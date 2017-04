Mititelu, în dosarul Universităţii Craiova: Piţurcă mi-a spus că trebuie să dau 40% din valoarea despăgubirii unui domn care avea intrare la ANRP

Adrian Mititelu a fost audiat în calitate de parte civilă în dosarul privind excluderea clubului de fotbal Universitatea Craiova din campionatul intern, în care sunt judecaţi fostul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) Mircea Sandu şi fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Dumitru Dragomir.“Am preluat clubul în anul 2005, denumindu-se Ştiinţa U Craiova SA. Această denumire reprezenta denumirea societăţii care desfăşura activitatea sportive, dar în acte se numea FC U Craiova. La momentul preluării, clubul avea o situaţie financiară proastă, eu fiind nevoit să achit datoriile. Clubul mai avea trei jucători şi după 41 de ani retrogradase în divizia B. Am făcut investiţii masive, la început prin majorarea capitalului social al societăţii, pe care am făcut-o fie în nume propriu, fie prin societăţi pe care le controlam. Am înfiinţat societatea FC U Craiova SA în 2006, deoarece Fotbal Club U Craiova era în insolvenţă formală. Doream să finanţez FC U Craiova prin credite financiare”, le-a spus Adrian Mititelu judecătorilor.El a arată că FC U Craiova a luat un credit de la CEC Bank garantând cu drepturile de televizare pe care societatea urma să le încaseze de la Federaţia Română de Fotbal, conform contractului de asociere.”Am primit de la Liga Profesionistă de Fotbal un încris prin care eram informat că sumele de bani cu titlu de drepturi de televizare urmau să fie trimise în conturile FC U Craiova deschise la CEC Bank. Liga Profesionistă de Fotbal ştia de contractul în participaţie, dovadă că din 2009 a livrat banii în conturile FC U Craiova. Întrucât resursele financiare de la Fotbal Club Craiova erau insuficiente, având în vedere că salariile jucătorilor depăşeau veniturile, eu, soţia şi fiica am făcut credite să ţinem echipa, una peste alta, peste 21 de milioane de euro de când am devenit acţionar la Fotbal Club Craiova. Scopul meu a fost de a face o echipă competitivă pentru a participa în Champions League. Încă din 2007 am adus în patrimoniul societăţi, pentru care şi în prezent Universitatea Craiova are de încasat 47 de milioane de euro”, a mai spus Mititelu.Finanţatorul echipei de fotbal a mai arătat că, la sfârşitul anului 2010, între el şi Dumitru Dragomir, atunci preşedinte al LPF, a izbucnit un conflict, el fiind nemulţumit de modalitatea în care urma să vândă drepturile de televizare din Liga I.“Se vedea că are deja un cumpărător. Fiind nemulţumit de faptul că am vorbit despre modul de atribuire a drepturilor de televiziune ale Ligii I, Dragomir a început să mă atace public, aducându-mi jigniri în presă. Când m-am ridicat la şedinţă şi am zis că nu este corect, s-a înroşit şi a început să bage. Apoi s-a aliat cu Piţurcă. În 2010, am discutat cu Piţurcă despre postul de antrenor la echipa. Eu aveam o speranţă să primesc banii de pe un teren de la ANRP. În negocierile cu Piţurcă m-am bazat pe obţinerea despăgubirilor, urmând ca sumele de bani preconizat a fi obţinute să le folosesc pentru a face o echipa şi mai mare. Piţurcă s-a angajat să rezolve la ANRP”, a mai spus Adrian Mititelu.Întrebat de dintre judecătorii din complet cum ar fi făcut fostul selecţioner al echipei naţionale de fotbal a României acest lucru, Mititelu a spus: “Piţurcă mi-a spus că trebuie să dau 40 la sută din valoarea despăgubirilor unui domn care avea intrare la ANRP. Sincer să fiu, nu îmi amintesc cum îl cheamă. Nu am fost de acord deoarece ulterior am aflat de la Victor Piţurcă că trebuie să dăm mai mult. De asemenea, a zis că altfel nu o să iau niciodată despăgubirea. Nu s-a mai dat nimic. Nu vreau să epatez, dar mi-a fost teamă. Mi-am dat seama că acea sumă reprezintă mită şi mi-a fost teamă”.Adrian Mititelu a mai spus că el nu voia să vândă niciun jucător, iar Piţurcă i-a spus că are nevoie de bani mulţi, astfel că s-a ajuns la situaţia de a fi împrumutat de acesta cu 1,5 milioane de euro, cu dobândă de 3%, urmând să dea 1,8 milioane de euro.