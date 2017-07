Dosarul „Retrocedărilor de pe litoral”: Radu Mazăre - 4 ani cu suspendare, Cristi Borcea - achitat, Nicuşor Constantinescu - 3 ani cu suspendare

Minuta Curţii de Apel Bucureşti:

Radu Mazăre, fost primar al oraşului Constaţa: 4 ani cu suspendare sub supraveghere pe un termen de încercare de 2 ani;

Nicuşor Constantinescu, fost preşedinte al CJ Constanţa: 3 ani cu suspendare sub supraveghere pe un termen de încercare de 2 ani;

Constantin Racu, director al Direcţiei Administraţie Publică: 3 ani cu suspendare sub supraveghere pe un termen de încercare de 2 ani;

Ramona Dospinescu, directorul Direcţiei Patrimoniu: 3 ani cu suspendare sub supraveghere pe un termen de încercare de 2 ani;

Ion Marica, directorul Direcţiei Tehnic Investiţii: 3 ani cu suspendare sub supraveghere pe un termen de încercare de 2 ani;

Cristian Talpău, consilier juridic: 3 ani cu suspendare sub supraveghere pe un termen de încercare de 2 ani;

Nora Alina Chircă, consilier juridic: 3 ani cu suspendare sub supraveghere pe un termen de încercare de 2 ani;

Dan Miron, fost consilier municipal: achitat;

Bogdan Ghiţulescu, consilier juridic: achitat;

Răsvan Mircea Tudorache, mandatar: achitat;

Paraschiva Barbu, interpus cumpărători de terenuri: achitat;

Basarab Popa, interpus cumpărători de terenuri: încetat procesul penal ca urmare a decesului;

Laura Maria Leşe, moştenitor: încetat procesul penal ca urmare a decesului;

Şerban Alexandru Octavian, interpus cumpărători de terenuri: achitat;

Nejloveanu Nicula, mandatar: achitat;

Ceacîreanu Mihai Sergiu, cesionar cumpărător de drepturi succesorale: achitat;

Sandu Bogdan Gabriel, cesionar cumpărător de drepturi succesorale: achitat;

Ene Daniel, cesionar cumpărător de drepturi succesorale: achitat;

Georgică Giurcanu, mandatar: 3 ani cu suspendare sub supraveghere pe un termen de încercare de 2 ani;

Dragoş Săvulescu, mandatar: 3 ani cu suspendare sub supraveghere pe un termen de încercare de 2 ani;

Jean Aurel Andrei, notar: achitat;

Cristina Budei, notar: achitat;

Viorel Pană,cesionar cumpărător de drepturi succesorale: achitat;

Mihai Camboianu, cesionar cumpărător de drepturi succesorale: achitat;

Cristi Borcea, cesionar cumpărător de drepturi succesorale: achitat;

Valentin Gheorghe Ionescu, cesionar cumpărător de drepturi succesorale: achitat;

Darie Ruxandra-Luminiţa, notar: achitat;

Elena Ştefănescu, moştenitor: încetat procesul penal ca urmare a decesului;

Puşcaşi Marius, cesionar cumpărător de drepturi succesorale: achitat;

Puşcaşi Carmen, cesionar cumpărător de drepturi succesorale: achitat;

Sozanski Andrei, funcţionar Primăria Constanţa: achitat;

Graţiela Rusu, funcţionar Primăria Constanţa: achitat;

Gabiela Radu, funcţionar Primăria Constanţa: achitat;

Claudia Cealara, funcţionar Primăria Constanţa: achitat;

Luminiţa Călătoru, funcţionar la OCPI Constanţa: achitat;

Silvia Stanciu, funcţionar la OCPI Constanţa: achitat;

Dima Alin Horaţiu, evaluator agreat de primăria Constanţa: achitat.

Curtea de Apel Bucureşti a menţinut măsurile asiguratorii dispuse de procurori în acest dosar şi au decis desfiinţarea mai multor înscrisuri. „Respinge acţiunea civilă a oraşului Năvodari, prin reprezentant legal, ca nefondată”, se mai arată în sentinţă. Decizia poate fi contestată cu apel la Curtea Supremă.



Sentinţa a fost amânată de 7 ori

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au decis, în 23 iunie, să amâne din nou pronunţarea în acest dosar, pentru a şaptea oară, pentru 7 iulie.



Instanţa a încheiat în 7 aprilie dezbaterile în dosarul retrocedării plajelor din Constanţa, care se judecă de aproape nouă ani la Curtea de Apel Bucureşti.



La ultimul termen al procesului, Radu Mazăre a spus că speră ca "expunerea media" şi "încărcătura publică a procesului maraton" să nu afecteze soluţia dată de către magistraţi.



Avocaţii lui Radu Mazăre au cerut achitarea acestuia, pe motiv că retrocedările s-au făcut în baza votului dat de reprezentanţii Consiliului Local Constanţa, iar Prefectura nu a avut obiecţii în urma votului.



Procurorii DNA au cerut instanţei să dea pedepse maxime, raportat la faptele comise, pentru Radu Mazăre, pentru fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa Nicuşor Constantinescu şi pentru Cristian Borcea, iar pentru alţi inculpaţi au solicitat să se constate încetarea procesului penal pe motiv că faptele s-au prescris, în condiţiile în care acest dosar se judecă de aproape nouă ani.



Fostul primar Radu Mazăre a fost trimis în judecată de DNA în 28 octombrie 2008, alături de 36 de persoane, între care foşti şi actuali funcţionari din Primăria Constanţa şi Oficiul de Cadastru, mandatari şi notari publici, în dosarul privind atribuirea nelegală a unor întinse suprafeţe de teren intravilan din municipiul Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză. Prejudiciul în această cauză a fost estimat de DNA la aproximativ 114 milioane de euro, din care 77,77 milioane de euro reprezintă prejudiciu în dauna statului şi 36,16 milioane de euro prejudiciu în dauna municipiului Constanţa.