Dosarul „Belina“: Cum explică procurorii DNA acuzaţiile în cazul miniştrilor Sevil Shhaideh şi Rovana Plumb

UPDATE 18.30 Maria Vasii, avocata lui Liviu Dragnea, a spus că Victor Ponta nu a fost audiat în dosarul „Belina” în care Sevil Shhaideh este urmărită penal şi în care este vizată Rovana Plumb. Potrivit avocatei, Victor Ponta şi Sorin Grindeanu au fost audiaţi oficial în alt dosar.

„Deşi noi, avocaţii, avem dreptul să asistăm la lucrările de umărire ce se desfăşoară în dosarul de urmărire pe care dumneavoastră îl cunoaşteţi sub numele «Belina», de fapt, Sorin Grindeanu şi Victor Ponta au fost audiaţi în alt dosar. Din punctul nostru de vedere, este greşit să intrumentezi urmărirea penală în două dosare diferite şi ulterior să le aduni. (...) Domnul Ponta a fost audiat într-un dosar deschis în 2014. În acest dosar, deşi s-au făcut audieri care priveau problematica de lacul Belina, s-au făcut audieri în lipsa avocaţilor care aveau dreptul să asiste la audierile care se fac în legătură cu lacul Belina", a zis Maria Vasii în emisiunea „100 de minute”, de la Antena 3.

Acuzaţiile procurorilor DNA

Sevil Shhaideh şi Rovana Plumb,miniştri în guvernul Mihai Tudose, sunt implicate în ancheta DNA privind modul în care insula Belina a ajuns în administrarea societăţii Tel Drum. Sevil Shhaideh (52 de ani) este viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, iar Rovana Plumb (57 de ani) este ministrul delegat pentru fonduri europene.



Sevil Shhaideh a fost pusă sub acuzare pentru abuz în serviciu, fapte care ar fi fost făcute în 2013, când era secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP). MDRAp era condus de Liviu Dragnea, care deţinea şi funcţia de vicepremier.

În cazul Rovanei Plumb, ancheta vizează o posibilă infracţiune de complicitate la abuz în serviciu în exercitarea funcţiei ministeriale. Laura Codruţa Kovesi a transmis procurorului general al României referatul cauzei, în vederea sesizării Camerei Deputaţilor, pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de Rovana Plumb, care este şi deputat în Parlamentul României. Plumb ocupa în 2013 funcţia de ministru al Mediului şi Schimbărilor Climatice.

Shhaideh: Mă prevalez de toate drepturile pe care le am

Vicepremierul nu a răspuns astăzi la întrebarea jurnaliştilor dacă îşi va da demisia după ce a fost pusă sub acuzare în acest dosar. „Am fost informată asupra calităţii procesuale pe care o am în acest dosar. Am calitatea de suspect şi mai multe nu vă pot declara, fiind o anchetă penală în curs. În acest moment mi s-a adus la cunoştinţă această calitate. Mă prevalez de toate drepturile pe care le am şi o să analizez împreună cu avocatul documentele", a afirmat astăzi Shhaideh.

Rovana Plumb nu a reacţionat la anunţul procurorilor DNA privind acest caz. .

Traseul: Stat- judeţul Teleorman- Tel Drum

Procurorii DNA arată în ce constă ancheta în acest caz. Totul ar început în anul 2013, când „prin acţiunea concertată a unor persoane cu funcţii publice”, părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel (cu suprafaţă de 278,78 ha, respectiv 45 ha), situate în albia minoră a Dunării, ar fi trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private. Mass-media a a dezvăluit că societatea este firma Tel Drum.

Insula Belina este locul preferat de pescuit al liderului PSD, Liviu Dragnea. Aici au fost facute pozele cu Liviu Dragnea şi fostul premier al României, Sorin Grindeanu.

