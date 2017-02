EXCLUSIV Stenogramele secrete din dosarul lui Liviu Dragnea. Şefă din DGASPC: „Ai luat bani şi am probleme din cauza ta. Eşti o nesimţită, aia eşti!”

Volumul 22 din dosarul de urmărire penală în cazul preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, aflat în arhiva Curţii Supreme, conţine stenograme ale unor discuţii şi autorizaţii emise de judecători pentru interceptarea audio-video, telefonică şi localizare GPS a mai multor şefi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman. Este vorba de procesul în care Liviu Dragnea este judecat pentru pentru abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual. În acest caz, sunt trimişi în judecată mai mulţi şefi şi angajaţi din cadrul DGASPC, printre care fosta directoare Floarea Alesu şi fosta soţie a liderului PSD, Bombonica Prodana. Următorul termen de judecată: 14 februarie 2017.

Liviu Dragnea (54 de ani) este acuzat că, în calitate de preşedinte al CJ Teleorman (2000-2012), respectiv de preşedinte al PSD Teleorman, i-ar fi determinat pe şefii DGASPC Teleorman să le angajeze fictiv şi să le menţină în funcţii pe două membre PSD: Adriana Botorogeanu (48 de ani) şi Anisa-Niculina Stoica (43 de ani). Pentru că pesedistele nu au dat în toţi anii în care au fost angajatele Direcţiei nicio zi pe la birou, deşi aveau contract de muncă în regulă, statul a fost prejudiciat cu 108.612 de lei, reprezentând drepturi salariale încasate necuvenit, arată procurorii.

Frica de a fi dat afară de la serviciu

Povestea interceptărilor din acest caz începe în primăvara anului 2014, atunci când procurorii DNA au primit informaţii potrivit cărora erau nereguli în adopţiile din DGASPC Teleorman, ar fi fost probleme cu trucarea unor concursuri de angajare a unor funcţionari publici, iar o parte din angajaţi nu ar fi trecut deloc pe la muncă. Astfel, anchetatorii au solicitat unui judecător de la Tribunalul Bucureşti emiterea unor mandate de interceptare, vizate fiind şefa DGASPC, Floarea Alesu, şi şefa Serviciului Resurse Umane din DGASPC, Jenica Dumitru. În aprilie 2014, procurorii DNA au solicitat fişele de pontaj, din anul 2010- 2014, la DGASPC, iar pentru a se acoperi, deoarece Botorogeanu şi Stoica nu fuseseră la muncă, funcţionarii le-au falsificat.

Potrivit mărturiilor celor implicaţi şi interceptărilor telefonice şi ambientale, de acest lucru s-a ocupat Jenica Dumitru, la ordinul Floarei Alesu. „Menţionez că în situaţia în care nu aş fi executat dispoziţiile directorului privitoare la întocmirea pontărilor, chiar dacă nu intra în atribuţiile mele de serviciu, nici şefa Serviciului Secretariat Bombonica nu şi-ar fi primit salariul şi aş fi fost dată afară în următoarea secundă”.

„Sună să vină, să-mi semneze condica pe 2010”

Pe 18 aprilie 2014, Jenica Dumitru, şefa Resurselor Umane din DGASPC, l-a sunat, la ora 09.05, pe Remus Boboc, şeful Serviciului Administrativ, căruia îi spune să o cheme la sediul instutuţiei pe Anisa-Niculina Stoica.

Jenica Dumitru: Remus, Anisa este la Serviciu azi?

Remus Boboc: Nu ştiu.

Jenica Dumitru: Sună să vină, să-mi semneze condica pe 2010, trebuie să o xeroxez, că nu am nicio semnătură de-a ei în condică.

Remus Boboc: Bine! Bine! Bine, bine, bine! Pa!

Jenica Dumitru: Bine, pa!

Pe 18 aprilie 2014, Jenica Dumitru revine cu un telefon la Remus Boboc, aceasta insistă ca Anisa-Niculina Stoica să vină în acea zi la sediul DGASPC Teleorman să semneze pontajul pe 2010.

Jenica Dumitru: Remus, mai sun-o p-aia, că eu nu fac Paştele aici, f***-o în gură de paraşută, pe Anisa!

