă legată de prim-ministru? Pentru că aici nu ne jucăm politic, noi între noi, discutăm de soarta României. Sunt aceşti patru ani de zile care sunt fundamentali de importanţi pentru toată lumea”, a adăugat Liviu Dragnea.

Avertisment Comisia Europeană

Comisia Europeană a transmis luni după-amiază un avertisment cu privire la existenţa unei abateri semnificative în 2016 faţă de traiectoria de ajustare pentru obiectivul bugetar pe termen mediu al României, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul CE.

De asemenea, reprezentanţii instituţiei europene au anunţat că vor cere Consiliului să adopte o recomandare pentru ca România să ia măsuri adecvate în vederea corectării abaterii semnificative anunţate de către CE.