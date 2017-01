Crin Antonescu, fostul lider USL: Eu nu am plecat de pe câmpul de luptă din cauza SRI, ci din cauza trădării unor aliaţi

„Eu nu am plecat de pe câmpul de luptă din cauza SRI sau a vreunui Serviciu, ci din cauza trădării unor aliaţi şi, uneori, a unor colegi foarte apropiaţi. Nu am avut niciun fel de informaţie în legătură cu ce spune astăzi domnul Ghiţă“, a spus Crin Antonescu, la România TV. Crin Antonescu, în calitate de lider al PNL, şi Victor Ponta, în calitate de preşedinte al PSD, au fost fost părinţii proiectului politic USL.

Fostul lider PNL spune că nu a ştiut despre relaţia dintre Victor Ponta, Sebastian Ghiţă şi Florian Coldea. „Eu nu am ştiut nimic despre aceste relaţii care astăzi ies la iveală şi despre aceste împrejurări în care s-au luat decizii foarte importante, vorbesc de dezvăluirile domnului Ghiţă“, a mai declarat fostul preşedinte al PNL.

În schimb, fostul lider USL a mai arătat că a simţit prezenţa serviciilor secrete în anumite momente. „Eu am spus că asupra mea, în mod direct, s-au întâmplat aceste lucruri. Nu am spus că nu m-au deranjat, nu am spus că nu am simţit, în anumite împrejurări, o mână nevăzută care aşază obstacole în calea a ceea ce doream eu sau partidul meu sau cei pe care, într-un fel sau altul, electoratul ne-a mandatat să facem. E o istorie foarte lungă şi ar trebui, poate, să scriem cărţi despre asta, dar la asta mă refeream“, a mai spus Antonescu.