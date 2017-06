STENOGRAME Teroristul „Ibrahim” din Argeş: „Ollahladim dacă nu-ţi iau gâtu' ca la puiu de găină! În numele lu' Allah!”

„Frate, cu un an înainte de, de a mă converti, mi s-a-ntâmplat ceva cu care am cerut cu adevărat ajutorul lu' Allah. Am cerut, că nu mai aveam nicio portiţă de scăpare. Erau, doi, doisprezece poliţişti şi au pus toţi lanternile pe mine şi nu m-au văzut, într-un boschet, uite aşa. Te vedeai, te vedeai fără să…”, îi povestea unui amic Ionuţ Cătălin Bălan (39 de ani), zis „Ibrahim” ce l-a convins să treacă de la ortodoxism la islamism.

„Doisprezece lanterne, frate. D-ălea, lanterne d-ălea care te vezi d-aici la casele ălea. Şi tot aşa, că treaba asta. Am zis că numai Dumnezeu poa’ să facă treaba asta, nimeni, nimeni! Şi, frate, fumam un canabis, aşa, am lăsat astea, una, m-am lăsat de prostii”, şi-a continuat povestea românul.

„Eu ştiam, ştii ce am spus la un poliţist? I-am spus, «Eu pentru Allah şi douăş’ de ani merg da’ cu motiv”, îşi exprima credinţa „Ibrahim”.

Arestat pentru 30 de zile

Ionuţ Cătălin Bălan (39 de ani), zis „Ibrahim”, a fost arestat astăzi pentru 30 de zile de judecătorii Curţii de Apel Bucureşti. Acuzaţiile procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT): culegerea sau deţinerea, în scopul transmiterii, ori punerea la dispoziţie de date şi informaţii despre obiective vizate de o entitate teroristă. Decizia poate fi contestată la Curtea Supremă.

Bărbatul este suspectat de terorism, după ce s-ar fi autoradicalizat în Franţa şi ar fi aderat la gruparea teroristă Stat Islamic. El este suspectat că promovează mesaje de susţinere a grupării teroriste, că a avut legătură cu atacurile de la Paris din noiembrie 2015, dar şi că distribuie pe reţelele de socializare imagini cu atacurile organizate de această grupare. În plus, el este suspectat că a transmis jihadiştilor date despre un obiectiv militar din România.

După ispăşirea pedepsei, argeşeanul s-a întors în România, unde a început să strângă informaţii despre bazele militare româneşti şi să le trimită unor persoane direct implicate în organizaţia teroristă ISIS. Potrivit unor surse apropiate anchetei, în vizorul islamistului ar fi fost chiar baza militară americană de la Mihail Kogălniceanu, pe care a observat-o cu atenţie vreme îndelungată: a fost atent la căile şi punctele de acces, precum şi modalitatea în care aceasta este îngrădită. În plus, Ionuţ Cătălin Bălan s-a interesat de existenta unor persoane care sa fie dispuse sa lupte pentru „fratii din Siria”. Detaliile sunt în dosarul procurorilor DIICOT trimis la Curtea de Apel Piteşti.

„Decât mortăciuni n-am făcut şi prostituţie”

Stenograme ale unor discuţii telefonice şi ambientale, mărturii ale unor martori sau martori cu identitate protejată, monitorizări ale contului de facebook şi rapoartele/înregistrările făcute de un colaborator sub acoperire şi un investigator sub acoperire sunt probe cheie în acest caz.

Totul începe în 2015, atunci când Bălan fusese condamnat în Franţa pentru furt şi a petrecut o bună perioadă de timp în puşcărie. Acolo ar fi intrat în contact cu unii membri ai grupării jihadiste care a organizat atentatele de la Paris, din noiembrie 2015. Convertit la Islam, bărbatul şi-a luat numele de „Ibrahim”. El s-ar fi apropiat de membrii unei gupări salafiste pro-jihadista, anumiti adepţi ai acesteia plecănd in zona siriano-irakiana pentru participarea la jihad.

