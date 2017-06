Cozmin Guşă, detalii despre certurile din PSD înainte de alegerile prezidenţiale din 2009

”În prima parte din 2009 a existat o mobiliare anti-Geoană în PSD, a lui Oprescu şi Iliescu, un lucru care punea serioase probleme la început de campanie candidatului, pentru că Iliescu nu era oricine, ci era preşedintele de onoare al partidului. Asta a culminat cu mesaje publice dure împotriva lui Geoană, chiar şi din partea lui Năstase, generând tensiune în echipa de campanie, care era bicefală - Hrebenciuc şi Dragnea -. Nu erau încă germenii unei posibile acţiuni nelegitime, ci un fel de agitaţie internă care s-a modificat după europarlamentarele din 2009. A doua parte a lui 2009, tocmai din pricina rezultatului de la europarlamentare, a inceput mai tensionat. Am avut semnale de la oameni din mass-media ca sunt presati de oameni din jurul lui Băsescu. Presiunile lui Iliescu au devenit mai corozive. A existat si o presiune ca Ponta sa fie numit purtător de cuvânt al campaniei - lucru pe care l-am considerat nociv”, a declarat Cozmin Guşă.

Legat de informaţia publicată de jurnalistul Dan Andronic, conform căreia în noaptea celui de-al doilea tur de scrutin din 2009 Gabriel Oprea i-ar fi chemat la el acasă, printre alţii, pe Laura Kovesi, Florian Coldea şi George Maior, care ar fi contribuit la fraudarea alegerilor, Cozmin Guşă susţine că nu vede posibilitatea ca după 21.00 cineva dintre cei prezenţi acolo să poată manipula procesele verbale sau alte lucruri. ”Mi-e greu să cred că cineva cu un telefon să poată controla astfel de lucruri”, a afirmat acesta.

Cum s-au văzut alegerile de la sediul PSD

”Era clar că se întâmplase ceva. Nu se justifica o asemenea recuperare care să se încheie pe numărătoarea paralală pe care PDL o făcea în sediu în mod tradiţional. A doua zi, către dimineaţă, a fost evident că a existat o fraudare”, afirmat consultantul politic.

A existat o şedinţă informală a PSD, a dezvăluit Cozmin Guşă, în dimineaţa de după aflarea rezultatului alegerilor. La această şedinţă au fost prezenţi Iliescu, Năstase şi cei doi şefi de campanie - Hrebenciuc şi Dragnea -. ”A existat o tentativă a lui Ponta de a intra în acea şedinţă, dar la propunerea mea nu a fost acceptat. Am considerat-o prea importantă”, a mai dezvăluit acesta.

”Şedinţa a vizat o discutie exploratorie despre intenţia membrilor PSD - care erau convinşi că alegerile le fuseseră furate - de a dori să manifesteze in strada, pasnic, impotriva acelui rezultat. Pozitia pe care am avut-o in acea sedinta a fost ca daca membrii PSD nu vor fi lasati sa-si exprime nemultumirea pasnic, la nivel de filiale aveau dovezi legate de procesele verbale, atunci decizia CCR care urma sa fie sesizata de noi era previzibilă”, a declarat Cozmin Guşă.