Deputatul AKM, după ce PSD i-a retras sprijinul: Şerban Valeca este nulitatea de la care a plecat toată povestea. Mi-e antipatic un singur individ: Negoiţă

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a comentat miercuri, într-un interviu acordat „Adevărul”, decizia CEx anunţată luni de preşedintele PSD Liviu Dragnea, potrivit căreia partidul îi retrage acestuia sprijinul politic. Rădulescu a precizat că respectă decizia colegilor săi şi că singurul comentariu pe care îl aduce este vizavi de „decizia unei nulităţi de persoane”, făcând astfel referire la preşedintele PSD Argeş, Şerban Valeca.

„Nu înseamnă nimic. Eu nu comentez decizia preşedintelui partidului niciodată, nu fac comentarii. Când el decide într-un fel, înseamnă că el are dreptate. Dacă colegii mei din CEx aşa au hotărât, le respect decizia. Am de comentat vizavi de decizia unei nulităţi ca persoană, care se numeşte Şerban Valeca, de la care a plecat toată povestea asta. Un om care pentru mine este o nulitate, nu a făcut nimic pentru judeţul Argeş. Litigiul este între mine şi el personal, nu între mine şi preşedinte sau între mine şi CEx. El are cu mine ce are cu toţi cei care sunt mai buni ca el”, a declarat Rădulescu.

„Deputatul AKM” a susţinut că nu ia în calcul demisia din partid, având susţinere largă din partea colegilor săi şi a anunţat că cel mai probabil îi va face lui Şerban Valeca o plângere penală pentru abuz în serviciu.

„Demisia din partid? Doamne fereşte. Cum să plec din partid pentru că vrea Valeca? CEx-ul a validat ce a cerut el. Atât. O să văd care e răspunsul Comisiilor de Etică judeţene şi naţionale, că s-ar putea ca şi ei să îmi dea dreptate. Mare lucru n-a făcut, doar că vezi Doamne nu mă va mai susţine când voi vrea să candidez peste doi ani. Oricum, cred că cel mai probabil o să îi fac plângere penală pentru abuz în funcţie şi am să îl dau în judecată. El are un fel de a acţiona foarte dur, primăriţei de la Ştefăneşti i-a zis că îi dă cu capul în gură, pe alţii a zis că îi bate, puteţi să îi întrebaţi pe primari. A făcut arte marţiale şi crede că partidul e un fel de buzunar al lui cu care să facă ce vrea. Am avut confruntări directe non-stop de când a ajuns preşedinte. Colegii mei au vrut chiar să mă propună liderul grupului în Parlament, eu am o susţinere foarte mare. El nu e agreat. Problema e locală. Am primit ofertă de la mai multe organizaţii să merg la ei, dar eu sunt un legist, vreau să îl acţionez pe cale legală. El nu citeşte, nu cunoaşte legile pe care le votează, e un agramat, e ceva ce nu vă puteţi imagina”, a explicat Cătălin Rădulescu pentru Adevărul.

Totodată, Cătălin Rădulescu a susţinut că în ciuda informaţiilor apărute în presă, Şerban Valeca nu ar fi un apropiat al lui Liviu Dragnea, liderul partidului rămânând complet neutru în conflictul dintre cei doi la decizia CEx.

„Nu este un apropiat al lui Dragnea. Vă spun asta din multe motive. Dacă era apropiat, ieşea vicepreşedinte. Dacă voia domnul preşedinte, ieşea vicepreşedinte. Preşedintele ştie că Domnul Valeca a interzis parlamentarilor de Argeş să vină să îl susţină la DNA când toţi parlamentarii au vrut acest lucru, domnul preşedinte ştie că Valeca s-a bucurat la el în birou că Antena 3 a pus judeţul Argeş la gri, că nu este nici cu domnul Dragnea, nici cu Tudose, atunci când se vorbea de retragerea sprijinului pentru Tudose. Se bucura că nu e nici cu unul nici cu altul. Nu e sub nicio formă un apropiat al lui Dragnea. Domnul Valeca a cerut parlamentarilor să nu se implice în modificarea Codurilor penale şi a legilor justiţiei”, a adăugat deputatul.

Cătălin Rădulescu a mai spus că singura antipatie pe care o mai are în PSD este faţă de vicepreşedintele Robert Negoiţă, care ar fi spus în şedinţa Comitetului Executiv că votează cu două mâini orice propunere venită din partea lui Şerban Valeca.

„Eu sunt în relaţii ok cu toată lumea. Singura antipatie pe care o am e faţă de un singur individ, care şi-a permis să vorbească împotriva mea în CEx, domnul Robert Negoiţă. Dacă dânsul a zis că va vota cu două mâini pentru măsura lui Valeca şi eu voi vota de acum înainte orice măsură împotriva lui. Îmi pare rău că n-am votat să fie exclus din partid, dar, uite că, pe cine nu laşi să moară nu te lasă să trăieşti”, a conchis Rădulescu.