Într-o discuţie ambientală, interceptată de procurori DIICOT, Ionuţ Cătălin Bălan povestea câte păcate făcuse: „Da, frate! Da! Păi, eu înainte de asta, frate, eu am fost, am umblat în mafie, frate! Şi ştiu telefoanele cum sunt şi ălea, ştiu orice... Frate, înainte de a mă converti, de a intra la Islam, am fost,..., făceam toate nebuniile din… Decât mortăciuni n-am făcut şi prostituţie şi ăstea n-am făcut în viaţa mea, da’ altceva am făcut. Deci, am făcut altceva. Am fost combinat cu albanezi, ruşi…. Ceceni, lucram cu ceceni. În ultima perioadă cu cecenii şi marocani”. Răspunsul amicului a venit prompt: „Hamdulillah!”- „Slavă lui Allah!”.

„Mă duceam la moschee vinerea”

În timp ce analiza o bază militară din România, Ionuţ Cătălin Bălan îi explica amicului său –martor cu identitate protejată, care a primit pseudonimul „Grigore”- cum este viaţa de musulman în Franţa şi momentul în care a fost a fost atras de membrii unei grupări.

Ionuţ Cătălin Bălan: Da. Şi m-a văzut în, în ... frate, mă duceam la moschee vinerea. A oprit ăla maşina …

Bărbat: A, te-a văzut că te duceai la geamie?

Ionuţ Cătălin Bălan: Da. Frate...

Bărbat: Şi te-a convins!

Ionuţ Cătălin Bălan: A venit cineva la mine, da’ înainte să vină, eu mă rugam exact ca un musulman da’ nu ştiam să mă rog, pentru că făceam în plus, făceam în minus, nu făceam corect nimic. Exact ca un musulman, aveam, ziceam... tot aveam. Făcusem rost de Coran, aveam casa mare, luasem casă de la primărie, de la stat, ştii.

Bărbat: O mai ai?

Ionuţ Cătălin Bălan: Da, o am şi acum.

Bărbat: Să n-o pierzi.

Ionuţ Cătălin Bălan: Nu, frate.

Bărbat: Trebuiesc păstrate.

„O să vezi front de război, frate aicea”

Ionuţ Cătălin Bălan nota numele şi numerele străzilor din jurul bazei militare pe care o avea în vizor. El spunea că „fraţii” lui din Siria erau interesati de aceste informţtii întrucât baza militară este folosită pentru a face rau fratilor musulmani din Orientul Mijlociu. El a explicat că trebuie să facă acest lucru pentru a nu fi perceput ca mincinos de tovarăşii lui: „Da, să văd, pentru că eu merg acolo şi mă-ntreabă: ai fost, tu ai văzut şi când îi spui da, nu? Dacă n-am fost, dacă nu am fost”.



Ionuţ Cătălin Bălan: Nu, nu! Du-te! Atunci să scriu cum se numeşte strada asta? Da’ asta dup-aia, nu acum. După ce ...

Bărbat: E drumu' naţional.

Ionuţ Cătălin Bălan: Asta e, nu e în altă parte.

Bărbat: Şi acolo unde e, acolo e baza (…). E lângă ea.

Ionuţ Cătălin Bălan: Da, da, da.

Bărbat: Să trecem ,.., apoi ne-ntoarcem.

Ionuţ Cătălin Bălan: Da, da, da.

Bărbat: Şi vezi, acolo, în spate e baza (…). Tot ce vezi acolo.

Ionuţ Cătălin Bălan: Da, păi n-are rost să bagi, că dup-aia,..,

Bărbat: Aicea e (…).

Ionuţ Cătălin Bălan: Camere şi ălea, ştii. Sunt d-ălea şi n-are rost să, doar au sus ...

Bărbat: Şi baza (…).

Ionuţ Cătălin Bălan: Ce zace în ălea acolo!

Bărbat: În tot ce e acolo e...

Ionuţ Cătălin Bălan: Da'-n spate ce este acolo, în spate, clădirile ălea?

Bărbat: Ă, unde?

Ionuţ Cătălin Bălan: În fund acolo, în spate?

Bărbat: N-are treabă cu ei!... Ei au pe... A lor este acolo.

