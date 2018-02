Şerban Nicolae, după ce PSD a băgat drujba în pădurile virgine: „Eu aş crede în virginitatea celor care au făcut afirmaţia“. Soros, găsit iar vinovat

„Am auzit o propagandă destul de găunoasă şi pe care o cunoaştem suficient de bine de săptămâna trecută, cum că Senatul a dat liber la drujbă în pădurile virgine şi cvasivirgine. Eu aş crede în virginitatea celor care au făcut asemenea afirmaţii, dar mă îndoiesc că ar fi valabilă. Pentru că ştim foarte bine un caz celebru, în care un cunoscut om de afaceri, cunoscut şi pentru activitatea pe care o finanţează în materie de ONG-uri ( George Soros - n.r), care, pe de o parte, cu o parte mică, finanţa proteste împotrivă unor exploatări miniere ( Roşia Montană - n.r), iar pe de altă parte, cu o parte mare de bani, încerca să cumpere compania care deţinea licenţă. Cu alte cuvinte, era împotrivă exploatării miniere de către altul, dar finanţă exploatarea minieră de către firmele proprii“, a spus senatorul PSD Şerban Nicolae.



„În ceea ce priveşte votul de săptămâna trecută, lucrurile au fost suficient de clare pentru cine este de bună credinţa şi cine a înţeles ce s-a întâmplat. Vorbeam de interes public, comunitar şi de lucrări făcute de către stat. Nu vorbeam de exploatări forestiere, nu vorbeam de exploatări de masă lemnoasă, de tăieri de păduri virgine, cvasivirgine sau de intervenţii de acest tip în zone protejate. Cu toate astea, o propagandă mincinoasă, pe care eu am numit-o a ecologiştilor de asfalt, s-a grăbit să spună că am dat verde la exploatări forestiere în zone protejate sau în păduri virgine. Din păcate, se insistă pe acelaşi mecanism de propagandă: că trebuie să rămânem într-o zonă de subdezvoltare, o ţara de Ev Mediu, în timp ce alţii, foarte evoluaţi, foarte civilizaţi şi ancoraţi în Secolul XXI, si-au rezolvat problemele la ei în ţara. Aş vrea să nu primim lecţii de la cei care nu mai au nici un urs în pădurile lor, dar ne spun cum e cu vânatul de urs la noi, care nu mai au păduri virgine şi cvasivirgine pe teritoriul naţional, dar ne spun cum ar trebui să arate ele la noi, pentru că noi în general am ştiut să prezervăm o parte din mediul cu care ne-a blagoslovit cel de sus“, a criticat senatorul PSD.

Sub pretextul că vrea să dezvolte comunităţile locale, senatorul PSD Emanoil Savin, fost primar al Buşteniului, a promovat un proiect de lege care va distruge pădurile virgine şi ariile protejate. USR şi ONG-urile pentru protecţia mediului încearcă să blocheze legea care a trecut deja de Senat, acolo unde a fost susţinută intens de Şerban Nicolae.