Remus Boboc: Hai că vin la tine, să-ţi mai spun ceva, hai, pa!

Jenica Dumitru: Păi, hai, vino!



Remus Boboc a declarat la DNA că Adriana Botorogeanu nu venea la serviciu „acest aspect fiind cunoscut de toţi angajaţii instituţiei”. „Era considerat aproape normal ca aceasta şi Anisa-Niculina Stoica să nu vină la serviciu şi să-şi încaseze salariul, deoarece se considera că cele două erau protejate având în vedere că lucrau la sediul organizaţiei judeţene a PSD”.

„Eu sunt într-un mare c*** din cauza ta. Tu ai luat bani”

18 aprilie 2014, ora 14.37, Jenica Dumitru revine cu un telefon la Anisa-Niculina Stoica pe care o cheamă să vină să semneze pontajul din 2010.

Jenica Dumitru: Anisa, crezi că eu stau să fac mâncare la servici, astăzi, aşteptându-te pe tine?

Anisa-Niculina Stoica: Eu i-am spus lui Remus, nu pot s-ajung, da’... şi nici bani de un taxiu’ să vin pân’ acolo...

Jenica Dumitru: Băi, pe mine nu mă interesează. Tu ştii că noi suntem în situaţia asta din cauza ta şi a celeilalte, da? Şi nici măcar nu te interesează. Eu stau ca prostu’ aici şi te aştept de două ore şi pe tine te doare-n bască! Nici n-ai plecat...

Anisa-Niculina Stoica: L-am rugat să-mi trimită şi mie o maşină, să vin pân’ acolo.

Jenica Dumitru: Deci, nici n-ai plecat de acasă. Pe mine nu mă interesează, pân’ acuma ajungea pe jos, dacă aveai chef.

Anisa-Niculina Stoica: Da’ nu pot să ajung acuma...

Jenica Dumitru: Tu nu-nţelegi că dacă aveai obraz, veneai pân’ acum?! Sun-o pe doamna Alesu şi spune-i că nu poţi să vii. Ce stau eu ca proasta să te-aştept pe tine?!

Anisa-Niculina Stoica: Şi de ce nu-mi trimiteţi şi mie o maşină să vin pân’ acolo? Pentru că nu am niciun ban să iau după card şi nu am un taxi să vin pân’ acolo.

Jenica Dumitru: Fată, nu stai la 100 de kilometri. Sunt doi kilometri de la tine d-acasă, pân’ aici.Asta-i nesimţire curată, Anisa!

Anisa-Niculina Stoica: Ştii ceva, eu nu am făcut treburile că am vrut eu să le fac aşa, da?

Jenica Dumitru: ‘Ai, ştii ceva…

Anisa-Niculina Stoica: De ce nu trebuie să priveşti lucrurile în felul ăsta, Jeni, te rog?

Jenica Dumitru: Cu atât mai puţin mă interesează pe mine, ştii… Eu sunt într-un mare c*** din cauza ta. Tu ai luat bani.

Anisa-Niculina Stoica: Din cauza mea? Nu te-am băgat eu în c*** ăsta. Dacă trebuie să ne certăm pe tema asta, ne certăm.

Jenica Dumitru: …ai luat bani. Şi eu sunt într-un c*** din cauza ta. Eşti o nesimţită, aia eşti! Mută-ţi dracu’, c***’ ăla o dată, că nu stau ca proasta să te aştept aici!

Anisa-Niculina Stoica: Te rog frumos să vorbeşti frum… (Discuţia telefonică se opreşte brusc -nr).

„Ne-am chinuit noi să le fabricăm nişte hârtii”

Discuţie ambientală în biroul Jenicăi Dumitru, 22 aprilie 2014, şefa de la Resurse Umane povesteşte discuţia telefonică cu Anisa-Niculina Stoica.