Ionuţ Cătălin Bălan: Ce-au putut să facă românii aicea, auzi, să vezi aicea, frate, în curând o să vezi front de război, frate aicea. Rusu' e grămadă pă, pă român!

Bărbat: Da. Nu numai pe român, e şi pe...

Ionuţ Cătălin Bălan: Ucrainian, pe Moldova.

Bărbat: Şi pe alte oraşe, pe alte ţări.

Ionuţ Cătălin Bălan: Da.

Bărbat: Nu numai p-aici.

Ionuţ Cătălin Bălan: Ăştia ştiţi că, rusu' a apelat la...

Bărbat: La ce?

Ionuţ Cătălin Bălan: La ISIS. A cerut ajutor la ăştia.

Bărbat: Ca să ne mai, da' ca să le dea ei mână liberă. Da’ cine ţi-a zis ţie?

Ionuţ Cătălin Bălan: Am vorbit cu cineva, tot aşa, care are legături acolo.

Bărbat:... fiecare trebuie să fie sigur, nu...

Ionuţ Cătălin Bălan: Da! Nu, el a vorbit aşa, nu ştiu sigur, eu spun aşa.

Bărbat: Oamenii ...

Ionuţ Cătălin Bălan: Da, noi, eu, oamenii îmi pare rău că întotdeauna, eu lucrez cu sigur! Deci nu vorbe, nu vorbe, că vorbili... spuse-n vânt, n-are rost, pentru că să-ţi spun, frate, orice vorbesc, eu spus, din ce văd eu... Eu spun din ce văd eu, pentru că de ce, pentru că e vorba mea, între mine şi Allah, iar mă pedepseşte Allah ... Şi mie mi-e frică, prin ce am trecut! Mai ales acuma, mi-a căzut copilu' de la patru, frate!

Bărbat: Da!

Ionuţ Cătălin Bălan: Şi multe semne care mi le-a arătat Allah, deci, deci eu nu trebuie să…

„Eu am fost, am umblat în mafie, frate!”

Într-o altă discuţie, Ionuţ Cătălin Bălan explica cum ţine legătura cu liderul grupării salafiste şi cum scăpau de controalele poliţiei.

Bărbat: Cum sunt fraţii noştri acolo, controlaţi?

Ionuţ Cătălin Bălan: Ei vine să controleze şi ălea.

Bărbat: Vin, vă ia la întrebări, vă aşa sau?

Ionuţ Cătălin Bălan: Noi ne facem treaba noastră, înţelegi? Pe mine, nu ştiu, de „n” ori m-a luat ăştia.

Bărbat: Te-au luat la întrebări acolo?

Ionuţ Cătălin Bălan: Pres, pres, presiuni pe mine, înţelegi? Dar eu nu m-am pierdut, frate.

Bărbat: Ce te-ntreba?

Ionuţ Cătălin Bălan: De nebunii mă-ntreba şi le-am spus: ce-aveţi, bă, v-aţi... undeva?

Bărbat: A, decât din asta?

Ionuţ Cătălin Bălan: Da.

Bărbat: Păi, da’ de ce l-apucat ei de chestia asta?

Ionuţ Cătălin Bălan: Pentru că, pentru că frate,.., ea plecat de lângă el multă lume, de lângă el multă lume în afară, ştii.

Bărbat: A, şi s-au...

Ionuţ Cătălin Bălan: Şi eu umblam cu el.

Bărbat: Tu iei legătura cu el prin telefon sau prin email?

Ionuţ Cătălin Bălan: Nu, frate!

Bărbat: Prin email, pe nimic!

Ionuţ Cătălin Bălan: Eu mergeam... De exemplu, el avea ceva de făcut, de obiectat... Eu mergeam în Belgia, mergeam în Anglia, mergeam oriunde.

Bărbat: Nu, da’ cum comunici tu cu el?

Ionuţ Cătălin Bălan: Cu el?

Bărbat: Da.

Ionuţ Cătălin Bălan: Prin telefon, dar nu vorbim nimic că, vorbim despre parte de aşa ceva, ştii?

Bărbat: El trebuie tuto codificat, aşa, nu?

