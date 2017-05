Ministrul Justiţiei va dezvălui numele celor care au avut acces la arhiva SIPA. Preşedintele UNJR: Sper să fie publicate azi

UPDATE Preşedintele UNJR Dana Gîrbovan felicită intenţia ministrului Justiţiei Tudorel Toader de a face publice numele celor care au "vizitat' arhiva SIPA, eventual şi numărul acestor vizite, îşi exprimă speranţa ca numele să fie făcute publice chiar luni şi îl roagă să spună şi datele la care s-a intrat în arhivă, potrivit News.ro.



"Felicit intenţia ministrului Justiţiei, domnul Tudorel Toader, de a publica numele celor care au 'vizitat' arhiva, eventual si numarul 'vizitelor' efectuate in arhiva SIPA. Aşa cum a spus pe Facebook şi domnul ministru, această publicare reprezintă un prim pas pentru clarificarea situaţiei acestei arhive", afirmă Dana Gîrbovan pe Facebook, ea exprimându-şi speranţa ca "această publicare să fie făcută azi".



Ea îl roagă pe ministru ca, "alături de numele acestor persoane, să publice şi data cand au intrat în arhiva SIPA". De asemenea, Gârbovan anunţă că aşteaptă "cu interes" răspunsurile la întrebările pe care i le-a adresat Monicăi Macovei.

Anunţul Tudorel Toader

”Arhiva SIPA - o pată pe obrazul justiţiei române! Plăcut sau neplăcut, adevărul trebuie să fie scos la suprafaţă. Primul pas - voi publica numele celor care au «vizitat» arhiva, eventual şi numărul «vizitelor» efectuate!”, a avertizat Tudorel Toader într-o postare pe Facebook.

Ministrul anunţa, vineri, la Iaşi, că arhiva SIPA sigur va fi desecretizată, dar a precizat că, dacă vor exista secrete de stat, atunci desecretizarea se va face numai la nivel de CSAT.

”Arhiva SIPA sigur va fi desecretizată. Arhiva SIPA eu nu o cunosc, că nu am fost în ea. Probabil are informaţii pe toate palierele, pe toate nivelele. Ministrul Justiţiei poate desecretiza ce e secret de serviciu. Ce este de competenţa Guvernului poate fi desecretizat prin hotărâre de Guvern. Dacă vor fi acolo şi secrete de stat, vor putea fi desecretizate numai la nivel de CSAT. Prin urmare, eu am citit tot istoricul şi toate regulamentele şi toate comisiile, toate evaluările referitoare la arhiva SIPA”, a declarat Tudorel Toader, citat de News.ro.

La sfârşitul săptămânii trecute, preşedintele UNJR, Dana Gîrbovan şi fostul ministru al Justiţiei Monica Macovei au avut o dispută pe tema arhivei şi a accesului la aceasta, Gîrbovan întrebând-o pe Macovei de unde ştie ce conţinea arhiva şi că existau magistraţi acoperiţi.