Războiul interlopilor români pentru controlul prostituatelor din Madrid. „Avea pretenţia de la mine să fac 40.000-50.000 euro pe lună“

„Ştim cu toţii că are valoare, este Becu naşu’ mare”, este refrenul pe care manelistul Florin Salam îl repetă insistent, pe muzică orietală, la o nuntă în Spania.





Fericitul eveniment avea loc în toamna anului 2016 la un restaurant din Valencia, iar la petrecere erau sute de nuntaşi. Invitaţii de seamă erau din partea naşului, Marian Tudorache, zis Becu.





„Dacă nu ieşiţi la dans înseamnă că nu-l iubiţi. Spune naşu’. Are naşu’ valoare? Are, are, are! Are naşu’ mare voare? Are, are, are! Are, mă, Becu valoare? Are, are, are! Are, mă!”.

Dedicaţiile curgeau pentru toţi invitaţii, bancnotele de sute de euro erau aruncate peste manelişti, iar distracţia s-a întins toată noaptea. „Din partea lui Ţiganu’ pentru Becu, Becu, Becu!”, „Din partea lui Alberto Spaniolu’ pentru Becu, Becu, Becu”, de la „De la Ghiocel Junior încă o dată pentru Becu, Becu, Becu!”, „De la Auraş de la Giurgiu, pentru Becu”, „Aşa petrec milionarii!”, curgeau dedicaţiile.

Cine era naşul mare

Marian Tudorache (foto youtube) a fost reţinut săptămâna aceasta de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, Biroul Teritorial Dâmboviţa, într-un caz în care este investigat modul în care zeci de tinere românce au fost înşelate şi forţate să se prostitueze în Spania. Mărturiile acestora sunt cutremurătoare. Erau recrutate prin promisiuni mincinoase de către proxeneţi şi îndemnate/ameninţate să practice prostituţia. Atunci când refuzau erau bătute cu violenţă.

Acuzaţiile în cazul lu Becu: constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, proxenetism şi spălare a banilor. În acelaşi dosar au fost reţinuţi şi doi dintre locotenenţii săi, Catălin Marius Chiţă şi Alberto- Daniel Şerban. Potrivit DIICOT, Chiţă este un fost poliţist care l-ar ajuta pe interlop cu informaţii despre concurenţa în ce priveşte reţelele adverse de crimă organizată şi chiar ar fi determinat diverşi poliţişti să folosească neautorizat bazele de date, obţinând astfel informaţii pe care i le-a transmis lui Becu. În special era vorba de date personale ale unor tinere care urmau să se prostitueze în folosul grupării.

Potrivit procurorilor DIICOT, „Becu” este interlopul român care a preluat spre coordonare şi o parte din grupul infracţional organizat constituit de Ion Clămparu, odată cu încarcerarea celui din urmă de către poliţia din Spania. Astfel, s-a mai stabilit că acesta controlează o reţea de prostituate pe raza oraşelor Madrid şi Castellion, precum şi din cartierul Slough din Londra.

Cum a preluat imperiul lui Clămparu

Ion Clămparu (foto), zis Cap de Porc, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru proxenetism, trafic de femei şi extorcare de bani. După ce acesta a fost arestat, a început un adevărat război pentru preluarea conducerii „afacerii”, iar Becu a ieşit învingător. În anul 2012,zis Cap de Porc, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru proxenetism, trafic de femei şi extorcare de bani. După ce acesta a fost arestat, a început un adevărat război pentru preluarea conducerii „afacerii”, iar Becu a ieşit învingător.

Principalul său adversar a fost locotentul lui Ion Clămparu, Dorel Inocenţiu Hanea, zis „Naşu”. Războiul dintre cei doi a fost unul sângeros şi a fost organizat chiar un atentat cu bombă. Atentatul a eşuat, iar Hanea a fugit în Mexic, atât de frică să nu fie arestat de poliţie, cât şi de teama unei răzbunări a adversarului său. Fusese arestat de poliţia spaniolă de 15 ori. El a fost găsit decedat în ianuarie 2015 în camera unui hotel din Mexico City. Moartea a rămas un mister, oficial fiind vorba de o afecţiune cardiacă, dar legiştii români nu au confirmat diagnosticul, în plus Hanea avea 41 de ani. O altă ipoteză a fost o răzbunare a unor interlopi, dar nu s-a putut stabli cu precizie cine anume.

