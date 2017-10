Se înfiinţează instituţia Procurorului European. „În cazurile de condamnare, se vor confisca banii furaţi din buzunarele noastre”

Regulamentul privind înfiinţarea Biroului Procurorului European a fost, anterior, aprobat de Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE), din care face parte şi europarlamentarul român Monica Macovei, care a fost şi raportor pe acest proiect. Regulamentul mai are nevoie de un singur vot, în Consiliu, după care va intra în vigoare în 20 de zile de la publicarea în Gazeta oficială a Uniunii Europene, scrie Digi 24.



„Pentru mine, votul de astăzi este punctul final al unei munci de câţiva ani, în care am vorbit şi negociat cu miniştri de Justiţie şi de Interne din statele membre o formă cât mai bună şi eficientă a Biroului Procurorului European. Un Birou al Procurorului European puternic, independent, cu o misiune clară şi puteri de investigaţie largi, respectând legile statelor membre”, a apreciat, pe pagina sa de Facebook, Monica Macovei.



Fostul ministru de Justiţie spune că, odată înfiinţată noua instituţie, „frauda cu bani europeni va fi mai bine şi mai rapid investigată, la fel şi infracţiunile teroriste care intră în competenţa Procurorului European”.



„În cazurile de condamnare, în urma anchetelor Procurorului European, se vor confisca banii furaţi din buzunarele noastre”, mai scrie europarlamentarul român.



Macovei explică şi ce se va întâmpla cu limitele pedepselor. „Sunt pedepse minime, prevăzute de Directiva împotriva fraudei cu fonduri europene, care defineşte diversele infracţiuni legate de fraudarea banilor europeni. Atât definiţiile, cât şi pedepsele minime sunt comune şi obligatorii pentru toate statele membre. Altfel spus, nu pot fi condamnări mai blânde, sub limita stabilită de legislaţia europeană”.



Potrivit analizelor, frauda cu banii europeni se ridică, anual, la circa 500 de milioane de euro.



Toate etapele investigaţiilor desfăşurate de Procurorul European, inclusiv percheziţii, audieri, interceptări sau arestări preventive, vor respecta legile statelor în care se desfăşoară investigaţiile.