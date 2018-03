Ce spune Liviu Dragnea despre întâlnirea cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene. „Nu există nicio râcă între Parlament şi sistemul judiciar“

„Am discutat despre legile justiţiei. De asemenea, am discutat despre amendamentele depuse de către CSM şi asociaţiile de magistraţi, deespre verificara acestora de către Curtea Constituţională. Am discutat despre codurile Penale şi am spus că sunt 3 motive principale pentru care vom continua discuţiile pe acestea: două Directive ale UE, deciziile Curţii Constituţionale şi recomandările Comisiei de la Veneţia.

Am discutat despre MCV şi i-am spus că din partea noastră există dorinţa ca acest Mecanism de Cooperare şi Verificare trebuie ridicat cât mai rapid şi noi suntem, dar am spus că trebuie îndeplinite două condiţii: obiectivele din MCV să nu mai fie într-o permanentă schimbare şi să fie luate în considerare progresele înregistrate de România”, a spus Liviu Dragnea.

Liderul PSD a ţinut să sublinieze că în ultimii ani nu a existat nicio acţiune a sa împotriva sistemului judiciar.„Din partea mea nu a existat în ultimii ani nicio acţiune împotriva sistemului judiciar. N-am făcut nimic care să ştibească independenţa Justiţiei. Dacă discutăm pe senzaţii şi percepţii, nu o să fie bine. Nu există nicio râcă între Parlament şi sistemul judiciar“, a subliniat Dragnea.