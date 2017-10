Kovesi, despre cazul morţii poliţistului Gigină: „Cu siguranţă până la sfârşitul acestui an dosarul va fi soluţionat“. Ce spune despre procesul „Colectiv“

Procurorul -şef DNA Laura Codruşa Kovesi a explicat într-un interviu că în cazul morţii poliţistului Bogdan Gigină, în care este cercetat fostul vicpremier Gabriel Oprea, procurorii au lucrat în mod constant. „Noi investigăm şi premisele în care s-a produs moartea victimei, avem şi infracţiunea de ucidere din culpă. Din această perspectivă s-au făcut mai multe expertize în dosar. Au fost necesare mai multe expertize tehnice pentru a stabili foarte clar circumstanţele producerii acestui eveniment tragic. Dosarul este în curs de finalizare în acest moment. În cursul anului trecut a apărut o decizie a Curţii Constituţionale care se referă la modul în care este reglementată infracţiuea e abuz în serviciu în serviciu în Codul Penal”, a precizat Kovesi.

Decizia CCR ar fi reorientat modul în care se face ancheta în acest caz şi trebuie să se stabilească dacă s-a încălcat legislaţia primară, o lege sau o ordonanţă de urgenţă. „La momentul în care s-a început ancheta, ele (acuzaţile-nr) aveau la bază un Regulament al circulaţiei pe drumurile publice. Acesta este motivul pentru care ancheta a trebuit să vizeze şi aceste aspecte. Suntem în curs de finalizare, n-aş putea să estimez un termen în ceea ce priveşte soluţia. Nu pot să spun nici ce soluţie va fi, pentru că aceasta va fi decizia dată de procurorul de caz. Cu siguranţă până la sfârşitul acestui an dosarul va fi soluţionat”, a declarat şefa DNA.

Şefa DNA a dat aceste declaraţii în cadrul interviurilor (web-talks) din cadrul proiectului Once Upon a Time in Romania (www.onceinromania.ro), dezvoltat de Iniţiativa România şi Friedrich Naumann Foundation Southeast Europe, cu sprijinul Embassy of Canada to Romania, Bulgaria, and Moldova, în parteneriat cu Vice România.

Despre cazul „Colectiv”

Procurorul-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi a explicat că în cazul „Colectiv” au fost constituite trei dosare, la trei structuri de parchet diferite. La DNA au fost dosare, unul, care îl vizează pe fostul primar al al Sectorului4, Cristian Popescu Piedone, altul, la Secţia Militară din DNA, în cazul celor doi ofiţeri ISU. Ambele dosare au trecut de procedura Camerei Preliminare, s-au respins toate excepţiile şi cerererile şi a început judecarea proceselor.

„În cursul judecăţii o parte dintre dosare au fost déjà reunite (dosarul patronilor de la clubul Colectiv, anchetat de Parchetul General a fost unit cu dosarul în care este judecat Piedone- nr) şi modul în care va decurge cercetarea judecătorescă ţine de judector. Să nu uităm că este un dosar în care sunt foarte multe părţi civile implicate şi potrivit legii ele trebuie citate şi au dreptul să participe la proces, sunt mulţi incupaţi. Nu se poate soluţiona într-o lună, sau două luni de zile un astfel de dosar”, a explicat Laura Codruţa Kovesi. Ea a explicat că DNA a soluţionat repede anchetele în acest caz, dar acum totul ţine de judecători.

„Nu comentez ce spun inculpaţii în spaţiul public”

Întrebată despre un dosar în care apărea numele lui Victor Ponta şi despre care fostul premier a declarat că acesta ar fi fost închis, Kovesi a afirmat că „nu comentez în general ce spun inculpaţii în spaţiul public, sau ce spun oamenii politici. Niciodată nu comentez”. „Pot doar să spun că un dosar în care a fost implicat fostul premier a fost soluţionat cu rechizitoriu,a fost trimis la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ). S-au soluţionat toate cererile de excepţiile şi s-a dispus judecarea pe fond. În acest moment dosarul se judecă la ICCJ, este un dosar în care au fost implicate mai multe persoane. Este un dosar care se judecă în acest moment”, a explicat Kovesi.