Cozmin Guşă: „Vom avea o guvernare a bunăstării şi a pomenilor, iar obiectivul majorităţii parlamentare este amnistia“

Preşedintele Klaus Iohannis va avea de ales în 2017 între asumarea unui rol de mediator sau intrarea într-un război politic în care are puţine atuuri, a declarat consultantul politic Cozmin Guşă pentru Realitatea TV.

Acesta crede că dacă Iohannis îşi asumă rolul de mediator, atunci poate consolida atât imaginea de preşedinte, dar poate reconsolida şi relaţiile dintre entităţile decizionale în statul roman. Dacă însă Klaus Iohannis va prefera un război politic, atunci el va avea experienţa unui război de supravieţuire, subliniază Guşă. „Sunt evidente cele două armate, una bine consolidată, blindată, cea din majoritatea parlamentară şi politică, şi cea a preşedintelui Klaus Iohannis, o armată politică inexistentă, nesinceră şi dezagregată, şi cu instituţii ale statului care se vor împărţi şi îşi vor asuma o anumită legătură fie cu preşedinţia, fie cu majoritatea parlamentară“, spune Cozmin Guşă.

În ceea ce priveşte Executivul, consultantul politic este de părere că va oferi o guvernare a bunăstării şi a pomenilor: „La nivel guvernamental în 2017 vom vedea bunăstare şi pomeni, care vor fi prezentate ca performanţe de guvernare. Ne vor arăta că România, statul cu cea mai mare creştere economică din UE, dar care este bazată pe consum, îşi permite să ofere cetăţenilor săi o viaţă mai bună. Nu ştim care va fi nota de plata la finalul lui 2017, dar ştim că această guvernare va prezenta în primele luni aceste decizii asumate guvernamental, dar induse parlamentar. Interesul acestor decizii este anestezierea tendinţelor de revoltă publică. Nu e greu, ţinând cont că vorbim despre tăieri de taxe, majorări de pensii şi salariu minim, suprataxare a companiilor multinaţionale.“

Parlamentul este principalul actor al anului 2017, în viziunea lui Guşă, care este convins că are drept ţintă un obiectiv neasumat public: amnistia.

„Parlamentul va fi actorul nou, reinventat, pentru că acest parlament a fost programat să funcţioneze ca un fel de cazemată a armatei blamate. Această armată blamată va acţiona ca atare pentru că are un interes clar şi anume amnistie. Şi-l vor asuma în condiţiile în care vor asigura o guvernare a bunăstarii. Această armată blamată, chiar dacă are un mareşal tensionat, gen Tăriceanu, are un generalissim autoritar în persoana lui Liviu Dragnea - am văzut cum acţionează, cât de precis, şi din acest motiv vedem ca principal actor al lui 2017, parlamentul“, explică Guşă.

La nivelul partidelor, Guşă crede că PSD-ul are două şanse - o consolidare prin prisma unei guvernări apreciate în 2017 şi a unui sistem clar şi transparent de impunere a guvernării sau o implozie controlată ce poate fi generată de un posibil accident în justiţie al lui Dragnea, generat de al doilea proces ce se va judeca pe parcursul anului.

Liberalii au tot două variante – o dezintegrare care nu poate fi oprită sau o traversare a deşertului care e posibilă doar în cazul unui nou lider care să apară la PNL, care nu e posibil deocamdată să fie generat de partid.

„Pronosticul meu e că agregatul USR se va fisiona, se va împărţi în 2-3 fragmente şi fiecare va urmări diverse tendinţe, poate nu vor mai avea grup parlamentar. La ALDE, jocul este între totul sau nimic. Totul însemnând dreapta, aglutinarea dreptei printr-o înţelegere cu PSD-ul, sau nimic, în condiţiile în care şi Tăriceanu ar putea fi condamnat şi va dispărea din calitatea de actor. La PMP eu prevăd extincţia lui Traian Băsescu, tocmai din cauza caracterului de cârcotaş pe care îl are. Toate eforturile sale de a reuni dreapta sub pulpana sa îl vor face ciuca bătăilor, pentru că toţi îl văd ca un inamic, mai ales Klaus Iohannis, pe care l-a tras pe sfoară prin tertipuri tipice lui Traian Băsescu“, mai spune consultantul.

De felul în care va acţiona majoritatea parlamentară depinde şi reacţia instituţiilor statului, în special SRI şi DNA, crede Guşă, care mizează pe un „echilibru natural“ între politic şi instituţiile statului. „Dacă guvernarea se va baroniza, atunci instituţiile statului se vor blinda, respectiv se vor securiza. Baronizare înseamnă că vor începe acte de nepotism plus devalizare de bugete. Securizare înseamnă că vom avea un SRI la pătrat şi un DNA la cub pentru că aici sunt lucruri de apărat în statul român şi excesele generate de institnctul de conservare a propriei libertăţi a unora din majoritatea nou alcătuită va genera o contrareacţie la nivelul instituţiilor statului“, încheie Guşă.