Ionuţ Cătălin Bălan: Da, frate! Da! Păi, eu înainte de asta, frate, eu am fost, am umblat în mafie, frate! Şi ştiu telefoanele cum sunt şi ălea, ştiu orice...

„Noi avem uşurel pentru noi, până la moarte”

Ionuţ Cătălin Bălan a povestit cum a intrat în contact cu membrii grupării salafiste. El a descris înâlnirea cu o jurnalistă care ar fi venit să facă un reportaj despre musulmanii radicali: „Eu sunt din România. N-am nicio treabă cu asta. Dar asta fac pentru Allah, dacă mai vii vreodată aicea, deranjezi oamenii ăştia, eu te, te elimin!”.



Ionuţ Cătălin Bălan: Nu trebuie să vorbesc aiurea.

Bărbat: Şi se mai găseşte dintr-o dată, aşa, că eşti din România sau încă...

Ionuţ Cătălin Bălan: Păi, nu, că ... acuma merg, fraţii «mi-a» zis că mă ajută cu bani, io vin cu-n tir, ţi-am zis, de marfă, fac, fac bani, pentru ca să pot să stau în faţă pentru Islam, aşa, ă, vin c-un tir de marfă, telefoane,.., maşinării d-ăstea de construcţie se vând la mâna a doua, ştii.

Bărbat: Şi ... vând cu tine sau?

Ionuţ Cătălin Bălan: Bineînţeles, frate! Noi avem uşurel pentru noi, până la moarte.

Bărbat: Trebuie să fie corectitudine.

Ionuţ Cătălin Bălan: Nu suntem doar aşa. Ca să-ţi spun o fază, înainte de a ne cunoaşte noi doi, el are, fratele ăsta are magazin mare.

Bărbat: În (…)?

Ionuţ Cătălin Bălan: Care vinde tot felul de astea islamice, aşa, şi are şi-n, merge de trei ori într-o piaţă, într-un «marşe» d-ăsta, are tarabă, ştii, şi el avea nişte băieţi care se ocupa cu treaba asta, da’ tot timpu' era vizitaţi de poliţie, control. Şi într-o zi, zice mie, frate, tu lucrezi undeva, ştii? Eu tot timpu' mă duceam la el şi-mi cumpăram ba un must din ăla ştii de...

Bărbat: Din ăla de ...

Ionuţ Cătălin Bălan: Da. ... de, mir, cum se zice. Aşa, ba mai îmi luam o carte de la el, şi-un ceva de cap, da, mai vorbeam cu el. Şi zice, tu lucrezi undeva? Şi, zic, acuma momentan nu mai lucrez nicăieri. Şi mai vin şi eu aicea o dată pe săptămână ca să-mi câştig şi eu o, pâinea şi să mănânc, da, halal. Şi, zice, păi, ă, zice, dacă uite, dacă eşti liber şi alea, vino mâine dimineaţă, la ora cutare, ne-ntâlnim aici şi gata! Şi am venit dimineaţă cum a zis el, frate, m-am rugat seara, m-am rugat, am făcut invocaţiuni, m-am rugat pentru muncă şi astea şi pentru viitor. Şi m-am dus acolo la muncă, prima dată m-am dus în «marşeu'» ăla, n-a mai venit niciun poliţist, frate, niciun control. El a venit o zi, două, trei, el nu prea venea acolo, să stea acolo şi am venit, când a văzut că n-a venit control, a venit, prima zi, a doua zi, a treia zi, a patra zi, când a văzut că nu e control, el s-a, s-a jucat aşa cu mine. A zis, ha, că cinci-şase ani de zile chit că plătesc la amenzi, şi... grămadă pe mine şi jurnalişti şi acuma nu mai vine nimeni. Şi cât am stat eu acolo, frate, un an, el ...

Bărbat: I-a fost ok.

Ionuţ Cătălin Bălan: Nimeni n-a... Şi, de câte ori a venit, a venit de vreo două ori a venit poliţia acolo la magazin, m-am nimerit eu acolo şi eu am luat..., ştii. I-am zis, bă, voi vreţi, ce vreţi mă? Hai că mergem cu voi, arestaţi-mă pe mine. Ce vreţi voi, ce căutaţi voi? Nu e nimic aicea, uite, vrei o carte?

