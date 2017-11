Cătălin Ivan, despre demisia lui Moisă din PSD: Un partid sănătos, democratic, nu ar da un Sorin Moisă nici pe o sută de Liviu Dragnea

Cătălin Ivan a declarat pentru News.ro că plecarea eurodeputatului Sorin Moisă din PSD este o pierdere imensă pentru stânga românească şi europeană şi că nici un partid responsabil nu şi-ar permite să piardă un asemenea om.

”Un partid sănătos, democratic, ataşat valorilor de stânga şi valorilor europene, nu ar da un Sorin Moisă nici pe o sută de Liviu Dragnea. Moisă e foarte respectat la Bruxelles, pierderea pentru PSD este uriaşă. Era implicat în dosare grele la nivel european, un om influent şi cu viziune. Avea discuţii concrete pentru ca românii din Marea Britanie să nu aibă de suferit după Brexit, însă avea şi alte proiecte. N-a găsit puncte de comunicare cu Dragnea, pentru că oricum Dragnea nu înţelege foarte multe”, a precizat Cătălin Ivan.

Europarlamentarul PSD Sorin Moisă a anunţat sâmbătă, pe Facebook, că pleacă din PSD, solicitându-i şi liderului partidului, Liviu Dragnea, să demisioneze de la şefia formaţiunii şi de la preşedinţia Camerei Deputaţilor şi avertizând că, în caz contrar, România va fi izolată pe plan european şi i se va tăia finanţarea europeană.

Europarlamentarul PSD Ioan Mircea Paşcu a spus că demisia din partid a lui Sorin Moisă era, cumva, inevitabilă, pentru că apropierea acestuia de Dacian Cioloş a fost mai mare decât cea pe care a arătat-o pentru partidul pe listele căruia a ajuns europarlamentar. El i-a transmis lui Moisă că tot timpul cât a militat în Grupul Socialiştilor şi Democraţilor s-a bucurat de sprijinul deplin al grupului şi a susţinut că explicaţiile acestuia ar fi fost mult mai credibile dacă anunţa că devine independent, nu că se duce direct la grupul rival al PPE.

"Astfel, domnia să imputa PSD-ului, de pildă, lipsa autostrăzilor - care vine mult din urmă; dacă PSD se confruntă acum cu ea, este şi pentru că guvernele anterioare, inclusiv cabinetul condus de fostul şef al domnului Moisă, domnul Cioloş, nu au făcut nimic să o îndrepte! Dar, în ochii domnului Moisă, numai PSD-ul este vinovat!? De asemenea, domnul Moisă spune că în cazul României există şi pasivul performanţei relativ slabe în folosirea fondurilor europene, însă nu suflă niciun cuvinţel despre faptul că absorbţia de fonduri europene în timpul cabinetului condus de fostul sau şef, domnul Cioloş, a fost timp de un an “0”, zero!?", a scris pe Facebook europarlamentarul PSD.

Ioan Mircea Paşcu i-a transmis lui Sorin Moisă că tot timpul cât a militat în Grupul Socialiştilor şi Democraţilor s-a bucurat de sprijinul deplin al grupului şi spune că explicaţiile acestuia ar fi ar fi fost mult mai credibile dacă anunţa că devine independent, nu că se duce direct la grupul rival al PPE.

La rândul ei, europarlamentarul PSD Viorica Dăncilă s-a întrebat retoric de ce atunci când a fost ales pe listele PSD ca să reprezinte România în Parlamentul European Sorin Moisă "nu s-a izbit de aceleaşi nemulţumiri pe care le invocă acum".

Ea a criticat şi modul "nu foarte colegial" pe care l-a abordat în postarea de pe Facebook, unde şi-a justificat demisia.

"De asemenea, neatragerea niciunui leu din fonduri europene în 2016, când în fruntea guvernului României se afla domnul Cioloş, fostul şef al domniei sale, nu i-a stârnit nicio stare de disconfort? Ca să nu mai amintesc şi de uşurinţa cu care domnul Moisă a trecut peste noapte de la Grupul Socialiştilor şi Democraţilor la Partidul Popularilor Europeni", a scris Dăncilă pe Facebook.

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a comentat şi ea demisia lui Sorin Moisă, calificându-l pe europarlamentar drept un ”securist mititel” şi cerându-i să ”prindă viteză”.

”Domnule Moise (sic!), dacă tot aţi primit ordin de reincorporare, vedeţi-vă de drum liniştit! Doljul a adus voturi cât pentru un europarlamentar PSD. Sper că nu pentru Dvs! Dacă eu nu vă cunosc, electoratul pe care pretindeţi că îl respectaţi, nici atât! Am pierdut prea mult timp azi cu un securist mititel şi neînsemnat ca Dvs... Prindeţi viteză că are Cioloş nevoie de un argat acolo!”, i-a transmis Olguţa Vasilescu lui Moisă într-un comentariu pe Facebook.

Într-un alt comentariu, ministrul Muncii a mai spus că a auzit prima oară de Moisă atunci când ”sistemul” îl dădea drept variantă de premier.

”Eu am auzit prima oară de el atunci când sistemul îl dădea varianta de premier şi am răspuns unui post tv că nu are cum pentru că nu e nici măcar membru de partid. Asta pentru că, repet, eu nu auzisem de el. Acum înţeleg că scrie că a fost sfătuit să refuze funcţia de premier. Dacă propunerea de premier o făcea Coldea sau Cioloş, probabil îşi permitea luxul să o refuze, dar din PSD nu i-a făcut nimeni o asemenea ofertă. De ce? Pentru PSD el nu există! Simplu! Doar pentru Victor Ponta, singurul care a văzut "meritele" sale, după cum însuşi Moisa sau Moise sau cum l-o chema afirmă. Dar nu înţeleg de ce pleacă la PPE şi nu face grup partiduleţului lui Ponta? Un grup politic al Securităţii nu aveţi în Parlamentul European?”, a mai scris Vasilescu.