Discuţie despre transparenţă între Liviu Dragnea şi Nicuşor Dan. Care e concluzia

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, in Parlament FOTO Mediafax

"Am avut o discuţie cu domnul Nicuşor Dan de organizare în Parlament şi am avut o discuţie şi legată de transparentizare şi eficientizarea activităţilor de aici. Şi am ajuns amândoi la o concluzie, zic eu bună, urmează să o implementez. În primul rând, e vorba de dorinţa care este şi a dumnealui şi a mea (...), toate şedinţele comisiilor de specialitate din Cameră să fie transmise online, aşa cum e la Comisia pentru administraţie publică. Şi cred că o să se întâmple foarte repede", a afirmat Liviu Dragnea.

Pe lângă asta, o altă „problemă” la care cei doi au venit cu o soluţie este anunţarea ordinii de zi a comisiilor pentru săptămâna care urmează.

"Poate sunt chestiuni de detaliu, dar sunt importante. Şi o să le cer tuturor preşedinţilor de comisii ca cel mai târziu miercuri după-amiaza să transmită ordinea de zi pentru săptămâna viitoare, iar ziua de joi stabilită pentru studiu individual să fie folosită pentru această activitate, pentru că, dacă colegii deputaţi nu au temele pentru comisie pentru săptămâna care urmează, nu au ce să studieze. Chiar dacă e studiu individual, nu au ce să studieze. Şi joia într-adevăr să fie o zi de studiu individual, nu o zi neclară - ba sunt comisii, ba studiu individual. Sunt chestiuni pe care le-am convenit şi o să le punem în practică", a completat preşedintele Camerei Deputaţilor.

Referitor la situaţia parlamentarilor PSD, Liviu Dragnea a subliniat faptul că, începând de săptămâna viitoare, activitatea acestora va fi publicată în presa locală.

"Le-am transmis public, mai spun încă o dată, ne organizăm azi şi mâine, începând de săptămâna viitoare, fiecare parlamentar va vedea în presa locală activitatea din Parlament. Toată presa locală va şti când vine în Parlament, la ce e prezent, la ce nu e prezent, care este activitatea de aici. Cred că este foarte sănătos ca fiecare cetăţean din circumscripţia care a votat cu el să ştie ce activitate are trimisul lui aici, nu cred că trebuie să se supere nimeni", a conchis Liviu Dragnea.