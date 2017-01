Preşedintele CSM sesizează Inspecţia Judiciară în cazul unui raport publicat sub egida „Henry Jackson Society“

„Inspecţia Judiciară a fost sesizată în temeiul art. 30 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea efectuării de verificări, potrivit competenţelor legale, pentru a stabili dacă şi în ce măsură afirmaţiile conţinute în raportul intitulat «Fighting corruption with con tricks: Romania's assault in the rule of law» (Combaterea corupţiei cu trucuri ale escrocilor: Asaltul României asupra statului de drept, n.r.), publicat în limba engleză de dl. David Clark, sub egida Henry Jackson Society, afirmaţii preluate de mai multe publicaţii din România, au adus atingere independenţei sistemului judiciar în ansamblul său“, anunţă CSM, potrivit News.ro.

Raportul susţine că au existat numeroase abuzuri în procese, mai multe persoane arestate fiind plimbate în cătuşe prin faţa mass-media, rude ale suspecţilor au fost ameninţate cu punerea sub acuzare, suspecţilor li s-a oferit imunitate pentru implicarea cuiva mai important, iar probele s-au "scurs" sistematic în presă.

Potrivit Raportului, există îngrijorări că serviciile secrete dirijează în secret anchetele anticorupţie, iar Guvernul refuză să investigheze acuzaţiile că serviciile de informaţii s-au infiltrat în serviciile judiciare şi de urmărire penală.