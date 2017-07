Dragnea: Ancheta DNA nu are nicio legătură cu mine, eu nu am afaceri în Brazilia; totul pleacă de la George Soros

„O să o iau inginereşte. Nu am nicio afacere în Brazilia, nu am afaceri într-o altă ţară, n-am dus bani în Brazilia, nu am transferat bani în Brazilia, nu am transferat bani în nicio altă ţară. Declaraţia mea de avere este foarte clară”, a spus Liviu Dragnea.







În ceea ce priveşte raportul publicat de Rise Project şi care a fost atribuit Direcţiei Generale de Protecţie Internă, liderul PSD a susţinut că sunt doar nişte „hârtii”, în care s-au înşiruit minciuni.





„În ceea ce priveşte acele hârtii, pentru că nu este un document, un document trebuie să fie asumat de către cineva, un document trebuie să aibă un număr de înregistrare, trebuie să aibă o semnătură, o ştampilă. Este vorba de nişte hârtii scrise de, eu spun ce se aude prin Alexandria, pentru că sunt nişte poliţişti care se tot laudă de câteva luni de zile, acest document era fluturat de un individ Niţulescu prin 2012, acelaşi document, şi spunea că este un document de la DGIPI sau că e de la Poliţie. Eu am văzut comunicatul MAI care este oficial. Nu exista nicio asumare a DGIPI, nu este un document intern al acestui serviciu secret. Nu există nicio structură a MAI care să spună că acel document este. Este o înşiruire de minciuni (...). Mare parte din lucrurile scrise acolo au fost cercetate de parchet de-a lungul anilor şi pentru ele s-au dat NUP-uri”, a subliniat preşedintele Camerei Deputaţilor.





Liviu Dragnea a ţinut să precizeze că ancheta DNA care vizează aspecte publicate de Rise Project nu are nicio legătură cu el.





„În ceea ce priveşte comunicatul DNA-ului. Eu am citit comunicatul DNA, nu mi-am văzut numele acolo. (...) Nu are cum să aibă legătură cu mine nicio anchetă legată de Brazilia, pentru că nu am afaceri în Brazilia, nu am nicăieri vreo afacere şi nu am făcut nicio infracţiune nici acolo, nici aici”, a susţinut liderul social-democraţilor.





Dragnea a arătat că toată această situaţie porneşte de la George Soros, căruia îi transmite că „nu o să cedeze”.





„În ultimele luni de zile, am avut poziţii destul de dure şi le am în continuare vizavi de acest personaj malefic, care este George Soros şi îi transmit şi acum: nu o să cedez. Totul pleacă de acolo, totul pleacă de la George Soros”, a conchis preşedintele PSD.





Rise Project a publicat joi un raport atribuit Direcţiei Generale de Protecţie Internă, intitulat "Notă privind aspecte care afectează climatul socio-economic al judeţului Teleorman", care descrie o "reţea infracţională compusă din persoane cu putere de decizie în judeţ”, prin care Liviu Dragnea ar fi fraudat fonduri europene şi guvernamentale. În acest document, Dragnea este prezentat drept "deţinătorul majoritar al acţiunilor la purtător de la SC Tel Drum SA”.





DNA a anunţat, vineri, că ”o parte dintre aspectele conţinute în investigaţia jurnalistică publicată” de Rise Project fac obiectul unui dosar penal aflat pe rolul direcţiei. Dosarul a fost constituit pe bază de sesizare din oficiu, procurorii dispunând în luna februarie începerea urmăririi penale in rem pentru infracţiuni de corupţie şi asimilate corupţiei.





Direcţia Naţională Anticorupţie a transmis, vineri, un comunicat de presă în care spune că o parte din aspectele conţinute în investigaţia publicată joi de Rise Project fac obiectul unui dosar penal aflat pe rolul DNA, iar în acest dosar, constituit pe bază de sesizare din oficiu, procurorii au dispus, în 19 februarie 2016, începerea urmăririi penale in rem (faţă de fapte) pentru infracţiuni de corupţie şi asimilate corupţiei.





Totodată, DNA afirmă că după începerea urmăririi penale au fost solicitate informaţii inclusiv de la autorităţile din Brazilia.