Jenica Dumitru: Deci după ce-ai plecat tu, mă sună nesimţita, era 12 şi ceva, nu…12 şi ceva era, mă sună nesimţita să-mi spună că „io nu am cu ce să vin…un taxi că nu am niciun ban şi să vină să mă ia!”. Mamă, şi mi-a venit nişte draci, Adriana, şi i-am spus „nu ţi-e ruşine, să-ţi fie, din cauza ta şi a lui paraşuta ailaltă”…băi şi nu m-am putut abţine, „că n-aţi venit voi la serviciu şi tragem noi atâtea belele şi atâtea chestii?! Şi ţie ţi-e greu să-ţi mişti c***’ ăla nesimţit pân-aicea, doi kilometri, cât ai de acasă până la servici? Nu ţi-e ruşine, mă? Nu ţi-e ruşine? Nesimţito ce eşti!”. Băi, tu ştii cum am făcut-o? Cum mi-a venit la gură, Adriano….zic: „Nu ţi-e ruşine? Să-ţi fie!”. Păi, zic, ea a vrut situaţia asta?!...Şi ăia care au venit, într-adevăr, cum eşti tu, aşa, stă…degeaba acolo…Ne-am chinuit…deci ne-am chinuit noi să le fabricăm nişte hârtii, să le…(vorbeşte încet -nr) fişe, nu ştiu ce…n-a venit nici măcar să întrebe: „Băi, v-ajut şi io cu ceva, fac şi io ceva?”…În condiţiile în care, îţi dai seama, na! Ea e în culpă, nu? C-o ajut, n-o ajut: N-a vrut nimeni, îţi dai seama, în condiţiile astea…da’ măcar fii şi tu de bun simţ şi întreabă ce să faci, cum s-ajuţi! Cum să rezolvi problema, nu?!”

„Le semnez, le aşez eu acolo, toate cele, cu concedii”

Discuţie ambientală din 22 aprilie 2014, Jenica Dumitru povesteşte cum DNA le-a cerut pontajele, iar Floarea Alesu (foto) le-a spus să le trimită.

Jenica Dumitru: Offf…şi stă… am stat cu condicile alea, „Că le dăm, că nu le dăm”…şi zice doamna: „Le dăm!”. Şi le dăm…

Doamnă: Da’ au specificat ăia, mă, în alea, ce să le dăm şi cum…?

Jenica Dumitru: Şi…zic: „Staţi, întâi să trec şi io concedii, ce dracu e de trecut prin ele, şi pe urmă, să văd cine n-a semnat, care...”; zic: „Le pun p-alea la semnat, da’ ăilalţi, ai noştri, care sunt angajaţi, sunt nesemnaţi”. Şi ce zice aia: „Bă, că ce... sunteţi voi acolo?”

Domn: Aha! Nu chiar...nu poţi să spui că...chiar toate semnate.

Jenica Dumitru: Ăştia de la Administrativ sunt nesemnaţi, şi am trecut şi eu în dreptu’ lor, la prima pagină, ture 12 cu 24 altă condică! Sunt trecuţi pe aia, da’ au lucrat... ture, au făcut ture la Centrală de câte 12 ore.

Domn: Şi cu paza.

Jenica Dumitru: Da, şi cu paza… şi n-au semnat condica… ca să vadă într-un fel de e… e semnată o parte… în fine, le semnez, le aşez eu acolo, toate cele, cu concedii, cu nu ştiu ce şi mă trec la…

„Noi nu suntem urmăriţi! Deocamndată... Ai înţeles, da?”

Interceptare ambientală în biroul Jenicăi Dumitru, din data de 22 aprilie 2014, ora 15.28, o colegă de birou o învaţă pe Jenica Dumitru să fie atentă la ce declară la DNA.

Gabi: Nu, fata mea! Păi nu, noi nu suntem urmăriţi! Deocamndată... Ai înţeles, da?

Jenica Dumitru: Şi nici n-o să fim noi!

Gabi: Nu ştiu avocatul cum o fi pus problema…(vorbeşte în şoaptă)…Cred că este un dosar care s-a comandat de…Dar el ştia? Nu ştia. Se sapă în continuare. Doar nu i-ai angajat tu, Jeni! Nu mai vorbiţi aiurea…

…

Gabi: Fii atentă la nuanţe! Şi unde vorbeşti şi când vorbeşti şi cu cine vorbeşti…Nu i-ai angajat tu, fata mea!

Jenica Dumitru: Păi normal că nu i-am angajat io! Că nici nu-I cunoşteam, Doamne iartă-mă! De unde să-i cunosc?!

