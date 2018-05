Băsescu: Domnul Steriu a vândut UNPR şi PMP când a crezut că aşa îi este lui bine. Nu a lăsat nicio dâră în politică în afară de traseism

„Domnul Steriu a pus o condiţie fermă când s-a negociat fuziunea: să fie preşedinte la Capitală şi primul pe listă la Capitală. Şi-a rezolvat problema lui, a abandonat problemele multor colegi ai lui, i-a cam vândut PMP-ului când s-au făcut listele. Dar ăsta e Steriu. A vândut UNPR când a crezut că aşa îi este lui bine. Azi a vândut PMP pentru că are impresia că aşa îi este lui bine şi văd că are tupeul să dea lecţii de politică, de moralitate în politică. Greu de evaluat un asemenea individ care nu a lăsat nicio dâră în politică în afară de traseim. Are un traseu consistent”, a declarat marţi Traian Băsescu, la finalul şedinţei Consiliului Naţional al PMP.

La rândul său, Valeriu Steriu, fost preşedinte al UNPR, afirmă că după mulţi ani petrecuţi în PSD şi alături de PSD în UNPR, întorcându-se acum la social-democraţi înseamnă că se întoarce la prieteni şi foşti colegi.

„În urmă cu câteva zile încă făceam o analiză privind ruperea fuziunii anunţată de preşedintele Traian Băsescu. Decizia ulterioară a venit relativ repede pe ceea ce înseamnă a închide tot ceea ce a fost proietul UNPR în PMP. Mai departe variantele erau destul de simple - după opt ani în PSD şi încă patru ani alături de PSD, în parteneriat cu UNPR, am considerat că este varianta în care vin alături de foarte mulţi prieteni şi foşti colegi. Doctrina PSD este aceea a unui partid de stânga, o cunosc de când am intrat în politică şi sunt foarte multe elemente care converg şi cu ideile mele, mai ales profilul pe agricultură. Sunt câteva proiecte care pot fi imediat demarate în a întări echipa de la agricultură, condusă foarte bine de ministrul Daea (Petre Daea, n.r.) şi sunt foarte apt pentru a livra în aceste proiecte expertiză”, a declarat marţi Valeriu Steriu.

Marţi, deputatul Valeriu Steriu, fostul lider UNPR, a anunţat că pleacă din PMP şi revine în PSD, partid pe care l-a părăsit în anul 2009 pentru UNPR. De asemenea, marţi şi-au anunţat plecarea din PMP la PSD senatorii Iustin Talpoş şi Ion Ganea. În urmă cu o săptămână, a plecat din PMP şi deputatul Ion Tabugan.

Băsescu spunea tot marţi că, prin plecarea celor trei parlamentari din formaţiunea sa la PSD, PMP reuşeşte să îl "întărească" pe Liviu Dragnea. El a spus că cei trei parlamentari "dezertori", pe care i-a numit "lingăi", provin din UNPR. "Rămânem un partid mai sărac în parlamentari, dar mai curat", a declarat Băsescu.