“Banii nu i-am văzut niciodată. Am inserat în contractul de muncă cu Piţurcă că anternorul urma să primească o prima de instalare de 1,8 milioane de euro, care ascundea împrumutul. Suma de bani împrumutată a rămas în posesia lui Piţurcă, dar a fost consemnată în contabilitatea Fotbal Club U Craiova, creditare Victor Piţurcă. Conflictul cu Piţurcă a început la o lună de la instalare. Deşi aveam aşteptări de la el, fiind considerat un antrenor bun şi sever, situaţia era cu totul alta, rezultatele nu erau cele aşteptate, iar în cantonament era debandadă. Secunzii şi unii jucători jucau jocuri de noroc. Piţurcă era manager şi antrenor, ulterior şi-a angajat şi antrenor principal. Venea de două ori la antrenamente. Oamenii din apropierea lui Piţurcă au început să vorbească: gata, îi luăm echipa dacă nu restituie banii până în martie. În contractul încheiat cu Piţurcă era inserată o clauză că dacă o parte reziliază, trebuie să îi plătească celeilalte cinci milioane de euro. Atitudinea lui Victor Piţurcă, că acesta urma să îmi preia clubul, s-a datorat şi faptului că am refuzat să plătesc la ANRP către intermediar suma pentru despăgubiri. Nu mai mă lăsa la stadion. Dacă voiam 12 invitaţii la tribună, îmi dădea numa 10”, le-a mai spus Mititelu judecătorilor.Adrian Mititelu a precizat că, după certurile dintre ei, într-un final, o Comisie de cercetare a desfăcut contractul de muncă al lui Piţurcă.”Nu a contestat decizia, însă a depus o acţiune la comisiile FRF, solicitând să se constate că eu am reziliat unilateral şi a solicitat prima de instalare de 1,8 milioane de euro şi clauza de reziliere de cinci milioane de euro. Atât în fond cât şi în calea de atac, clubul a fost obligat să îi plătească şapte milioane de euro. Preşedintele comisiei jurisdicţionale a FRF, Gabriel Manu, era avocatul lui Piţurcă de 10 ani. Nu ştiam unde să depun acţiunea la instanţa civilă, de aia am făcut şi la Craiova, şi la Bucureşti. (...) Cererile de chemare în judecată au fost formulate numai împotriva lui Victor Piţurcă. După introducerea acţiunilor, am primit două adrese de la FRF. Prima am primit-o prin fax, pe 8 iulie, şi-mi cerea să îmi retrag acţiunile împotriva federaţiei. Am chemat avocaţii, fiind puţin panicat, iar aceştia mi-au comunicat că nu este nicio problema, că ne încadrăm pe statutul federaţiei. Statutul permite în cazul litigiilor de muncă acţiuni la instanţele civile”, a arătat Mititelu.Acesta a adăugat că atunci a transmis FRF că litigiile nu sunt declanşate împotriva federaţiei, dar în 13 iulie a primit o altă adresă prin care era anunţat că, dacă nu îşi retrage acţiunile, va fi exclus.“Cu o seară înainte, pe 12, vorbeam cu Gigi Becali, care mi-a spus: «Bă, te vor exclude». Nu mi-a zis nume, dar mi-a dat de înţeles că ştie de la Borcea. Victor Piţurcă era prieten cu Dumitru Dragomir şi datorită acestei prietenii Piţurcă a devenit antrenorul echipei naţionale, el a pus la cale totul. Hotărârea de excludere a clubului a fost determinată de rugămintea lui Piţurcă adresată lui Sandu şi Dragomir să excludă U Craiova. Ei au existat pentru că a existat o înţelegere între ei să împartă prada, adică jucătorii clubului. În primăvara anului 2011, între mine şi Dragomir se accentuase conflictul. Sandu a achiesat la planul lor să mă distrugă. Sandu controla tot. El făcea regulamente, el stabilea arbitrii şi era nemulţumit că eu am început să mă plâng că erau comise abuzuri sub conducerea sa. El stabilea comisiile jurisdicţionale, după bunul plac”, a mai spus Mititelu.Instanţa a stabilit următorul termen de judecată în 26 aprilie, când vor avea loc noi audieri.Fostul preşedinte al FRF Mircea Sandu şi fostul preşedinte al LPF Dumitru Dragomir au fost condamnaţi pe 13 iunie 2016, de Tribunalul Bucureşti, la câte trei ani de închisoare cu suspendare în dosarul excluderii clubului de fotbal Universitatea Craiova din campionatul intern.Liga Profesionistă de Fotbal şi Federaţia Română de Fotbal au primit o amendă penală de câte 370.000 lei şi, dacă decizia va fi menţinută de instanţa de apel, vor fi obligate să publice hotărârea de condamnare.Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie în iunie 2013, fiind acuzaţi de abuz în serviciu, folosirea influenţei ori autorităţii pentru a obţine pentru sine sau pentru altul bani, bunuri sau foloase necuvenite şi sustragere de sub sechestru.În acelaşi dosar, FRF şi LPF sunt acuzate de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi sustragere de sub sechestru.Procurorii DNA au arătat în rechizitoriu că, la 20 iulie 2011, la o şedinţă a Comitetului Executiv al FRF, s-a hotărât excluderea provizorie a SC Fotbal Club "U" Craiova SA, prin încălcarea gravă a statutului federaţiei. În acest sens, Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir şi-ar fi folosit influenţa şi autoritatea faţă de ceilalţi membri ai Comitetului Executiv al FRF, susţin procurorii.