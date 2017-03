Copiii de până la 3 ani vor fi scoşi de la plata întreţinerii

Potrivit raportului comun al Comisiei de administraţie publică şi al Comisiei juridice, proiectul de lege are ca obiect de reglementare „modificarea art. 47 din Legea nr. 230/2007, în sensul exceptării copiilor minori cu vârsta de până la 3 ani de la calculul cheltuielilor pe consumuri individuale şi de la calculul cheltuielilor pe beneficiari aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociaţiei de proprietari”.

De asemenea, se prevede modificarea articolului 49 din lege, în sensul majorării termenului de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari de la maximum 20 de zile la maximum 30 de zile.

Conform expunerii de motive, legea nr. 230/2007 are o serie de prevederi care pot creşte „inutil” cheltuielile pe consumuri individuale sau dacă acestea nu pot fi plătite într-un termen de 20 de zile.

"În acest sens, s-a avut în vedere faptul că includerea minorilor care au sub 3 ani în numărul persoanelor care plătesc cheltuielile de întreţinere ale locuinţei şi cheltuielile asociaţiei de proprietari nu se justifică. În plus, în condiţiile în care animalele mici de companie (câini, pisici) nu sunt incluse în rândul consumului pe locuinţă sau apartament/persoană, consider absurd să contorizăm cvasi-cheltuielile provocate de bebeluşi pentru buna desfăşurare a asociaţiei proprietarilor de locuinţe”, a argumentat iniţiatorul propunerii legislative, senatorul PNL Dragoş Luchian.