Pentru realizarea transferului de proprietate au fost adoptate două hotărâri de Guvern, HG 943/2013 act cu caracter individual şi HG 858/2013 act cu caracter normativ, acte prin care ar fi fost încălcate prevederi din: Constituţiei României, Legea apelor 107/1996, Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, OUG 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", Legea 115/1999 a responsabilităţii ministerial şi Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă.

Demnitarii ar fi servit interesele unei societăţi

Prin aceste fapte ar fi fost prejudiciat patrimoniul statului şi au fost vătămate interesele Administraţiei Naţionale „Apele Române”. „Totodată, au fost efectuate notări în cărţile funciare ale celor două imobile (insula Belina şi braţul Pavel) cu încălcarea dispoziţiilor din Codul Civil, pentru a ascunde titularul dreptului de închiriere şi pentru a facilita adoptarea hotărârilor de guvern menţionate”, acuză DNA.



Procurorii mai arată că în susţinerea acestor demersuri, persoane cu funcţii de decizie din Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi din Oficiul de Cadastru Teleorman, Biroul de Cadastru Alexandria, Administraţia Naţională „Apele Române" şi Consiliul Judeţean Teleorman au servit intereselor unei societăţi particulare, încălcând dispoziţii prevăzute în mai multe lege.

Transferul, doar prin lege

Concret, fiind situate în albia minoră a Dunării, Insula Belina şi Braţul Pavel fac parte din domeniul public al statului prin efectul legii şi al Constituţiei, prin urmare nu puteau fi trecute în proprietatea vreunui consiliu judeţean prin hotărâre de guvern, ci doar prin lege.

Sub pretextul realizării Complexului turistic, sportiv şi de agrement „Dunăre-Belina-Seaca", la data de 26 iulie 2013, Consiliul Judeţean Teleorman a înaintat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), o notă de fundamentare privind trecerea unor bunuri din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională „Apele Române", în proprietatea publică a judeţului Teleorman şi administrarea Consiliului judeţean Teleorman.

Justiţia şi Finanţele s-au împotrivit

La primul proiect de hotărâre de guvern, două ministere implicate în avizare, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice ar fi atras atenţia că scoaterea din domeniul public al statului şi din administrarea „Apelor Române” a celor două obiective nu poate fi făcută decât prin lege, nu prin hotărâre de govern, explică DNA.

În aceste condiţii, ar fi apărut necesitatea unui demers menit să creeze aparenţa că Insula Belina şi Braţul Pavel nu ar face parte dintre bunurile care aparţin domeniului public al statului aflate în administrarea „Apelor Române”, astfel încât transferul dreptului de proprietate să se poată realiza prin hotărâre de guvern.

Prima HG: Belina nu este în bazinul hidrografic al Dunării

Astfel, în şedinţa de guvern din data de 6 noiembrie 2013, s-a adoptat HG 858/2013 prin care se modificau codurile de clasificaţie ale Insulei Belina şi Braţului Pavel, în sensul că, pe hârtie, se elimina apartenenţa acestora la bazinul hidrografic al Dunării, creând aparenţa că trecerea lor în proprietatea şi administrarea Consiliului Judeţean Teleorman nu mai impune adoptarea unei legi, ci este posibilă doar printr-o hotărâre de guvern.

Modalitatea de adoptare a HG 858/2013, act cu caracter normativ, s-a r fi abătut de la prescripţiile normelor legislative, inclusiv prin aceea că proiectul de hotărâre nu a avut, la momentul adoptării, avizele Ministerului Justiţiei şi al Ministerului Finanţelor Publice, precizează DNA.

„Din probele administrate, a rezultat bănuiala rezonabilă că numita Rovana Plumb, în calitate de ministru al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu intenţie, a iniţiat şi promovat H.G. 858/2013 (proces care a durat numai 17 ore), cu încălcarea procedurii de la nivelul Guvernului pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative”, acuză DNA.

A doua HG: Belina trece în administrarea CJ Teleorman

La data de 27 noiembrie 2013, „deoarece aparent impedimentele fuseseră înlăturate”, s-a adoptat HG 943/2013 prin care Insula Belina şi Braţul Pavel au fost trecute din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", în domeniul public al judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman.



