Interviu cu nepotul regelui României, Nicolae: Mama mea a fost mult mai rece cu mine în ultimul an

Principele Nicolae a dezvăluit că a fost a şaptea oară când a încercat să-şi vadă bunicul şi că s-a confruntat cu un refuz. Totodată, acesta a mai subliniat că niciodată nu a existat o explicaţie pentru interzicerea permisiunii de a-l vedea pe Regele Mihai.





„A fost a şaptea oară când am venit şi am încercat în ultimii doi ani. Şi da, nu am avut ce să fac în afară de a încerca. Am încercat cu scrisori, am încercat la telefon, faţă în faţă, am venit aici, am stat patru ore în faţă la un moment dat. Am vrut să îl văd pe bunicul meu, am întrebat, totul a fost un răspuns negativ” a spus acesta.





În urmă cu doi ani, în 2015, Regele Mihai i-a retras lui Nicolae titlul de „Principe al României” şi l-a exclus din Linia de Succesiune la Coroana României. Întrebat despre această decizie, nepotul Regelui a precizat că a fost şocat, dar a respectat decizia Regelui şi că înainte de noiembrie 2015 acesta a avut o relaţie foarte bună cu familia şi cu mătuşa.





„Unchiul meu şi mătuşa mea, mai ales înainte să mă mut în România în 2012 erau ca nişte părinţi pentru mine. Ok, nu erau exact lângă mine fizic, dar de la distaţă erau acolo pentru mine dacă aveam nevoie de orice sprijin. La fel cu bunicii mei” a completat Nicolae, care a mai dezvăluit că ultima oară când a vorbit cu Regele Mihai a fost în septembrie 2015.





Întrebat despre relaţia cu mama sa, Nicolae Medforth-Mills a relatat că în ultimul an principesa Elena a fost „mult mai rece” cu acesta şi a precizat că declaraţiile sale de ieri sunt îndreptăţite.





„Mama mea, în ultimul an poate, a fost mult mai rece cu mine. Eu cred că ce am declarat ieri, că nu am putut să îl văd pe bunicul meu a fost foarte drept pentru mine, pentru popor, pentru că nu e normal să zici fără explicaţie că nu ai voie să îl vezi pe bunicul tău. Dacă asta e greşit, îmi pare rău. Dacă a fost vreo explicaţie pe care să fi putut să o înţeleg direct de la bunicul meu din gura lui sau chiar o discuţie matură între mine şi mătuşa mea Margareta, aş înţelege mai bine. Şi probabil unde sunt acum cu situaţia asta nu s-ar fi întâmplat. Două minute cu bunicul meu. Atât. Nici asta. Niciun răspuns de la nimeni” a spus Nicolae.