Rată aerieană. Un avion Wizz Air care zbura de la Bucureşti spre Milano a oprit puţin la Sofia, ca să lase un angajat

„Am decolat la ora 07.00 de pe Otopeni, dar am aterizat mai întâi la Sofia. O stewardesă ne-a explicat: « ne cerem scuze, dar am oprit puţin să lăsăm un coleg». Nu ne-a anunţat nimeni când am decolat că mai avem o oprire la Sofia. Oamenii n-au făcut scandal, restul pasagerilor râdeau. Eu eram destul de contrariată, pentru că mă grăbeam. Până la urmă, am ajuns la Milano cu o întârziere de 40 de minute“, a povestit, pentru „Adevărul“, o pasageră.

Este vorba despre zborul 63131, de la Bucureşti cu destinaţia Milano (Bergamo), care a decolat la ora 6.50 de pe Otopeni.