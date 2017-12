Adriana Săftoiu (PNL), săgeţi către USR: Ne achiziţionăm telefoane cu baterii rezistente, facem poze, împrumutăm un megafon şi lăsăm doar PSD să voteze

Redăm integral postarea Adrianei Săftoiu:

„Ziua de ieri, aşa cum s-a desfăşurat în spatiul virtual şi in spaţiul real (plenul Camerei Deputaţilor) poate fi suportul unui studiu despre manipulare, despre goana după imagine, despre încălcarea regulilor, inclusiv de cei care le invocă acerb, despre continua compromitere a actului de legiferare si dezbatere in Parlament, cu instrumente diferite, dar cu acelasi final. Dacă nu aş fi fost acolo, până la finalul şedinţei (22.50) şi aş fi urmărit doar ceea ce se vedea pe FB sau la tv chiar as fi crezut ca PNL a părăsit plenul.

PNL a rămas în sală până la capăt votând împotriva propunerilor PSD. In Parlament, poţi bloca o lege prin vot si invocând procedurile parlamentare. Îmi pare rău pentru toţi cei care cred că, în Parlament, poţi bloca promovarea unei legi altfel. Balamucul poate face rating, dar legile pot fi blocate, amânate, respinse doar prin vot.

PNL a votat timp de 13 ore împotriva articolelor si amendamentelor. A blocat votul final programat la ora 12,30 prin proceduri, l-a “asezat” în banca, unde ii era locul, pe Serban Nicolae prin recurs la regulamentul Camerei. Începând cu ora 10:30, prin liderul de grup şi vicelideri (conform regulamentelor) am blocat votul final, care ar fi trebuit să aibă loc la ora 12,30, prin recurs la procedură.

Pas cu pas: Invocând art. 91, alin 3 din Regulament, R. Turcan cere suspendarea şedinţei din considerente de solemnitate faţă de moartea Regelui. Se votează: 67 pentru,124 împotrivă.

PNL cere modificarea ordinii de zi prin includerea moţiuni pe energie a PNL. Respins. PNL cere amânarea discutării celor 2 proiecte (ANI şi Răspunderea magistraţilor), explicând că nu se justifică urgenţa votării lor.

PNL cere, din nou, modificarea ordinii de zi cu mutarea celor 2 proiecte la punctele 37 şi 38. 80 pentru, 138 împotrivă. Si continuăm pe acceaaşi procedură cerând mutarea unor articole pe alte poziţii. O tactică ce făcea posibilă depăsirea orei la care era prevăzut votul final.

PNL cere, de la tribună, ca Legea privind statulul judecătorilor şi procurorilor să fie retrimisă la dezbateri în comisiile permanente şi să se aştepte, în acelaşi timp, avizul Comisiei de la Veneţia înainte de votul final pe toate cele trei legi ale justiţiei.

Depăşim ora 12,30 prin toate aceste luări de poziţii. Votul final e deja amânat şi începe votarea celor peste 1200 de amendamente. Primul obiectiv de a fi amânat votul final fusese atins. Nu ne mai rămânea decât să rezistăm până la finalul sedintei votând impotriva amendamentelor si a articolelor din lege.

PNL a stat acolo, a respins prin vot tot ce propunea presedintele de sedintă, a continuat să invoce încălcarea regulamentului prin luări de cuvânt de la microfonul Camerei Deputaţilor. La fel şi in comisie, PNL a reusit prin argumentări blocarea unor texte dure din proiectul Iordache. Inclusiv în această dimineaţă, am blocat prin proceduri si exceptii procedurale amendamentele UNJR venite peste noapte.

În paralel, se desfăsura o opoziţie care se baza pe efecte vizuale si auditive. Noi respingeam fiecare propunere a PSD, îl dădeam afară pe senatorul intrus, dar în spaţiul virtual începea atacul la PNL doar pentru că nu aveam timp să ne filmăm. Ba, aflam că am părăsit dezbaterile.

Poate miercuri, la votul final, ne achizitionăm niste telefoane cu baterii rezistente şi in loc să respingem legile prin vot, prin luări de cuvânt, facem poze, filmăm, ne deificăm pe FB, împrumutăm un megafon si lăsăm doar PSD să voteze“, a scris Adriana Săftoiu pe Facebook.