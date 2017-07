Cum vede Mihai Tudose protestele de la Chişinău: „Este distorsionarea realităţii de către cei neprieteni. Şi România a trecut prin aşa ceva“

„Schimbarea acestui sistem este un drept al Parlamentului. Este schimbarea unui sistem democratic cu un alt sistem democratic, sunt multe ţări în lume care au acest sistem electiv, deci nu este nimic ieşit din comun. Ceea ce este ieşit din comun - şi vă spun sincer că şi România a trecut prin aşa ceva - este distorsionarea realităţii de către cei «neprieteni», care au ajuns cu mesajul la Bruxelles întors complet. Eu am încredere că instituţiile democratice din Moldova funcţionează. Şi România şi-a modificat de câteva ori sistemul de alegeri – cu acel vot uninominal-, am trecut prin aceleaşi lucruri. Guvernul de la Chişinău va trebui să fie mai atent şi să explice de ce se întâmplă aceste lucruri“, a spus Mihai Tudose, într-o conferinţă de presă cu omologul său moldovean Pavel Filip.

Proiectul privind votul mixt in Republica Moldova a trecut joi în Parlamentul de la Chişinău, chiar daca mii de oameni au iesit în stradă şi au cerut să nu se modifice sistemul electoral. Sistemul de vot avantajeaza PDM, partidul de guvernamant controlat de mogulul Vlad Plahotniuc, si PSRM, partidul pro-rus al presedintelui Igor Dodon si dezavantajeaza partidele mai mici. Comisia de la Venetia si UE au cerut Moldovei sa nu introduca acest sistem. Mai mult, Parlamentul European a votat pe 4 iulie un ajutor de 100 milioane de euro, esential pentru Moldova, dar l-a conditionat de respectarea recomandarilor Comisiei de la Venetia.

Deputatii partidelor de opozitie - PCRM, PLDM si PL - au parasit sala unde are loc sedinta Parlamentului, in timp ce cateva mii de moldoveni au protestat in fata sediului legislativului fata de proiect. In paralel, sustinatori ai partidului de guvernare au manifestat pentru modificarea sistemului de vot.