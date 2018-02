Cum îl împiedică rivalii lui Dragnea din PSD pe şeful formaţiunii să ia puterea absolută în partid

Surse din conducerea PSD au declarat pentru „Adevărul“ că Liviu Dragnea şi-ar fi dorit ca premierul Viorica Dăncilă să fie aleasă în funcţia de preşedinte executiv al partidului la Congresul din data de 10 martie. Momentan, funcţia este ocupată de Niculae Bădălău, care a intrat în dizgraţia lui Liviu Drganea după ce l-a susţinut pe Mihai Tudose în războiul pentru putere din PSD. Potrivit surselor citate, Liviu Dragnea plănuia ca Viorica Dăncilă, unul dintre oamenii săi de încredere, să ajungă numărul doi în ierarhia partidului, ca o plasă de siguranţă în cazul în care va fi condamnat cu executare în cel de-al doilea dosar. „În aprile, cel târziu mai, Liviu Dragnea va primi sentinţa în dosarul cu angajările fictive de la Direcţia copilului Teleorman“, susţine surse politice din condcuerea PSD. O nouă condamnare, fie ea cu executare sau cu suspendare, va redeschide automat lupta pentru şefia partidului, iar Liviu Dragnea s-ar putea baza pe Dăncilă până se liniştesc apele. Un preşedinte executiv pe care Dragnea nu-l controlează ar putea coaliza imediat grupul nemulţumiţilor din PSD care să-l debarce definitiv pe Dragnea.

Opoziţia din PSD dă semne de viaţă

Numai că planurile lui Dragnea au fost date peste cap de Marian Oprişan, liderul PSD Vrancea, unul dintre rivalii săi.„ Nu am candidat în anul 2015 la congres pentru că am zis foarte clar că nu candidez pentru că am un dosar şi este dosarul meu, nu dosarul partidului. De data asta, pentru că am demonstrat întregii naţiuni că sunt nevinovat, vă spun cât se poate de clar că eu candidez la o funcţie de conducere în PSD“, a anuţat, surprinzător, Marian Oprişan, miercuri, înainte de şedinţa partidului. Deşi nu a spus exact pentru ce funcţie, surse din conducerea partidului au declarat pentru „Adevărul“ că Oprişan, unul dintre liderii din vechea gardă a PSD, cu mare influenţă în partid, vizează funcţia de preşedinte executiv sau de vicepreşedinte.

Pe lângă Oprişan, şi Niculae Bădălău a dat un semnal de forţă. Întrebat dacă va mai candida pentru funcţia de preşedinte executiv, Bădălâu a răspuns: „Mi-am consultat primarii de judeţ, cei care m-au ajutat să ajung senator. 99% din primari au spus să candidez în continuare“. Potrivit surselor citate, Dragnea se aştepta ca Bădălău să anunţe că nu-l mai interesează funcţia.

În plus, Ecaterina Andronescu, pe care Liviu Dragnea n-a vrut să o numească în funcţia de ministru al Educaţiei, vrea răzbunare. „O să mă gândesc dacă voi candida“, a spus Andronescu, întrebată dacă şi-ar dori să ajungă numărul doi în partid.

Cu opozanţi ca Oprişan, Bădălău şi Andronescu, toţi trei cu mare priză în partid, Liviu Dragna a dat înapoi, Potrivit surselor citate, Dragnea nu mai vrea să organizeze alegeri la Congres pentru funcţiile de conducere din partid. Decizia finală va fi luată săptămâna viitoare, în Comitetul Executiv al PSD. Singura temă a Congresului ar rămâne relansarea programului de guvernare