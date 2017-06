Dispută în CSM după ce mai mulţi judecători au respins la interviu promovarea unor colegi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Aceasta a declarat că acest lucru s-a întâmplat doar la secţia penală, celelalte posturi de judecător de la instanţa supremă fiind ocupate fără probleme.

În timpul şedinţei de Plen de luni, Codruţ Olaru a vorbit în numele secţiei pentru procurori din Consiliu şi s-a arătat dispus să înainteze preşedintei instanţei supreme fişele de evaluare întocmite de procurori în urma interviurilor pentru candidaţii judecători la secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ICCJ).

"Ca să contribui şi eu la armonia din ultima vreme a Consiliului... Întrucât în spaţiul public în ultima perioadă au fost lansate multe discuţii nefundamanetate, în raport cu contribuţia procurorilor la procesul de selecţie a judecătorilor la Înalta Curte, vrem ca în numele Secţiei pentru procurori să adresăm doamnei preşedinte a instanţei supreme Cristina Tarcea rugămintea ca, în măsura în care veţi considera necesar, noi procurorii din acesta secţie să vă punem la dispozie fişele de evaluare a colegilor judecători tocmai în ideea de a arăta că procurorii nu au fost răul din această procedură de selecţie, dimpotrivă, cred că am avut un vot decent. Acest demers se doreşte unul către colegii judecători din Consiliu, este o chestiune de opţiune personală pe care fiecare dintre dumneavoastră o veţi hotărî în consecinţă", a arătat Codruţ Olaru.



Ca răspuns, Cristina Tarcea le-a mulţumit procurorilor din plenul CSM şi a spus că nu are nicio rezervă că aşa stau lucrurile. "Nu pot decât să-mi exprim regretul că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat doar în ceea ce priveşte selectarea judecătorilor de la Secţia penală, nu şi pentru Secţia a ÎI-a Civilă şi pentru Secţia de contencios administrativ. Colegii mei de la Secţia Penală a Înaltei Curţi ştiu exact cum stau lucrurile, am fost suficient de onestă încât să le redau întru totul discuţiile din cadrul CSM. Acord tuturor prezumţia de bună-credinţă şi cred că fiecare a învăţat ce a avut de învăţat din ceea ce s-a întâmplat cu ocazia acelui concurs şi sper să nu se mai repete", a spus Cristina Tarcea.



Judecătorul Bogdan Mateescu a arătat că este dispus şi el să facă publică fişa pe care a întocmit-o pentru evaluarea candidaţilor.



La rândul ei, preşedinta CSM Mariana Ghena a remarcat că din modul de notare a candidaţilor "transpare o exigenţă maximă manifestată la nivelul colegilor de la secţia Penală, însă nu este un lucru rău".

Judecătoarea Andreea Chiş a spus, la rândul său, că a cerut ca viitorul concurs să aibă loc după modificarea regulamentului, în sensul transparentizării acestor evaluări.

Ceilalţi judecători prezenţi la şedinţa CSM, respectiv Lia Savonea, Gabriela Baltag, Simona Camelia Marcu, Nicoleta Margareta Ţint, Evelina Mirela Oprina şi Mihai Andrei Bălan nu au avut nicio reacţie şi nu s-au arătat dispuşi să-şi facă publice fişele de notare a candidaţilor.



La Secţia penală a ICCJ au fost scoase la concurs 6 posturi, însă doar doi din 11 candidaţi, respectiv judecătorii Constantin Epure de la Curtea de Apel Braşov şi Dan Andrei Enescu de la Curtea de Apel Ploieşti, au reuşit să obţină peste 70 de puncte.



Niciun judecător de la Curtea de Apel Bucureşti, deşi erau opt dintre cei 11, nu a promovat la instanţa supremă în urma interviului susţinut în faţa CSM. Printre ei se numără judecători care au soluţionat dosare complexe şi au o experienţă îndelungată, precum Iuliana Ciolca, Luchian Constantinescu, Cristina Craiu, Damian Dolache sau Mariana Constantinescu.