Gabi: Fii atentă! Poţi să răstălmăceşti orice cuvânt, orice virgulă pusă, orice!

Jenica Dumitru: Oricum, pe mine dacă mă cheamă acolo cred că mă ia… trei, să cheme Salvarea.

Gabi: O să rezisti.

Jenica Dumitru: Păi eu ce spun?! Când sunt eu vinovată (…) Nu am nicio problemă, pot să răspund pentru prostia care am făcut. Da’ când îţi cere să răspunzi pentru ce-au făcut alţii... Am o problemă când este să răspund pentru ce au făcut alţii.

„Că e prietena ei, că a fost în Comisie, ea a…”

Discuţie telefonică din biroul Jenicăi Dumitru, 22 mai 2014, înregistrare ambientală, Jenica Dumitru discută cu o colegă să le spună procurorilor DNA despre fosta şefă a Resurselor Umane, care ar fi făcut parte din Comisia de concurs de la angajarea celor două.

Doamnă: Ce mă gândii eu…

Jenica Dumitru: Î?

Doamnă: Bine, în glumă. Să n-o iei în serios acum. Când mă cheamă ăia (DNA- nr), şi m-o întreba de Stoica sau de Topologeanu (Anisa-Niculina Stoica şi Adriana Botorogeanu - n.r.)… „Domne, nu mă întrebaţi chiar nimic. Chemaţi-o pe …Neagu Valerica (Fosta şefă a Resurselor Umane din cadrul DGASPC Teleorman- nr) …”

Jenica Dumitru: Da. Să ştii că şi eu m-am gândit să le spun…

Doamna: Că e prietena ei, că a fost în Comisie, ea a…

Jenica Dumitru: Şi mie tot aşa mi-a venit să zic, să ştii.

Când a fost audiată la DNA, Jenica Dumitru a explicat că soţul Valericăi Neagu a lucrat la Cancelaria preşedintelui CJ Teleorman, fiind unul dintre apropiaţii lui Liviu Dragnea.

„M-a luat pe mine, că sunt fişele nedatate”

Interceptare ambientală din 3 iunie 2014,în care Jenica Dumitru îi spune unei subordate să fie atentă la culorile cu care sunt trecute datele, să fie identice cu pixul de pe fişele de prezenţă.

Jenica Dumitru: Bună! Vreau să iei fişele astea de post, să le punem dată, că ăla m-a luat pe mine, că sunt fişele nedatate.

Doamnă: Oof, când le-am făcut…? Stai aşa, stai că le…Pui şi tu data în ziua de… joi. Cam pe joi, î? Pe 29…

Jenica Dumitru: …pe una e semnat cu albastru…dacă pui data acum, cu pix albastru… poţi să pui la a ta cu pix albastru, la alelalte îţi dau un pix negru.

Doamna: Uite, la ăsta este cu negru, nu?

Jenica Dumitru: Da.

„Că au stat nişte paraşute la serviciu şi au luat bani?”

Interceptare ambientală din data de 12 iunie 2014, după ce mai mulţi funcţionari din DGASPC au fost audiaţi la DNA.

Doamnă: Eu sunt sinceră şi spun: a venit soluţia …(vorbeşte în şoaptă- nr)…?

Jenica Dumitru: Şi pentru ce? Că au stat nişte paraşute la serviciu şi au luat bani?

Doamnă: Jeni, ascultă-mă puţin. Astea…(şoptit- nr)…faptul că unul care vrea…!

Jenica Dumitru, la DNA: Judeţul Teleorman, capturat de PSD

Jenica Dumitru a recunoscut acuzaţiile, pe 6 aprilie 2016, la DNA. Femeia a explicat procurorilor de ce le-a acoperit pe cele două membre PSD.

