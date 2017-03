Dacian Cioloş, pe Facebook:  Decizia mea este să nu fac pasul spre Uniunea Salvaţi România. Intrarea mea în partid în acest moment ar duce la dezbinare

„Dragi prieteni, mai ales, dragi prieteni membri USR,

Vreau să confirm că decizia mea este să nu fac pasul spre Uniunea Salvaţi România.

De altfel, este o concluzie la care am ajuns încă înainte de a apărea toate speculaţiile, înainte de înfiinţarea acelei comisii de negociere în USR, de poziţiile şi de reacţiile din ultimele zile.

Este o decizie pe care am luat-o după primele discuţii avute cu Nicuşor Dan, pe care i-am şi comunicat-o acum mai bine de o săptămână, când mi-a prezentat opinia sa clară în calitate de preşedinte al partidului.

Pentru că nu am explicat aceste lucruri public până acum, aş mai preciza următoarele:

- Am alături de mine colaboratori din echipa guvernamentală de anul trecut, oameni lângă care am construit politici de care România are şi va avea nevoie, oameni care, am toată încrederea, mai pot face încă multe lucruri bune pentru ţară. Nu s-a pus niciodată problema ca eu să negociez pentru mine o poziţie sau alta în USR, aşa cum reiese din unele poziţii publice. Discuţiile s-au purtat în jurul unui posibil proiect comun între această echipă şi USR.

- Discuţiile cu preşedintele USR le-am purtat întotdeauna cu deschidere, cu bunăcredinţă, concentrându-mă pe ceea ce putem construi împreună. Nu voi fi eu vreodată cel care să vrea să dea pe cineva la o parte, să vrea să vină la o masă deja aşezată sau să culeagă roadele muncii altora.

- Nu mă consider în măsură să judec resorturile deciziilor luate în USR. Respect propunerea celor care îşi doresc să vin în USR şi le mulţumesc pentru aceasta. Consider însă că dezbaterea nu ar trebui să fie despre o persoană, oricare ar fi ea, ci despre măsura în care USR doreşte să se deschidă celor care vor să contribuie la acest proiect politic. E o decizie pe care trebuie să o ia USR.

Pentru mine este limpede că intrarea mea în partid în acest moment ar duce la dezbinare, un lucru pe care nu-l doresc. Am convingerea că, în măsura în care acţiunile noastre au la bază aceleaşi valori morale şi dorinţa de a pune umărul la transformarea României în mai bine, este foarte probabil ca drumurile noastre să se reîntâlnească, a scris Dacian Cioloş pe Facebook.

„I-am spus deja domnului Nicuşor Dan de o săptămână că nu se pune problema de negociere a intrării lui Cioloş în USR şi nu asta a fost problema de la început! Ei trebuie să îşi rezolve problemele interne din partid şi ar fi bine să nu folosească numele meu”, a declarat Dacian Cioloş, fost premier al României, pentru Digi24.

În schimb, purtătorul de cuvânt al USR, Dan Barna, a declarat joi, pentru News.ro, că discuţiile sunt în continuare deschise pentru a se găsi cea mai bună variantă de colaborare pe viitor cu fostul premier.