Ce cluburi frecventa în Madrid

Procurorul DIICOT care a instrumentat acest caz arată că Marian Tudorache a preluat o bună parte din reţeaua pe care o clădise Ion Clămparu, iar apoi, „prin forţă a reuşit să înlăture pe ceilalţi capi ai crimei organizate care se ridicaseră în zona Madridului”. El avea propria sa reţea de prostituate, dar percepea bani şi de la proxeneţi ma mici şi alte prostituate. Fiecare prostituată plătea în jur de 100 de euro/săptămână taxă de protecţie.

„De la restul membrilor şi prostituatelor percepe taxe de protectie pentru a-şi desfăşura activitatea infracţională pe teritoriul controlat de acesta în oraşul Madrid considerat de acesta ca fiind zona lui după ce a fost arestat interlopul Ioan Clămparu zis Cap de Porc şi după moartea numitului Dorel Inocenţiu Hanea cu care a avut un conflict violent tocmai pentru stabilirea zonelor de influenţă, a prostituatelor şi a membrilor grupării”, a explicat procurorul DIICOT cum era organizată gruparea lui Becu. Prostituatele din clanul interlopulu frecventau cluburile madrilène Diana Plus din Vallecas, Vive şi New Girls. În cazul prostuatelor care lucrau „în stradă”, acestea erau plasate în periferia sudică a Madridului, în special zona Poligonului Cantuena.

„Mai frumoasă ca o floare, este Carmen naşa mare!”

Potrivit monitorizărilor DIICOT, spre deosebire de Clămparu, Becu a preferat să-şi coordoneze afacerea de proxenetism din România. Era locul de unde îşi recruta victimele. Se ducea în Spania doar când apăreau probleme sau la diferite evenimente.

El era activ pe facebook şi posta fotografii din barurile şi restaurantele madrilène, în special localul Kube. Unul dintre oamenii săi de încredere îi aducea periodic banii cash din Spania în România. Chiar dacă Becu a fost arestat în iunie 2017 în România, într-un alt dosar, pentru infracţiuni similar, omul său de încredere a continuat să-I aducă banii în ţară. „Este salariul lui şi tot ce trebuie să primească”, spunea acesta unor apropiaţi.

Marian Tudorache ar fi încercat să spele o parte din banii negri. Cătălin Chiţă era administratrul unei firme de fier vechi în Găeşti şi folosea camioanele şi sediul social al soţiei lui Becu, Carmen Tudorache. Femeia ar fi deţinut şi parfumeria Elegance din zona centrului vechi a oraşului Târgovişte.

„Mai frumoasă ca o floare, este Carmen naşa mare! Şi-a răcorit sufletul, că o iubeşte mult Becu”, „Carmen, Carmen, ai şi tu pe cineva/, Carmen, Carmen, Becu este puterea ta!”, „Carmen a mea, puterea mea ”, cânta Florin Salam, la petrecerile interlopului Marian Tudorache (foto youtube-în centrul imagini).

Prostituată: „Avea pretenţia de la mine să fac 40.000-50.000 euro pe lună”

Cele mai multe dintre fetele din reţeaua lui Becu erau păcălite cu un loc de muncă în Spania, iar odată ajunse acolo erau forţate să se prostitueze. O parte dintre tinere au fost racolate prin metoda „lover boy”, erau prostituate care făceau sex pe bani din dragoste pentru iubit. Mai multe foste prostituate au dat detalii la DIICOT în calitate de martori ameninţaţi.