„Prin modalitatea de adoptare a acestei hotărâri de guvern au fost încălcate prevederile Constituţiei României, cele ale Legii organice 213/1998, ale Legii 107/1996 şi cu OUG 107/2002, având în vedere că insula Belina şi Braţul Pavel fac parte din albia minoră a Dunării, astfel încât nu puteau constitui obiect al unui transfer de proprietate publică. De asemenea, au fost încălcate o serie de dispoziţii ce reglementează normele de tehnică legislativă, aspect semnalat în repetate rânduri de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei, în perioada premergătoare adoptării hotărârii”, mai explică DNA.

Sevil şi-ar fi însuşit nota de fundamentare

Procurorii susţin că adoptarea hotărârii de guvern a fost posibilă în condiţiile în care, în calitate de secretar de stat în cadrul MDRAP, prin semnare, Sevil Shhaideh şi-ar fi însuşit în totalitate conţinutul notei de fundamentare şi a proiectului de hotărâre de guvern, a iniţiat şi a promovat HG 943/2013 prin care se consfinţea transmiterea unor părţi din imobilele Insula Belina şi Braţul Pavel, „cu încălcarea flagrantă a dispoziţiilor legale care reglementează normele de tehnică legislativă ce nu permiteau un astfel de transfer, aspect semnalat în repetate rânduri de către Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei.”

De ce Plumb este acuzată că ar fi complicea lui Sevil

Anchetatorii arată că din probele administrate, a rezultat bănuiala că Rovana Plumb, în calitate de ministru al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, ar fi ajutat-o pe Sevil Shhaideh. Respectiv a iniţiat şi promovat HG 858/2013 în decurs de 17 ore, în perioada 5 noiembrie 2013 – 6 noiembrie 2013, „cu încălcarea procedurii de la nivelul Guvernului pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative”.

Prin efectele acestei hotărâri de guvern s-ar fi urmărit crearea unei aparenţe de legalitate a trecerii Insulei Belina şi a Braţului Pavel, prin proiectul de hotărâre de guvern ce va purta nr. 943/2013, c„ontrar aspectelor semnalate în repetate rânduri de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei cu privire la forţa juridică a actului normative”.

Cazul directorului din minister

Procurorii DNA au mai pus sub acuzare în acet dosar pe Ionela Stoian (fostă Vasile), şefa Direcţiei Juridică, Relaţia cu Parlamentul şi Relaţii Internaţionale în cadrul MDRAP, pentru complicităţii la infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

Stoian ar fi sprijinit demersurile nelegale prin aceea că nu ar fi întocmit note referitoare la observaţiile pe care le-au făcut cele două ministere avizatoare (ministerul Justiţiei şi cel al Finanţelor Publice), nu ar fi respectat reglementările privind circuitul de avizare, „a contribuit la crearea unei reprezentări false MFP şi MJ referitor la contactele de închiriere deja existente.” Anchetatorii menţioenază că, anterior acestor demersuri, suprafeţe din Insula Belina şi Braţul Pavel fuseseră închiriate prin contracte unei firme private.



„Pentru a nu atrage atenţia administraţiei publice centrale cu privire la existenţa unor interese ale acelei firme private referitor la insula Belina şi braţul Pavel, s-a dorit obţinerea unor extrase de carte funciară curate, în care să nu apară contractele de închiriere având ca părţi Administraţia Apele Române şi această societate comercială”, mai acuză DNA.

Neregulile de la Cadastru

Ancheta a ajuns astfel la Gheorghiu Mariana Sanda, asistent registrator principal în cadrul Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alexandria, acuzată de abuz în serviciu şi la Rodica Guşă, asistent-registrator în cadrul Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alexandria şi Diaconu Alexandrina Anduţa, registrator-şef în cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman, acuzate de complicitate la abuz în serviciu.