Bărbat: Da’ nu ţi-a făcut vreodată vreo problemă, ceva acolo?

Ionuţ Cătălin Bălan: N-avea ce să-mi facă, nu avea ce să-mi facă, pentru că nu ai ... n-avea ce să facă, frate. Ei n-aveau nicio dovadă, n-aveau nimic, decât aşa, să te facă să...

Bărbat: Că nu te-au dus la ei, că se verifică.

Ionuţ Cătălin Bălan: Ba da, frate, am făcut şase, şapte ore de arest.

Bărbat: Te-au ţinut şapte ore?

Ionuţ Cătălin Bălan: Şapte ore, da.

Bărbat: De ce?

Ionuţ Cătălin Bălan: M-au ţinut, m-au ţinut ca să mă caute, să ălea, eu cetăţean român, să mă caute să vază probleme şi ălea. Şi am zis, bine, mă, ţineţi-mă aicea, nu e nicio problemă.

Bărbat: Da’ nu te-au ţinut?

Ionuţ Cătălin Bălan: Nu.

Bărbat: Adică decât şapte ore şi gata, adică nu...

Ionuţ Cătălin Bălan: Da, un fel de ... se numea...

Bărbat: Da, da, da.

Ionuţ Cătălin Bălan: Da. Da, el cică suspect. Ce suspect, mă, numai ...

Bărbat: Trebuie tot timpu' să fim atenţi.

Ionuţ Cătălin Bălan: Bine’nţeles! Şi, eu tot timpu', de două ori i-am făcut faza asta cu ei, i-am luat tare, i-am luat... ştii ce i-am zis la o jurnalistă? I-am zis, fii atent, dacă tu mai...

Bărbat: Păi, ce are treabă jurnalista, vine şi ea după tine sau ce?

Ionuţ Cătălin Bălan: Nu după mine era, acolo la magazin fac ăştia de la televizor să, să nu mai aibe el clienţi, să nu mai vină oameni, să nu mai vorbească de Allah, de religia noastră, să-i sperie pe toţi să nu mai vină niciunu'. Şi ştii ce i-am spus la jurnalista aia? I-am spus, fii atent, eu personal, eu, dacă, dacă fac lucru' ăsta, eu mă duc în Rai şi tu te duci în Iad. Da’ nu avea, ştiam că nu are nimic ca să mă înregistreze, i-am zis-o doar aşa, i-am... aşa, deci nu...

Bărbat: Nu era pregătită, ai luat-o...

Ionuţ Cătălin Bălan: Nu era pregătită, am urmărit-o, da.

Bărbat: Surprinsă, aşa.

Ionuţ Cătălin Bălan: I-am zis, fii atent, şi mi-am arătat faţa, nu mascat sau asta. Fii atentă, uită-te bine la mine, eu nu-s arab, nu-s... Eu sunt din România. N-am nicio treabă cu asta. Dar asta fac pentru Allah, dacă mai vii vreodată aicea, deranjezi oamenii ăştia, eu te, te elimin!

Bărbat: S-a speriat, cred.

Ionuţ Cătălin Bălan: N-au mai venit, frate.

Bărbat: S-a speriat.

Ionuţ Cătălin Bălan: (râde) N-am mai văzut-o.

Bărbat: Să-şi vadă de treaba ei.

Ionuţ Cătălin Bălan: Şi, da!

Bărbat: Să nu mai bage nasu' unde nu fierbe oala.

A negat acuzaţiile aduse de procurorii DIICOT

Ionuţ Cătălin Bălan a negat în faţa procurorilor DIICOT faptul că a cules date in legatura cu cele două obiective miliare, declarând că s-a deplasat pentru a vizita orasul cu imprejurimile sale şi pentru a merge la moschee.

Ionuţ Cătălin Bălan a mentionat că se cunoaşte cu unul dintre membrii grupării salafiste, cunoscând faptul că acesta se afla in atentia autorităţilor din Franţa, că a fost audiat, iar locuinţa lui a fost percheziţionată, în legătură cu activităţi de terorism si că a fost sfătuit de acesta să nu mai ramana in anturajul său pentru a nu avea probleme. Bălăn Ionuţ Catalin a precizat că a mai tinut legatura cu acesa.

