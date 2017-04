Daniel Constantin, despre Tăriceanu: Prin miciună încearcă să acopere abuzurile sale

„Regret să constat şi după ziua de ieri că domnul Tariceanu nu a înţeles nimic din discuţiile/criticile din ultimele săptămâni cu privire la comportamentul său politic extins. În continuare, prin minciună, încearcă să acopere abuzurile pe care le face! A încercat să-şi asigure preşedinţia dând din coate împotriva celor care i-au fost alături, călcând pe onoare şi respect şi, mai mult, întrebând apoi de ce au trădat! Este precum în bancul celebru în care împingi pe cineva pe scări şi apoi intrebi de ce se grăbeşte!”, a scris Daniel Constantin, duminică, pe Facebook, la o zi după ce Tăriceanu a fost ales preşedinte al ALDE.

Fostul copreşedinte al ALDE aminteşte „trădările“ lui Călin Popescu Tăriceanu făcute „în numele unui «iberalism autentic»“, fiind, amintite scindările PNL din 1991, 2006 şi 2014.

„Regret că nici măcar în al 12-lea ceas, Tăriceanu nu a înţeles motivele care ne despart în mod fundamental. Eu nu fac politică pentru funcţii, deci nici nu pot fi cumpărat cu funcţii, în caz contrar astăzi aş fi fost lângă domnia sa în funcţii precum cea de viceprim-ministru. Am ales să sacrific aceste funcţii pentru oameni, nedorind sa învăţ lecţia predată şi la care mă îndemna <<preşedintele>> Tăriceanu. Nici acum nu a înţeles că am condamnat minciuna şi ipocrizia, caracteristici definitorii ale comportamentului său. Acesta este şi motivul pentru care am făcut demersurile în justiţie. Împotriva sa, nu a partidului. Congresul ALDE pe care l-a comandat Tăriceanu va ramane, din păcate o pată imposibil de şters în cariera sa politică! Alta...”, a mai scris Constantin pe Facebook.

Corpreşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, sâmbătă, de la tribuna congresului formaţiunii, că îl „doare“ faptul că fostul său partener din conducerea partidului, Daniel Constantin, se află printre cei care atacă din interior ALDE şi că „trădarea“ acestuia reprezintă un episod trist, dar încheiat.