VIDEO Defilarea VIP-urilor la Curtea Supremă

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, şi fostul vicepremier al României Gabriel Oprea au fost citaţi marţi ca inculpaţi la Curtea Supremă. A fost o zi plină de procese în care sunt judecaţi foşti sau actuali demnitari. Cele mai aşteptate au fost cele care îi priveau pe Tăriceanu, acuzat de mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului şi al lui Dragnea, acuzat de instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual.

Ce a spus fosta soţie a lui Tăriceanu în instanţă

Notarul Ioana Valmar, fosta soţie a lui Călin Popescu Tăriceanu, şi Cristian Aparaschivei, fost colaborator al lui Remus Truică, au fost audiaţi ca martori în dosarul preşedintelui Senatului. Politicianul a lipsit marţi de la proces, dar a fost reprezentat în sala de judecată de avocat.

Magistraţii i-au întrebat pe Valmar şi Aparaschivei care erau relaţiile lui Tăriceanu cu mai

mulţi foşti colaboratori de-ai săi. Era vorba de consultanţii israelieni Tal Silberstein şi Shimon Shevez, afaceristul Dan Andronic, fostul consilier guvernamental Marius Marcovici sau milionarul Remus Truică, judecaţi pentru corupţie în dosarul retrocedării fermei Băneasa.

Ioana Valmar a explicat că Siberstein şi Truică ar fi vrut să cumpere mai multe terenuri, revendicate de „prinţul” Paul Lambrino, iar actele de vânzare-cumpărare să fie autentificate la biroul său notarial. În final, acest lucru nu s-ar mai fi întâmplat. „La întrebarea procurorului dacă-i cunosc pe Andronic, Silberstein şi Marcovici am răspuns afirmativ. În ce priveşte ce relaţii au existat între aceştia şi fostul meu soţ, am spus că i-au fost consultanţi în 2008. În ce-l priveşte pe Andronic, am spus că a fost o relaţie mai apropiată, de familie. Despre Shimon Shevez am răspuns că l-am văzut o singură dată cu ocazia nunţii lui Dan Andronic, am stat la masă cu el”, a declarat Ioana Valmar. Celălalt martor, Aparaschivei, a dat instanţei detalii despre întâlniri dintre Truică şi Silberstein, şi dintre Truică şi Tăriceanu.

La următorul termen de judecată din acest proces, pe 23 mai, urmează să fie audiat fostul ministru Şerban Mihăilescu. La un termen viitor este aşteptat în instanţă „prinţul” Paul Lambrino. Acesta a cerut judecătorilor să fie audiat, în calitate de martor, prin intermediul unui interpret de limbă engleză.

I-au dat casca de inginer

Liviu Dragnea a fost asaltat marţi atât la intrarea în Curtea Supremă cât şi ieşire, de mai mulţi protestatari care purtau cartoane cu inscripţia „#rezist”. Unul dintre aceştia chiar i-a oferit cadou „o cască de inginer”. Procesul politicianului a luat marţi o turnură neaşteptată. Instanţa a refuzat judecarea în procedură simplificată a inculpaţilor care au recunoscut acuzaţiile aduse de procurori. Reamintim că patru dintre complicii lui Liviu Dragnea, mai exact Ionel Marineci, Adriana Botorogeanu, Gheorghe Nicuşor şi Anisa Stoica, au declarat în faţa judecătorilor că recunosc acuzaţiile şi că vor să fie judecaţi în procedură simplificată. Aceasta înseamnă că ar trebui să primească o condamnare redusă cu o treime. Avocaţii celor patru au cerut separarea lor de restul inculpaţilor şi erau pregătiţi de o sentinţă.

Însă magistraţii au arătat că cei patru inculpaţi vor beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă dacă se adeveresc cele spuse de ei, după finalizarea cercetării judecătoreşti. Procesul continuă pe 23 mai, atunci când vor fi audiaţi primii inculpaţi din dosar. Este vorba de fosta şefă a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, care era şi şefa directă a Bombonicăi Prodana, fostă Dragnea, inculpată în dosar, şi Olguţa Şefu, angajată în cadrul DGASPC Teleorman. ;

Avocaţii cer secretizarea dosarului „Limuzina“

Procesele au continuat la Curtea Supremă cu dosarul „Limuzina”, în care sunt judecaţi fostul vicepremier al României, Gabriel Oprea, şi foştii şefi ai Serviciului Secret al Internelor, celebrul „Doi şi-un sfert”. Un magistrat asistent de la Curtea Supremă a citit marţi în şedinţa publică rechizitoriul din acest caz, fiind practic primul pas în judecarea procesului. Pe rând, cei implicaţi au fost întrebaţi care este poziţia procesuală, dacă recunosc, sau nu, acuzaţiile procurorilor DNA.

Cu toţii au declarat că sunt nevinovaţi şi au dat o scurtă declaraţie. „S-a citit rechizitoriul, am ascultat faptele pentru care am fost trimis în judecată, şi menţionez că nu doresc aplicarea procedurii simplificate, deoarece mă consider nevinovat. Doresc să fiu audiat de instanţă, intenţionez să-mi expun propria variantă cu privire la acuzaţiile pentru care am fost trimis în judecată”, a declarat Oprea. Dar, avocatul politicianului a ridicat o excepţie de neconstituţionalitate: cea privind lipsa pragului valoric în cazul infracţiunii de abuz în serviciu.

Un alt apărător a cerut secretizarea şedinţelor de judecată în acest proces. Motivele ar ţine de informaţii sensibile care privesc serviciile secrete din România. Curtea Supremă umează să se pronunţe asupra cererilor la următorul termen din dosar pe 23 mai.