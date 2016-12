VIDEO La o ceremonie de la Londra, Vrăbiuţa - iubita doctorului Florin Secureanu, e prezentată drept Gabriela Firea

„Nu o cunosc pe doamna Eugenia Chiriac şi nu am întâlnit-o niciodată. Nu am avut cunoştinţă de faptul că ar urma să mi se decerneze un premiu şi nu am avut nicio convorbire referitoare la acest subiect, nici cu organizatorii galei, nici cu domnul Florin Secureanu, cu care, de altfel, nu am discutat niciodată, nici direct, nici prin intermediari”, a spus Gabriela Firea.

Aceasta a adăugat că a aflat din presă că a primit un premiu, care a fost ridicat în numele ei de către Eugenia Chiriac, iubita fostului manager al Spitalului Malaxa, prezentată la festivitate drept primarul Capitalei.

"Am aflat din presă că aş fi primit această distincţie şi că aceasta a fost ridicată în numele meu de către doamna Eugenia Chiriac, care l-a însoţit la ceremonie pe domnul Secureanu”, transmite edilul.

Gabriela Firea mai spune că autorităţile statului sunt cele în măsură să se autosesizeze pentru a stabili dacă este vorba despre o încălcare a legii.

"Din punctul meu de vedere, autorităţile abilitate ale statului sunt în măsură să se autosesizeze în urma dovezilor prezentate în mass-media şi să stabilească dacă avem de-a face cu un caz de încălcare a legii”, a mai spus Firea.

Gazeta Sporturilor a prezentat, joi, o înregistrare video a unei ceremonii organizate la Londra în 20 noiembrie, în care Eugenia Chiriac, iubita fostului manager de la Spitalul Malaxa, Florin Secureanu, este prezentată ca fiind primarul Capitalei, Gabriela Firea.

”Jigodito!”, cuvîntul anului 2016, şi filmarea cu ”Vrăbi” dîndu-se drept Gabriela Firea, primarul Bucureştiului! from Gazeta Sporturilor on Vimeo.