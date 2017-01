Incendiu în zona Apărătorii Patriei din Bucureşti, unde ard acoperişurile a patru case

Incendiul, care a cuprins acoperişurile celor patru case pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi, a fost localizat şi este în curs de lichidare.

Pompierii acţionează cu 13 autospeciale.



„Incendiul are loc pe strada Ion Enache, au fost afectate de incendiu 4 imobile si anexele acestora, pe o suprafaţă de peste 200 mp. Flacarile au cuprins preponderent acoperisurile acestora. In mod progresiv au fost angrenate pentru stingerea incendiului, protejarea vecinatatilor si constituirea echipelor de cautare-salvare un numar de 13 autospeciale, din care 10 de stingere, o autoscara, o ambulanta smurd si o autospeciala de descarcerare. Interventia a fost sesizata cu putin timp inainte de ora 10. Cele mai multe din aceste autospeciale au fost disponibilizate cu putin timp inainte de aparitia acestui eveniment ( de la incendiul de la clubul Bamboo). Incendiul este nu stins, este sub control, nu se mai poate extinde, nu au fost persoane ranite”, au informat reprezentanţii ISU.