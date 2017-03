Procurorii care instrumentează dosarul „Ordonanţei 13”, reclamaţi la Inspecţia Judiciară de „Lumea Justiţiei”, un site apropiat Antenelor

Mihai Poliţeanu, unul dintre autorii sesizării DNA în urma căreia procurorii au deschis dosar penal în legătură cu adoptarea Ordonanţei 13 de către Guvern, a fost chemat luni la Inspecţia Judiciară (IJ) pentru a fi chestionat despre împrejurările depunerii sesizării penale.

Asta după ce pe 25 ianuarie, acesta împreună cu Elena Ghioc şi Răzvan Patachi, membri ai asociaţiei ”Iniţiativa România”, au depus un denunţ penal la DNA, în care îi acuză pe premierul Sorin Grindeanu şi pe ministrul Justiţiei, Florin Iordache, de favorizarea făptuitorului şi de prezentarea cu rea-credinţă de date inexacte Parlamentului sau preşedintelui României cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde săvârşirea unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului.

Alin Bogdan Alexandru, purtătorul de cuvânt al Inspecţiei Judiciare, a confirmat, pentru „Adevărul“, că instituţia face verificări în urma reclamaţiei depuse de firma Adinei Anghelescu şi a lui Răzvan Savaliuc.

„Este o sesizare depusă de firma care editează Lumea Justiţiei. Se fac verificări cu privire la toate aspectele sesizate. Printre aspectele sesizate se numără inclusiv elemente legate de instrumentarea acelui dosar. Sunt verificări prealabile, în etapa aceasta se stabileşte dacă sunt indicii cu privire la săvârşirea unei abateri disciplinare. Ne aflăm într-o fază premergătoare cercetării disciplinare“, a explicat Alin Bogdan Alexandru.

Mihai Poliţeanu spune că a avut o senzaţie de „deja vu“. „În urmă cu 10 ani, în zorii luptei împotriva corupţiei, după ce a explodat scandalul Caltaboşul - Remeş, eu şi câţiva colegi de la Freedom House am fost acuzaţi de Dan Andronic şi Victor Ciutacu că am fi făcut publice celebrele înregistrări video/audio când Remeş, Mureşan şi Ciorbă dădeau, intermediau şi luau mită pentru trucarea unei licitaţii. Şi atunci ne-am trezit cu un procuror de la CSM care voia detalii, şi atunci ni s-a aruncat un hârdău de lături în cap la Antena 3, şi atunci tot felul de ţăcăniţi şi ţăcănite ţeseau conspiraţii în loc să se concentreze pe activitatea infracţională a miniştrilor Guvernului. Time flies back, taberele sunt aceleaşi, am revenit la aceeaşi luptă de tranşee pentru a menţine stabilitatea legislativă şi instituţională a DNA, metodele sunt neschimbate, actorii sunt aceiaşi, măştile s-au mai schimbat. Am îmbătrânit şi eu şi alţii în aceeaşi piesă de teatru proastă. Partea bună e că atunci eram o mână de oameni din societatea civilă, ambasade şi Comisie care luptau pentru continuarea şi consolidarea anticorupţiei, astăzi suntem mulţi“, a scris Poliţeanu pe Facebook.