Judecătoarea care a recunoscut şpaga de 195.000 de euro: „Aştept hotărârea aşa cum şi avocatul Istrate Micescu şi-a luat condamnarea din motive politice”

„Sunt un om care am greşit şi stau demn în faţa completului de judecată, şi aştept hotărârea aşa cum şi renumitul avocat Istrate Micescu şi-a luat condamnarea din motive politice, şi s-a dus... a murit în penitenciar, după trei ani de detenţie. A murit demn. A aşteptat condamnarea demn, şi-a făcut pedeapsa demn, deşi era una din minţile strălucite juridice româneşti. Aş vrea să vă spun că vremurile se întorc, intelectualii sunt condamnaţi din diverse motive, sunt alte vremuri. Suntem un popor căruia îi place să se autoflageleze istoric prin aceste dosare penale”, a declarat fosta judecătoare Geanina Teodorovici, fostă Terceanu. Afirma'iile au fost făcute marţi seara la Sinteza Zilei la postul Antena 3.

Ea este condamnată la 5 ani şi 6 luni pentru că ar fi primit şpagă de la fraţii Ioan şi Victor Becali- 185.000 de euro, iar de la Borcea- 10.000 de euro. Cazul său este în prezent în faza de apel, la Curtea Supremă. În schimbul banilor i-ar fi achitat, în noimebrie 2012, pe „greii” din fotbal, 8 impresari şi şefi de cluburi din România. În faza superioră a procesului, sentinţa dată de Terceanu a fost desfiinţată, toţi inculpaţii au primit, în martie 2014, pedepse cu executare: Cristian Borcea şi Ioan Becali - câte şase ani şi patru luni, Victor Becali - patru ani şi opt luni, Gheorghe Copos - trei ani şi opt luni, Mihai Stoica - trei ani şi şase luni, Gheorghe Neţoiu şi Jean Pădureanu - câte trei ani şi patru luni, şi Gheorghe Popescu - trei ani, o lună şi zece zile.

Cine este Istrate Micescu

Istrate Micescu (1881- 1951) a fost un jurist, om politic şi profesor universitar român, care a îndeplinit funcţia de ministru al afacerilor străine (1937-1938). A fost membru al Consiliului Superior Naţional al Frontului Renaşterii Naţionale, senator în noul Parlament şi ministru al justiţiei în guvernul Gheorghe Tătărescu (24 noiembrie 1939 – 10 mai 1940).

În anul 1945, după venirea comuniştilor la putere, Istrate Micescu a fost exclus din barou. A fost apoi arestat, acuzat de „acţiuni de rezistenţă împotriva regimului de democraţie populară” şi condamnat la data de 1 iulie 1948 la sentinţa de 20 de ani de temniţă grea. După cum relatează cei prezenţi în sală, în momentul în care şi-a auzit sentinţa, Micescu a replicat judecătorilor astfel: „Mulţumesc generozităţii Înaltei Curţi că mi-a dorit o viaţă atât de lungă în care probabil voi face doi sau trei, iar restul îi veţi face voi!”. Istrate Micescu a încetat din viaţă la data de 22 mai 1951, în penitenciarul Aiud.

„Distrugerea intectualilor se pare că este menirea românilor”

„Formele luptei anticorupţie din Româna ar trebui să îmbrace şi alte forme. Trebuie să se îceapă din faşă, adică din şcoli, cu educaţia, şi nu prin aceste dosare penale. Atât timp cât un intelectual are un dosar penal este angrenată toată familia”, a explicat fosta judecătoare. Ea a spus că este povară pentru familie, după 17 ani de magistratură, deoarece nu câştigă nimic în acet moment.

Ea a date exemplul fiului său care ar fi înţeles că: „Oamenii bogaţi au dosare penale”. Ea a citat din Dan Puric, referindu-se la prezent şi la anchetele anticorupţie: „Că ne autoflagelăm istoric cu aceste anchete penale. Dosare penale vor fi mereu, distrugerea intectualilor se pare că este menirea românilor”. „Sunt un om normal, sunt un om de bună-credinţă, căruia cei din jurul său i-au închis uşile”, s-a dat victimă fosta judecătoare.

„Sunt un om foarte emotiv. Puteţi să mă întrebaţi cum de am făcut aşa ceva? Nu-mi plac remuşcările publice. Nu-mi plac. Ele există, sigur. V-am avertizat de când m-aţi invitat că nu sunt genul de inculpat care să mă tăvălesc pe jos de problemele mele, de dramele mele şi aşa mai departe”, a jucat cartea sincerităţii Geanina Teodorovici.

Fosta judecătoare a dat detalii în emisiune despre cum ar fi luat şpaga de la fraţii Becali şi de la Cristian Borcea. În ceea ce priveşte relaţia cu Cristi Borcea, fosta judecătoare susţne că a fost doar una obuişnuită. „În rechizitoriul este consemant că ne-am plăcut. A fost doar o întâlnire. În sensul de a nu se da o altă conotaţie verbului a plăcea. Între doi oameni care discută şi atât. Am avut doar o întîlnire de doar două ore. Am discutat despre dosar. Ulterior, la domiciliu, am găsit un plic cu bani. 10 mii de euro”, a comentat Geanina Terceanu.

„Animată de dorinţa de a obţine facil sume mari de bani”

„Geanina Terceanu (foto) a pronunţat o soluţie de achitare a tuturor inculpaţilor din dosarul respectiv, inclusiv a persoanelor de la care nu primise sume de bani, tocmai pentru a nu crea suspiciuni, în condiţiile în care ar fi pronunţat achitarea numai a persoanelor ce îi remiseseră sume de bani”, arată Curtea de Apel în motivarea condamnării. Astfel, instanţa arată că judecătoarea nu putea să-i achite doar pe cei trei mituitori, deoarece ar fi atras atenţia asupra sa.

„Instanţa constată că inculpata Teodorovici Geanina a comis o infracţiune gravă, de luare de mită, în calitate de judecător, animată de dorinţa de a obţine facil sume mari de bani, în mod ilicit, încălcându-şi de o manieră gravă atribuţiile de serviciu…instanţa apreciază că infracţiunile de luare de mită comise de către judecători (în analiza sa, instanţa va avea în vedere numai judecătorii, nu şi alţi magistraţi, ţinând seama de obiectul cauzei) prezintă o gravitate ridicată ţinând seama de natura funcţiei exercitate de către aceştia”, arată Curtea de Apel Bucureşti.

