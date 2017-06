Ce a câştigat România din vizita lui Iohannis în SUA

Friedman: O confirmare a importanţei relaţiilor SUA-România

Analistul geopolitic american George Friedman a afirmat, într-un interviu pentru TVR, că vizita preşedintelui Românei în Statele Unite reprezintă o confirmare a importanţei relaţiilor dintre cele două ţări, menţionând că Donald Trump, „care are întrebări serioase despre multe alte alianţe“, a vrut să arate că nu pune sub semnul întrebării relaţia cu România. „A fost o confirmare a importanţei relaţiilor şi o garantare reciprocă de continuare a bunelor relaţii şi asta era important. Era important pentru publicul american să îl vadă pe preşedintele României, să ştie cine este liderul ţării unde sunt desfăşurate trupe americane“, a declarat fondatorul companiei americane de analiza geostrategică Stratfor. Totodată, acesta a subliniat faptul că Statele Unite ştiu că în flancul estic al NATO „două ţări sunt cruciale“, adică România şi Polonia. Mai mult, România are o dublă importanţă: e în „prima linie împotriva Rusiei“ şi e „ţară cu ieşire la Marea Neagră“, aflată şi în apropierea Turciei.