„Unii sunt făcuţi să fie martiri, alţii să facă planuri”

Un colaborator sub acoperire şi un investigator sub acoperire l-au descris pe Ionuţ Cătălin Bălan: „a vorbit şi despre jihad şi cum să pregăteşti un astfel de plan, adică după pregătiri prin rugăciuni şi studiu al Coranului, când simţi pornirea interioară că eşti gata să aţionezi, fără să primeşti ordin de la cineva, o faci pur şi simplu”.



„Bălan Ionuţ Cătălin a spus şi că jihadul trebuie făcut la un moment dat pentru că e singura cale prin care poţi să ştergi toate păcatele pe care le acumulezi ca musulman, dar jihadul e făcut în mai multe feluri, unii sunt făcuţi să fie martiri, alţii să facă planuri, alţii să instruiască sau să facă bani pentru jihad”, se arăta în mărturia celor doi.

„Eu pe tine, o să-ţi iau gâtu' ca la puiu de găină!”

Procurorii DIICOT spun că nivelul de radicalizare al lui Ionuţ Cătălin Bălan este scos in evidenta de continutul discutiilor si convorbirilor purtate de acesta cu persoane din anturajul sau apropiat, prin care isi exprima disponibilitatea de a recurge la gesturi de violenta fizica extrema in numele lui Allah.

Ionuţ Cătălin Bălan: Eu pe tine, o să-ţi iau gâtu' ca la puiu de găină!

Prieten: Da, bine. Da, da...

Ionuţ Cătălin Bălan: Deci io... Tu înregistrează-mă pe mine acuma la telefon, eu o să spun rugăciunea aia, o să te... o să te filmez, când vi... când vin, o să te filmez şi-o să te pun pe Youtube!

Prieten: Hai, frate... serios.... (n.o.-neinteligibil)

Ionuţ Cătălin Bălan: Bă, tu auzi ce spun? Ollahladim, să moară băiatu' meu dacă te mint! Ollahladim dacă nu-ţi iau gâtu' ca la puiu de găină!

Prieten: Măi, frate...

Ionuţ Cătălin Bălan: În numele lu' Allah!

Prieten:.... (n.o.-neinteligibil)

Ionuţ Cătălin Bălan: Allah! Allah al tău! Allah al tău!

Prieten: Bine, videam, videam ce... (n.o.-neinteligibil)

Ionuţ Cătălin Bălan: Bă, tu n-auzi ce-ţi spun eu? Allah al tău, eu îţi iau gâtu' ca la puiu' de găină, bulangiule! Care tu....

Activ pe facebook

Potrivit monitorizării DIICOT, începând cu luna iunie 2016, Ionuţ Cătălin Bălan a utilizat sau utilizează in prezent pe reteaua de socializare Facebook, conturile „Ibrahim Khalid Ibrahim (Abdelkader)”, „Samir Yunus Abraim”, „Pascal Janluc”, „Yunus Khalid Ibrahim” prin intermediul carora ar fi postat si distribuit fotografii cu sigla gruparii teroriste Statul Islamic – DAESH, precum si inregistrari cu atacuri ale DAESH si executii, prin decapitare si impuscare, „cu intenţia de a le face cunoscute şi de a determina câştigarea de noi adepţi capabili să recurgă la săvârşirea aceluiaşi gen de fapte ca cele a căror promovare prin propagandă a realizat-o, asa cum reiese din datele culese de catre investigatorul sub acoperire”.



Ionuţ Cătălin Bălan a recunoscut ca a utilizat aceste conturi şi că a postat şi distribuit fotografiile şi înregistrările, „insa si-a jusitifcat activitatea in mediul online pentru ca si cei carora le-a distribuit informatia sa vadă conţinutul înregistrărilor şi fotografiilor, pentru a face diferenţa dintre bine şi rău, desi despre cei care au distribuit initial pe internet astfel de fotografii si inregistrari video crede ca au facut-o pentru a-si face reclama”.