Astfel, sub pretextul îndreptării unei erori materiale, Gheorghiu complicitatea lui Guşă şi Diaconu, în calitate de registratori, cu unor prevederi din Codul civil, ar fi acţionat astfel încât să fie radiate notările privind încheierea contractelor de închiriere cu acea firmă privată.



„Faptele descrise mai sus au determinat obţinerea unui avantaj patrimonial de către Consiliul Judeţean Teleorman, respectiv dreptul de proprietate şi dreptul de administrare asupra unei părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel. Totodată a fost cauzat un prejudiciu statului român, precum şi o vătămare a drepturilor şi intereselor legitime ale A.N.A.R. prin lipsirea de dreptul de administrare asupra celor două bunuri.”, acuză procurorii DNA.



Un aspect relevant, arată procurorii, este că, prin forma finală a HG 943/2013 se renunţă la exprimarea „pentru realizarea Complexului, turistic, sportiv şi de agrement „Dunăre-Belina-Seaca", ceea ce reprezenta motivul iniţial invocat pentru trecerea către Consiliul Judeţean Teleorman a celor 2 obiective.

Apare în schimb o sintagmă mai generală şi anume „în vederea reabilitării şi valorificării cadrului natural al zonei Dunării – Belina -Braţul Pavel”.

Cum s-a motivat transferul

Insula Belina este locul preferat de pescuit al liderului PSD, Liviu Dragnea. Aici au fost facute pozele cu Liviu Dragnea şi fostul premier al României, Sorin Grindeanu. Tel Drum avea în această zonă suprafeţe de teren închiriate încă din 2011. În cazul insulei Belina şi al braţului Pavel, acestea au fost în administraţia Apelor Române până în noiembrie 2013. Atunci, guvernul condus de Victor

Ponta a trecut terenurile în administraţia CJ Teleorman.

Guvernul şi-a motivat transferul prin dorinţa CJ Teleorman de a dezvolta turistic zona, prin construcţia unui complex turistic şi sportiv, cu hotel, bazine de înot şi pensiuni, dar şi a unei tabere cu plajă. HG 943/2013 era semnată de Victor Ponta (prim-ministru) si contrasemnată, între alţii, şi de vicepremierul Liviu Dragnea.

Au mai contrasemnat Rovana Plumb, pe atunci ministrul Mediului, şi Lucia Varga, ministru delegat pentru Ape, păduri şi piscicultură. Zona de agrement, cu hotel şi bazine de înot, n-a mai apărut, în schimb, Tel Drum a ridicat câteva construcţii cu circuit închis, unde uneori se duc Liviu Dragnea şi invitaţii săi la pescuit.

La firma lui Dragnea Jr.

În luna martie 2014, consilierii judeţeni din Teleorman au semnat una dintre cele mai ciudate hotărâri date de un Consiliu de judeţ. Ei au aprobat o hotărâre prin care Tel Drum putea să concesioneze mai departe contractul cu CJ Teleorman, pentru insula Belina şi braţul Pavel, către o altă firma, fără a i se preciza numele. „Ni s-a spus că este o firmă din Piteşti care vrea să facă investiţii în zonă. Am cerut numele societăţii, nu mi s-a dat”, declara Florin Neagu, fost consilier judeţean.



Pe 9 iunie 2017, Consiliul Judeţean Teleorman le-a răspuns reporterilor Hotnews cine era firma către care concesiona insula Belina şi braţul Pavel de la Tel Drum. Este vorba de Trident 51 SRL, care îl avea ca acţionar majoritar cu 90% pe Ştefan Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, Liviu Dragnea. Însă, la data încheierii contractului de concesiune cu Tel Drum, 8 aprilie 2014, fiul lui Dragnea nu figura încă acţionar în Trident 51 SRL, acesta devenind acţionar majoritar abia în martie 2017.



Iar pe 1 februarie 2017, atunci când izbucneau protestele publice împotriva OUG 13/2017, Trident 51 SRL a notificat CJ Teleorman că încetează contractul de cesiune cu Tel Drum. În consecinţă, Tel Drum a redevenit administrator al domeniului.

