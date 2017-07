Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman Adrian Gâdea, urmărit penal în dosarul „Belina“, a fost la DNA

"Am adus niste documente", a spus fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman. Răspunzând întrebărilor jurnaliştilor, el a susţinut că nu are cunoştinţă despre legăturile liderului PSD, Liviu Dragnea, cu Tel Drum sau cu o altă companie, dar şi că toate contractele atribuite de el în perioada în care a condus CJ au fost încheiate legal.



În ceea ce priveşte lacul Belina, Gâdea a spus că nu ştie dacă oamenii au acces acolo sau dacă este exclusivist.



Marţi, la DNA a fost audiat Mircea Dumitrescu, administratorul public al judeţului Teleorman, pus sub acuzare de DNA în acelaşi dosar în care este urmărit penal şi Adrian Gâdea, pentru atribuirea ilegală a trei contracte cu o firmă şi cu o persoană pentru închirierea de părţi din insula Belina şi braţul Pavel al Dunării.



DNA a anunţat săptămâna trecută că Adrian Ionuţ Gâdea este urmărit penal pentru abuz în serviciu, fiind acuzat că, ajutat de Mircea Dumitrescu, fost administrator public al judeţului Teleorman, a încheiat ilegal trei contracte cu o firmă şi cu o persoană pentru închirierea de părţi din insula Belina şi braţul Pavel al fluviului Dunărea, pentru creşterea peştelui pentru pescuit sportiv şi agrement. Contractele au fost încheiate pe 10 ani, la preţuri de 1.900 lei pentru un hectar pe an, 2.792 lei pe lună şi 3.988 lei pe lună, pentru o suprafaţă totală de 80 hectare.



"Prin aceste demersuri a fost cauzată o vătămare a intereselor publice, legitime ale CJ Teleorman, totodată, fiind obţinut un folos necuvenit de către beneficiarii contractelor, reprezentat de dobândirea imobilelor respective", spun procurorii DNA.