Ministerul Justiţiei a primit de la instanţe deciziile privind îndeplinirea condiţiilor pentru solicitarea extrădării lui Sebastian Ghiţă. Urmează traducerea documentelor

"Până la data de 21 aprilie 2017 Ministerul Justiţiei a primit documentele transmise de către instanţele emitente ale mandatelor de arestare preventivă. Aceste documente sunt în curs de analiză la nivelul direcţiei de specialitate, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, urmând a fi definitivată cererea de extrădare", spun reprezentanţii Ministerului Justiţiei (MJ).



Ei precizează că vor analiza dacă documentaţia corespunde cu cerinţele Convenţiei Europene de extrădare şi cu exigenţele autorităţilor din Serbia.



"Acest examen de regularitate presupune analizarea corespondenţei întregii documentaţii cu cerinţele prevăzute de instrumentul internaţional aplicabil (Convenţia Europeană de extrădare - Paris 13 decembrie 1957), cu legea română incidentă (Legea nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), precum şi cu exigenţelor autorităţilor sârbe care au solicitat, între altele, traducerea documentelor în limba sârbă", mai arată reprezentanţii MJ.



Ministerul menţionează că, după finalizarea traducerilor, va fi transmisă către Serbia cererea de extrădare şi documentele care o însoţesc.



"Cu respectarea termenelor legale, după finalizarea traducerilor, care însumează un număr considerabil de pagini, cererea de extrădare şi documentele însoţitoare vor fi transmise autorităţilor competente din Republica Serbia", încheie reprezentanţii Ministerului Justiţiei.



Premierul Sorin Grindeanu a susţinut vineri, la Brăila, că a stat de vorbă cu ministrul Justiţiei Tudorel Toader despre extrădarea lui Sebastian Ghiţă din Serbia şi a primit asigurări că toate procedurile se desfăşoară normal, iar extrădarea va fi făcută în momentul în care toate aceste demersuri sunt finalizate.



”Înţeleg că sunt procedurile normale pe care Ministerul Justiţiei şi autorităţile din România le fac. M-am informat pe scurt dacă au început aceste proceduri, dacă sunt pe parcursul normal şi firesc. M-a asigurat domnul ministru Tudorel Toader că toate lucrurile se desfăşoară conform procedurilor astfel încât extrădarea să poată fi făcută atunci când se îndeplinesc toate procedurile”, a susţinut premierul Sorin Grindeanu.



Ministerul Justiţiei anunţase iniţial că, până marţi după-amiază, nu a primit de la instanţe deciziile privind îndeplinirea condiţiilor pentru solicitarea extrădării din Serbia a fostului deputat Sebastian Ghiţă.



Autorităţile sârbe au anunţat luni Poliţia Română că Sebastian Ghiţă a fost arestat în Republica Sârbă, în 14 aprilie, pe o perioadă de 18 zile, în vederea extrădării. Mesajul a fost transmis pe canalul de cooperare poliţienească Interpol abia în 17 aprilie, din cauza unor probleme tehnice apărute în sistemul Interpol Belgrad, potrivit Poliţiei Române.



Poliţia Română a precizat, marţi, că schimbul de date şi informaţii cu autorităţile din Serbia şi Slovenia au dus la reţinerea lui Sebastian Ghiţă, iar toate procedurile au fost coordonate de către procurorul de caz încă din noaptea în care fostul deputat a fost reţinut la Belgrad, fiind respectate normele legale în astfel de situaţii.



Sebastian Ghiţă are un mandat de arestare preventivă emis în lipsă, în 10 ianuarie, de instanţa supremă, în dosarul în care este judecat pentru fapte de corupţie, alături de foşti şefi de Parchet şi Poliţie din Prahova. Fostul deputat a fost dat şi în urmărire internaţională, prin Interpol.



Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată, în 15 aprilie, de Biroul Interpol despre reţinerea lui Ghiţă în Serbia şi a verificat dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru extrădarea fostului deputat.



Sebastian Ghiţă mai are un mandat de arestare preventivă emis în lipsă, iar în acest caz, Curtea de Apel Ploieşti a constatat, marţi, că sunt îndeplinite condiţiile pentru extrădarea fostului deputat, au declarat pentru News.ro surse judiciare.



Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, marţi, că instituţia a pregătit procedura de extrădare a lui Sebastian Ghiţă, dar trebuie să aştepte de la instanţe încheierea verificării legalităţii, pentru a putea începe procedurile de aducere în ţară, fără respectarea acestor etape existând riscul ca procedura să fie "lovită de nulitate şi să profite de ea cine are interesul să profite".



Sebastian Ghiţă a fost trimis în judecată în două dosare penale, cel în care mai sunt acuzaţi foşti şefi din Poliţie şi Parchet din Prahova şi un altul în care este judecat alături de fostul primar al Ploieştiului Iulian Bădescu.



De asemenea, Sebastian Ghiţă mai este urmărit penal în alte trei dosare de corupţie: dosarul privind vizita fostului premier britanic Tony Blair în România în 2012; dosarul în care cumnatul fostului premier Ponta, Iulian Herţanu, este acuzat de fraude cu fonduri europene şi alte infracţiuni, în care sunt cercetaţi şi fostul şef al CJ Prahova Mircea Cosma, precum şi fiul acestuia Vlad Cosma; dosarul care vizează contracte de achiziţie de programe informatice finanţate din fonduri publice, dar şi din fonduri europene, încheiate între anii 2007 şi 2015 de către mai multe societăţi comerciale cu profil de activitate în domeniul IT şi de asocierea dintre acestea şi societăţile comerciale Teamnet International şi Asesoft International.