„Din discuţiile pe care le-am auzit între Dana şi Luminiţa am aflat că fetele din poligon făceau din prostituţia între 400 şi 700 euro pe zi din care lui Tudorache Marian îi reveneau 50%. Apreciez că Tudorache Marian primea de la fetele din poligon o sumă de ordinul miilor de euro pe săptămână. Aşa cum am precizat, nu ştiu câte fete se prostituau în poligon… Tudorache Marian avea pretenţia de la mine să fac 40.000-50.000 euro pe lună”, a explicat una dintre tinere.

Cât de puternic îl vedeau fetele

Una dintre româncele au explicat la DIICOT că a avut o discuţie cu Tudorache în care acesta i-ar fi spus că „este cel mai mare proxenet din Spania, că este cel mai de temut şi că după ce a plecat Clămparu din Spania, el a rămas şef în Madrid.” „În opinia mea, Tudorache Marian era liderul unei grupări extrem de violente iar prietenii săi erau de asemenea pe care eu le-am perceput ca fiind violente, toţi practicând sporturi de contact”, a declarat femeia.

După cum a arătat DIICOT, tinerele care refuzau să se prostitueze sau să plătească taxa erau bătute de membrii grupării. „Eu m-am certat cu Tudorache Marian, reproşându-i că el ştia cum se lucrează în acel club şi când am refuzat să merg acolo, Tudorache Marian m-a lovit şi mi-a cauzat leziuni”,a povestit o fată.

„O altă modalitate prin care Tudorache Marian reuşea să inducă teamă fetelor care practicau prostituţia pentru lor era aceea de a sugera ameninţări cu acte de violenţă la adresa membrilor familiei acestor fete.Şi mie mi-a sugerat că fata mea ar putea suferi în situaţia în care eu aş fi plecat fără a-i achita datoria”, a explicat o fostă prostituată.

Furtul de la clienţi

O altă fată a declarat că Tudorache i-ar fi propus să se prostitueze într-un club din Palma de Mallorca, „acesta cunoscând că pentru a face bani mulţi eu trebuia să fur de la clienţi bunuri, bani sau carduri, în complicitate cu o altă fată dar şi cu personalul clubului”. „Eu am refuzat şi ulterior am aflat că proprietarul acestui club a fost arestat întrucât acest mod de operare deveni o practică a fetelor care se prostituau în club”, a declarat femeia.

Mărturia unei tinere este impresionantă. Aceasta a povestit că după terminarea liceului, vărul său a păcălit-o că îi găseşte de lucru în Spania, la cules de spanac, dar cum a ajuns acolo a fost obligată să se prostitueze încă din prima seară. Pentru că trebuia să restituie banii pentru biletuld e avion şi cazarea fata a acceptat să se prostitueze pentru Tudorache.

„În acea perioadă, deoarece eu aveam probleme dentare şi dinţii mei erau inestetici, Tudorache Marian mi-a spus că va aranja cu stomatologul lui din România să îmi facă o intervenţie chirurgicală şi tratamentul necesar, costuri ce se vor ridica la suma de 1.200 euro. Tudorache Marian s-a oferit să-mi achite el acea sumă, deşi ştiam că pentru această sumă, tot eu va trebui să practic prostituţia pentru mult timp să acopăr cheltuielile” ,a explicat fata.

Proxenetul vroia ca fata să facă această intervenţie la dantură deoarece vroia să o ducă să practice prostituţia în Germania, într-un loc mai pretenţios „Pentru acest lucru mi-a spus că trebuie să învăţ şi limba engleză pentru a mă descurca cu clienţii acolo”,a povestit fata. În luna noiembrie 2014, ea venit în România unde a stat doar o săptămână, perioada necesară pentru intervenţiile stomatologice. Tudorache a achitat cheltuielile. Femeia a reuşit să fugă din Spania, după ce i-a povestit unui client drama sa, iar acesta a ajutat-o cu banii de bilet.

„Apreciez că în toată perioada cât am practicat prostituţia pentru Tudorache Marian, sub ameninţarea acestuia, am obţinut suma aproximativă de 160.000 euro, câte 5.000 de euro pe fiecare lună muncită, bani care aşa cum am arătat au ajuns la acesta”, a precizat fata în faţa procurorilor DIICOT.