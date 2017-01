Cioloş, răspuns pentru Dragnea: Nu există „gaură“ de 10 miliarde în buget. Nu ştie pe unde să scoată cămaşa ca să acopere promisiunile din campanie

„Confruntat probabil cu câteva cifre şi realităţi ale economiei româneşti pe care eu le tot spun de câteva luni, conştient că nu ştie pe unde să scoată cămaşa ca să acopere financiar promisiunile făcute în campania electorală, domnul Liviu Dragnea face o scamatorie şi anunţă că ar fi găsit, citez, "o gaură de zece miliarde în buget". Pentru orice om cu minime cunoştinţe economice, o astfel de "gaură" ar fi presupus fie venituri mai mici, fie cheltuieli mai mari decat cele prognozate şi, oricum, ar fi trebuit să se regăsească în deficitul bugetar - ceea ce nu este cazul. Această "gaură" NU există“, a reacţiona fostul premier Dacian Cioloş.

Fostul premier a mai arătat că Dragnea încearcă să pună în cârca Guvernului tehnocrat măsurile promise de PSD pe care nu le poate onora. „Realitatea este că în 2016 veniturile curente au fost mai mari decât în 2015, iar deficitul final a fost sub cel prognozat şi aprobat de Parlament odată cu bugetul pe anul trecut. Mai mult, în decembrie am rambursat integral firmelor TVA în valoare de 2,1 miliarde de lei, fără a lăsa presiune pe bugetul anului următor, cum se obişnuieşte, tocmai pentru a uşura povara noului Guvern. Restul sunt poveşti. De altfel, în 2017 este alt buget. În caz că anul acesta nu îşi poate onora promisiunile electorale, domnul Liviu Dragnea nu poate da vina pe bugetul de anul trecut. Dar, nu-i aşa, domnul Dragnea nu se încurcă în detalii“, a mai precizat Cioloş.

Fostul premier a mai arătat că promisiunile lansate de PSD nu pot fi îndeplinite fără a împrumuta ţara sau fără a mătri taxele. „Bugetul ţării nu este un sac fără fund, şi nici nu poate fi administrat haiduceşte, domnule Liviu Dragnea. Promisiunile dumneavoastră populiste vor fi aplicate pe spatele celor care muncesc cinstit şi plătesc taxe, ne veţi îndatora ţara şi viitorul. Chiar aşa, de ce nu aţi spus în campanie că veţi creşte taxele pentru o parte dintre angajaţi şi aţi făcut deja acest lucru în a doua şedinţa de Guvern? În rest, este acelaşi mod de lucru folosit de PSD şi cât timp am guvernat: tehnocraţii sunt de vină. PSD îşi acoperă nerealizările şi promisiunile mincinoase cu diversiuni şi propagandă“, a mai spus Cioloş.

Fostul ministru al Finanţelor, Anca Dragu, a declarat luni, pentru News.ro, România a încheiat 2016 cu un deficit de 2,59% din produsul intern brut (PIB), semnificativ sub nivelul programat. „Bugetul din fiecare an începe de la zero. Se face un cadru macroeconomic, pe baza căruia se estimează veniturile şi cheltuielile. La sfârşitul anului se trage linie şi dacă veniturile sunt mai mari decât cheltuielile, este surplus, dacă sunt mai mici este deficit. Dacă aşa-zisa gaură ar fi existat, deficitul ar fi sărit în 2016 de 4% din PIB, însă a fost de 2,59% din PIB“, a spus Anca Dragu, pentru News.ro.

„Bugetul are o gaură de zece miliarde de lei“

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a anunţat, aseară, că este foarte probabil să înfiinţeze o comisie parlamentară de anchetă, acuzând dispariţia a zece miliarde de lei din buget. ”Vorbim de cel puţin cinci persoane care trebuie să dea explicaţii: primul ministru, ministrul Finanţelor, ministrul Fondurilor europene, şeful ANAF şi preşedintele Consiliului Fiscal. Este foarte posibil ca mâine să iniţiem o comisie de anchetă pentru că ceea ce s-a întâmplat la Ministerul de Finanţe este ilegal. Ei au estimat pe hârtie, având la bază probabil nişte angajamente scrise din partea unor decidenţi, că veniturile în România, la finalul anului 2016, vor creşte cu aproape trei miliarde. Drept pentru care au făcut o rectificare pozitivă. Asta era undeva în 23 noiembrie. 31 decembrie ne arată că veniturile sunt mai mici cu zece miliarde sau cu 14, o să primesc toate datele mâine dimineaţă. Iertaţi-mă, dar asta este total ilegal”, a declarat Liviu Dragnea, la România TV.

Liderul PSD a spus că din cauza acelei rectificări bugetare din noiembrie 2016, bugetul pe 2017 va avea cu zece miliarde de lei mai puţin. ”Cine a minţit cu aceste date, ceea ce nu s-a mai întâmplat în România, va trebui să plătească. Să vedem şi cum domnul preşedinte de la Consiliul Fiscal a dat aviz, de fapt a certificat că aceste date sunt reale. Suntem în situaţia în care bugetul României pe anul 2017 are o gaură de zece miliarde de lei pe care sigur că o s-o acoperim, dar aceşti zece miliarde de lei puteau să se ducă în alte lucruri bune pentru români. Dacă lucrurile se vor adeveri ne vom afla într-o situaţie fără precedent în România”, a mai spus Dragnea.