Conducerea SRI, chemată în Parlament pentru explicaţii

„Am avut o discuţie şi am formulat o adresă prin care am solicitat conducerii SRI să fie prezentă pe data de 25 ianuarie, la ora 11,00, la sala comisiei de control, cu două subiecte. Subiectul numărul unu este legat de ceea ce se întâmplă acum în spaţiul public - cazul Coldea, subiectul numărul doi este legat de bugetul Serviciului pe 2017. Am convenit cu directorul SRI să vină cu toate documentele care privesc cele două subiecte", a precizat Adrian Ţuţuianu, şeful Comisiei de control a activităţii SRI, săptămâna trecută.

La audieri au fost invitaţi directorul SRI, directorii adjuncţi şi şeful comisiei de anchetă internă din acest serviciu, precum şi cei care gestionează problema bugetului, potrivit Agerpres.

Ţuţuianu a spus că parlamentarii vor primi din partea conducerii SRI "„oate datele, toate informaţiile, inclusiv raportul comisiei de anchetă“. „Comisia SRI are atributul de a verifica legalitatea funcţionării acestui serviciu. Faptul că domnul Coldea este astăzi într-o altă situaţie nu anulează dreptul acestei comisii de a verifica, de a lămuri în ce măsură, în cadrul serviciului, s-au produs sau nu anumite fapte şi în ce măsură sunt respectate dispoziţiile legale incidente“, a mai spus Ţuţuianu.