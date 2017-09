Inspecţia Judiciară cercetează trei procurori din conducerea DNA. Anunţul a fost făcut după ce Kovesi a declarat că şeful Inspecţiei a fost mason

Plângerea celor doi procurori, revocaţi din DNA în această vară, vizează trei persoane din conducerea direcţiei: Laura Codruţa Kovesi, procuror-şef DNA, adjunctul său, procurorul Marius Iacob, şi procurorul care conduce secţia I a DNA, Georghe Popovici. Procurorii din Inspecţia Judiciară au decis să înceapă cercetarea disciplinară după ce au făcut cercetări preliminare în privinţa acestei plângeri, depuse în vară, potrivit Digi 24.



După ce va fi încheiată cercetarea disciplinară, inspectorii vor decide dacă se impune sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii sau clasarea cercetărilor, dacă vor constata că nu există abateri disciplinare.

Procurorii Doru Ţuluş, Mihaiela Moraru Iorga şi Nicolae Marin au depus o plângere la Inspecţia Judiciară în care reclamă modul prin care a fost derulată ancheta internă, în urma apariţiei în presă a unei înregistrări cu procurorul-şef Laura Codruţa Kovesi în cadrul unei şedinţe de lucru a DNA.

Anunţul lui Kovesi

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, susţine că instituţia pe care o conduce nu este într-un conflict cu Inspecţia Judiciară, dar îl acuză totodată pe şeful acesteia, judecătorul Lucian Netejoru, că nu şi-a trecut în declaraţia de interese apartenenţa la un moment dat la o organizaţie masonică.

„Fapta s-a prescris, dar noi am comunicat CSM acest lucru. Şeful Inspecţiei Judiciare nu a trecut în declaraţia de interese că a făcut parte din Masonerie”, a spus Laura Codruţa Kovesi. Ancheta DNA în legătură cu Lucian Netejoru ar fi fost făcută, potrivit procurorului-şef, ca urmare a unei sesizări venite în luna februarie a acestui an din partea judecătoarei Camelia Bogdan. Dosarul a fost între timp clasat, întrucât fapta s-a prescris.



Laura Codruţa Kovesi: Şeful Inspecţiei Judiciare Lucian Netejoru nu a trecut într-o declaraţie de interese că a făcut parte din Masonerie. Noi am clasat dosarul, deoarece faptele s-au prescris.



Moise Guran: Este legal să faci pare din Masonerie?

Laura Codruţa Kovesi: Există o decizi CSM în care se arată că nu poţi face parte din Masonierie, dar eşti obligat să scrii în declaraţia de interse că poţi face parte dn Masonierie. Am verificat la Loja Masonică dacă a afăcut sau nu parte şi am dat soluţia legală.



Moise Guran: În lojle masonice sunt foarte mulţi politicieni.

Laura Codruţa Kovesi: Domnul Netejoru nu mai face parte. Problema nu este dacă face sau nu parte, problema este că nu a declarat asta.



Moise Guran: Aţi dat o lovitură de stat în week-end, aşa se spune la televunile de ştiri.

Laura Codruţa Kovesi: Nu există aşa ceva.

Netejoru a contestat decizia

Purtătorul de cuvânt al Inspecţiei Judiciare a precizat, pentru site-ul stiripesurse.ro, că s-a formulat plângere de către inspectorul Lucian Netejoru, la soluţia oferită de DNA. Potrivit portalului instanţelor, acest proces are termen pe 4 octombrie.



„Sunt împuternicit de inspectorul şef să vă comunic faptul că a formulat plângere la instanţă împotriva soluţiei Direcţiei Naţionale Anticorupţie. În opinia inspectorului şef orice apreciere venită din partea unui magistrat cu privire la o cauză aflată pe rol contravine normelor deontologice”, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspecţiei Judiciare.



Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că Lucian Netejoru a contestat decizia DNA în instanţă pe motiv că faptele lui nu există, şi nu că acestea au fost prescrise.