„Cu privire la învinuirile reţinute în sarcina mea, doresc să precizez că am fost nevoită şi am acceptat să contrasemnez înscrisurile respective şi să accept această siuaţie, având în vedere că în situaţia în care aş fi refuzat să fac ceea ce am arătat mai sus şi mi s-a cerut de către directorul general, în mod sigur aş fi fost dată afară din cadrul instituţiei şi nu aş mai fi reuşit să-mi găsesc un alt loc de muncă, nici în instituţiile publice din Teleorman, având în vedere că acestea sunt conduse de către persoane care sunt numite politic şi care fac parte în mare majoritate din PSD; nici în cadrul unor firme private, deoarece în judeţul Teleorman şi aceste firme au acţionari şi administrator tot persoane din conducerea Organizaţiei PSD Teleorman”, a declarat Jenica Dumitru.

Secretara parlamentarilor PSD

Botorogeanu a fost angajată la DGASPC aproape opt ani, în perioada 20 iulie 2005 – 31 decembrie 2013, dar nu a călcat o oră pe la birou, deoarece muncea la sediul PSD. Potrivit propriei mărturii, Botorogeanu a lucrat în perioada 1994-2004 la diferite birouri parlamentare, ale unor deputaţi şi senatori de Teleorman, care făceau parte din PSD. „Am fost practic cea mai veche şi longevivă persoană de la această organizaţie care şi-a desfăşurat activitatea la sediul PSD Teleorman”, a punctat femeia. „Chiar dacă sunt o persoană modestă şi retrasă, sunt cunoscută de foarte mulţi dintre membrii PSD Teleorman, inclusiv de către persoanele care au deţinut de-a lungul timpului funcţiile de conducere ale partidului”, a mai declarat Botorogeanu.

În 2004, când PSD a intrat în opoziţie, Botorogeanu a continuat să lucreze la secretariatul organizaţiei de partid, dar era plătită de Fundaţia pentru Politici Social Democrate Teleorman. Ea a fost angajată pentru o scurtă perioadă la societatea Tel Drum - despre care presa a dezvăluit că ar fi controlată de Dragnea. Botorogeanu a spus că a dat concurs la DGASPC şi a fost angajată.

„Am mers la DGASPC doar prima zi după angajare şi doar ocazional, însă am început să îmi continui activitatea la sediul organizaţiei Judeţene a PSD Teleorman”, a explicat Botorogeanu. Statul i-a plătit acesteia drepturi salariale de 75.593 de lei.

Şefa comunicării PSD Teleorman

Cealaltă angajată a DGASPC care nu a dat o zi pe la serviciu, dar a fost plătită din banii statului, Anisia Niculina Stoica, a fost dansatoare în cadrul Ansamblului „Burnasul” din Teleorman şi a activat în cadrul Organizaţiei de Tineret a PSD Alexandria. Ulterior, ea s-a angajat la un ziar local, apoi a muncit la biroul de presă al PSD Teleorman. Stoica a fost angajată la DGASPC timp de patru ani, 22 mai 2006-27 decembrie 2010, perioadă în care a lucrat doar la PSD.

„Nu cunosc cu exactitate motivul pentru care s-a recurs la această soluţie însă datorită faptului că nu am putut fi remunerată de la organizaţia politică la care mi-am desfăşurat activitatea, preşedintele organizaţiei judeţene Teleorman din acea perioadă, Liviu Nicolae Dragnea, care deţinea şi funcţia de preşedinte al CJ Teleorman, a luat hotărârea ca pentru o perioadă temporară, până se va găsi o soluţie de angajare efectivă a mea în cadrul organizaţiei PSD Teleorman, să fiu angajată în funcţia de referent în cadrul DGASPC Teleorman, instituţie ce se afla în componenţa şi subordinea CJ Teleorman”,a explicat Stoica.

În 2010, femeia a primit notificare de a se prezenta la serviciu. Nu s-a lăsat însă impresionată. „ În ceea ce priveşte faptul că am lucrat la sediul organizaţiei PSD Teleorman, la biroul de presă şi am fost plătită de la DGASPC Teleorman în perioada 2006 – decembrie 2010, menţionez că această situaţie era probabil cunoscută şi de alte persoane din conducerea organizaţiei PSD Teleorman însă persoana care a luat această decizie şi a găsit această formulă care nu a fost cea mai fericită, a fost preşedintele organizaţiei Liviu Dragnea, care era singurul care şi-a asumat această decizie”, a spus Stoica. Statul i-a plătit femeii drepturi salariale de 33.019 lei.